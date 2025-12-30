¡ÖÅß¤ÏÌ²¤ê¤¬Àõ¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¡©¡×¡Ö¿²ÉÔÂ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ë¥Ä¥é¤¤¡×Åß¤ÎÌ²¤ê¤ò»Ù¤¨¤ë¡¢¥È¥Þ¥È¥¸¥å¡¼¥¹½¬´·
¡¡Åß¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤¤¤Ä¤â¤è¤êÄ¹¤¯¿²¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤ËÈè¤ì¤¬È´¤±¤Ê¤¤¡¢Ä«¤¹¤Ã¤¤êµ¯¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ä¤½¤ó¤ÊÉÔÄ´¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¼Â¤Ï¤½¤ì¡¢¿çÌ²»þ´Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¿çÌ²¤Î¼Á¡×¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤ë¥µ¥¤¥ó¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£´¨ÃÈº¹¤äÎä¤¨¤Î±Æ¶Á¤Ç¼«Î§¿À·Ð¤¬Íð¤ì¤ä¤¹¤¤Åß¤Ï¡¢¿¼¤¤Ì²¤ê¤¬¸º¤ê¡¢ÂÎ¤À¤±¤¬µÙ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÀõ¤¤¿çÌ²¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤À¡£¤½¤³¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢GABA¤È¥ê¥³¥Ô¥ó¤ò¸úÎ¨¤è¤¯ÀÝ¼è¤Ç¤¤ë¥È¥Þ¥È¥¸¥å¡¼¥¹¡£°û¤à¤À¤±¤ÇÂ³¤±¤ä¤¹¤¯¡¢¿çÌ²¤Î¼Á¤òÆâÂ¦¤«¤éÀ°¤¨¤ë½¬´·¤È¤·¤Æ¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡©
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¿²¤ëÁ°¤Ë°û¤à¤À¤±¡×GABA100mg¤Ç¡¢Ì²¤ê¤Î¼Á¤òÄì¾å¤²¤¹¤ë°ìÇÕ
¢£¼Â¤Ï¡È¥È¥Þ¥È¥¸¥å¡¼¥¹¡É¤¬°ÂÌ²¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ë¤Ê¤ëÍýÍ³
¡¦¿çÌ²¤Î¼Á¤ò¹â¤á¤ëÀ®Ê¬¡ÖGABA¡×¤ò¸úÎ¨¤è¤¯ÀÝ¤ì¤ë
¥È¥Þ¥È¥¸¥å¡¼¥¹¤Ï¡¢À¸¤Î¥È¥Þ¥È¤ä¥È¥Þ¥È²Ã¹©ÉÊ¤ÎÃæ¤Ç¤âGABA´ÞÍÎÌ¤¬Â¿¤¤¡£GABA¤ÏÇ¾¤ò¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤µ¤»¡¢¿¼¤¤Ì²¤ê¡Ê¥Î¥ó¥ì¥à¿çÌ²¡Ë¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ëÆ¯¤¤¬¤¢¤ë¡£
¡¦½¢¿²Á°¤Ç¤â¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤¡Ö°û¤à¥±¥¢¡×
¿©»ö¤ä¥µ¥×¥ê¤È°ã¤¤¡¢200ml¤Û¤É°û¤à¤À¤±¤Ç´°·ë¡£Ìë¤Ç¤âÉéÃ´¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¯¡¢½¬´·²½¤·¤ä¤¹¤¤¡£
¡¦´¨ÃÈº¹¤ÇÍð¤ì¤¬¤Á¤Ê¼«Î§¿À·Ð¤òÀ°¤¨¤ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ë
Åß¤Ïµ¤²¹º¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼«Î§¿À·Ð¤¬Íð¤ì¤ä¤¹¤¯¡¢Ì²¤ê¤¬Àõ¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¡£GABA¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹ºîÍÑ¤¬¡¢¶ÛÄ¥¾õÂÖ¤«¤é¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤ò½õ¤±¤ë¡£
¡¦·ìÅüÃÍ¤ÎµÞ¾å¾º¤òÍÞ¤¨¡¢ÌëÃæ¤Î³ÐÀÃ¤òËÉ¤®¤ä¤¹¤¤
¥È¥Þ¥È¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥ê¥³¥Ô¥ó¤Ï¡¢¿©¸å¤Î·ìÅüÃÍ¾å¾º¤ò²º¤ä¤«¤Ë¤¹¤ëÆ¯¤¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£·ìÅüÃÍ¤ÎÍð¹â²¼¤ÏÌ²¤ê¤òË¸¤²¤ë¸¶°ø¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£
¡¦¥ê¥³¥Ô¥ó¤Ï²Ã¹©¤µ¤ì¤¿¥¸¥å¡¼¥¹¤Î¤Û¤¦¤¬µÛ¼ý¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤
