¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÆÍÁ³¤Ç¤¹¤¬Àê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤¬£²£¸Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢ÇÐÍ¥¡¦ÂôÂ¼°ì¼ù¡¢½÷Í¥¡¦¿åÌîÈþµª¡¢¥â¥Ç¥ë¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤³¤È¡¢ÃÓÅÄÈþÍ¥¤¬£Í£Ã¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥²¥¹¥È¤Ï¡¢ÍèÇ¯£±·î£³Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëÆ±¶É·Ï¡Ö£±£±£¹¥¨¥Þ¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼¥³¡¼¥ë£²£°£²£¶¡¡£Ù£Ï£Ë£Ï£È£Á£Í£Á¡¡£Â£Ì£Á£Ã£Ë£Ï£Õ£Ô¡×¤Ç¶¦±é¤¹¤ëÄ¹ÌîÇî¡¢°ì¥ÎÀ¥ñ¥¡¢Á°¸¶Þæ¡£
¡¡°ì¥ÎÀ¥¤Ï¡Ö£²£°£±£¸Ç¯¤¬Å¾µ¡¡×¤ÈÀê¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡£ËÜÅö¡¢¼õ¸³¤Ë¤â¤¹¤´¤¤·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡£°ìÏ²¤·¤Æ¼õ¤±¤¿Âç³Ø¤Ë¼êÂ³¤¥ß¥¹¤·¤Æ¡¢Á´¤Æ¹Ô¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇËÜÅö¤Ë¿ÍÀ¸½ª¤ï¤Ã¤¿¡Ä¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ä¤Å¤±¤Æ¡¢°ì¥ÎÀ¥¤Ï¡Ö¤É¤¦¤Ë¤«¤·¤Æ¡¢Âç³Ø¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤À¤±¤ÏÊÙ¶¯¤·¤¿¤¤¤«¤é¹Ô¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡£·ë¶É¡¢¼«Ê¬¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÙ¶¯¤·Ä¾¤·¤Æ¡£Âç³Ø¤ËÆþ³Ø¤·¤¿¤Î¤¬Âç³Ø£³Ç¯¤ÎÂå¤«¡£¤½¤ÎÆþ³Ø¼°¤Çº£¤Î¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤Ë¥¹¥«¥¦¥È¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È·ë²ÌÅª¤Ë¤Ï³Ø¶È¤Î±ó²ó¤ê¤¬·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¤Î±ï¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡°ì¥ÎÀ¥¤Ï¡Ö¤½¤â¤½¤â¤Ç¸À¤¦¤È¡Ä¡£¡ÊÇÐÍ¥¶È¤Ï¡Ë¸þ¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©¤³¤Î¶È³¦¡¢¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¼«Ê¬Åª¤Ë¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê¸þ¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡©¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡£¤Ç¤â¹¥¤¤ò»Å»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¤Ï¤¸¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£°ì¥ÎÀ¥¤Ï¡Ö¸þ¤¤¤Æ¤ë¤«¸þ¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¸À¤Ã¤¿¤é¸þ¤¤¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤µ¤ì¡Ö¤Þ¤¢¡¢¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ä¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°ì¥ÎÀ¥¤Ï¡¢ÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø¤òÂ´¶È¡££²£°£±£¹Ç¯£³·î¤Ë¡Öµ³»ÎÎµÀïÂâ¥ê¥å¥¦¥½¥¦¥¸¥ã¡¼¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¡Ö£Ç£å£ô¡¡£Ò£å£á£ä£ù¡ª¡×¡Ö¥Ï¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥é¥Ö¡×¡Ö£Â£å£ì£é£å£ö£å¡Ý·¯¤Ë¤«¤±¤ë¶¶¡Ý¡×¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡£ºòÇ¯¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¼ãÁðÊª¸ì¡ÝÎø¤¹¤ë»ÐËå¤ÈÎø¤»¤Ì»ä¡Ý¡×¤Ç¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ë»×¤¤¤ò´ó¤»¤ëÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Î¿·Ê¹µ¼Ô¤òÇ®±é¤·µÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤¿¡£