¥È¥Þ¥È¤Ï²ÃÇ®¡¦²Ã¹©¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥ê¥³¥Ô¥ó¤ÎµÛ¼ýÎ¨¤¬¥¢¥Ã¥×¡£¥È¥Þ¥È¥¸¥å¡¼¥¹¤Ï±ÉÍÜ¸úÎ¨¤ÎÌÌ¤Ç¤âÍý¤Ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£°ËÆ£±à ½¼¼ÂÌîºÚ ÍýÁÛ¤Î¥È¥Þ¥È 740g¡ß15ËÜ¡Ê¥¨¥³¥Ü¥È¥ë¡Ë
¥È¥Þ¥ÈËÜÍè¤Î´Å¤ß¤È¥³¥¯¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿Ç»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬ÆÃÄ§¤Î¥È¥Þ¥È¥¸¥å¡¼¥¹¡£GABA¤ò100mg´Þ¤àµ¡Ç½ÀÉ½¼¨¿©ÉÊ¤Ç¡¢¿çÌ²¤Î¼Á¤ò¹â¤á¤¿¤¤¿Í¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£GABA¤Ï¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤òÂ¥¤·¡¢¿¼¤¤Ì²¤ê¡Ê¥Î¥ó¥ì¥à¿çÌ²¡Ë¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ëÀ®Ê¬¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢´¨ÃÈº¹¤Ç¼«Î§¿À·Ð¤¬Íð¤ì¤¬¤Á¤ÊÅß¤Î°ÂÌ²ÂÐºö¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤¡£740g¤ÎÂçÍÆÎÌ¥¿¥¤¥×¤Ï¡¢Ìë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÆüÃæ¤Î·ìÅüÃÍÂÐºö¤äÈþÍÆ½¬´·¤È¤·¤Æ¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¯¡¢²ÈÂ²¤Ç¥·¥§¥¢¤·¤ä¤¹¤¤ÅÀ¤âÌ¥ÎÏ¤À¡£
¡ü¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¦GABA100mgÇÛ¹ç¤Ç¿çÌ²¤Î¼Á¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È
¡¦Ç»¸ü¤ÇËþÂ´¶¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤
¡¦ÂçÍÆÎÌ¤ÇËèÆü¤Î½¬´·¤Ë¤·¤ä¤¹¤¤
¢£°ËÆ£±à ½¼¼ÂÌîºÚ ÍýÁÛ¤Î¥È¥Þ¥È 30ÆüÊ¬BOX 200ml¡ß30ËÜ
1ËÜ200ml¤Î°û¤ß¤¤ê¥µ¥¤¥º¤Ç¡¢°ÂÌ²¥±¥¢¤ò¡È½¬´·²½¡É¤·¤ä¤¹¤¤¥È¥Þ¥È¥¸¥å¡¼¥¹¡£GABA100mg¤ò¸úÎ¨¤è¤¯ÀÝ¼è¤Ç¤¡¢½¢¿²30Ê¬Á°¤Ë°û¤à¤À¤±¤Ç¼ê·Ú¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¡£ÎÌ¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á°û¤ß¤¹¤®¤òËÉ¤®¤ä¤¹¤¯¡¢¡ÖËèÆüÂ³¤±¤ë¡×¤³¤È¤Ë¸þ¤¤¤¿Àß·×¡£Ë»¤·¤¤Æü¤Ç¤âÌÂ¤ï¤º¼ê¤Ë¼è¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¿çÌ²¤Î¼Á²þÁ±¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤Å¤¯¤ê¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ü¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¦°û¤ß¤¤ê¥µ¥¤¥º¤ÇÂ³¤±¤ä¤¹¤¤
¡¦ËèÆüÆ±¤¸ÎÌ¤òÀÝ¼è¤·¤ä¤¹¤¤
¡¦½¢¿²Á°¤Î½¬´·¤ËÁÈ¤ß¹þ¤ß¤ä¤¹¤¤
¢£¥«¥´¥á ¥È¥Þ¥È¥¸¥å¡¼¥¹ ¿©±öÌµÅº²Ã 200ml¡ß30ËÜ
¥ê¥³¥Ô¥ó¤ÈGABA¤ò´Þ¤àµ¡Ç½ÀÉ½¼¨¿©ÉÊ¡£¿©±öÌµÅº²Ã¤Ç¥¯¥»¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢ËèÆü°û¤ß¤ä¤¹¤¤Ì£¤ï¤¤¤¬ÆÃÄ§¤À¡£GABA¤Ë¤è¤ë¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹ºîÍÑ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥ê¥³¥Ô¥ó¤Î·ìÅüÃÍ¾å¾º¤ò²º¤ä¤«¤Ë¤¹¤ëÆ¯¤¤¬¡¢ÌëÃæ¤Î³ÐÀÃ¤äÆüÃæ¤ÎÌ²µ¤ÂÐºö¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£»æ¥Ñ¥Ã¥¯¥¿¥¤¥×¤ÇÊÝÂ¸¤·¤ä¤¹¤¯¡¢°ÂÌ²¤È·ò¹¯¤òÆ±»þ¤Ë°Õ¼±¤·¤¿¤¤¿Í¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ü¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¦¿©±öÌµÅº²Ã¤ÇÂ³¤±¤ä¤¹¤¤
¡¦¿çÌ²¤È·ìÅüÃÍ¤ÎÎ¾ÌÌ¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È
¡¦200ml¤ÇÎÌ¤¬ÌÀ³Î
¢£Del Monte ¿©±öÌµÅº²Ã¥È¥Þ¥È¥¸¥å¡¼¥¹ 900g¡ß12ËÜ
¥È¥Þ¥ÈËÜÍè¤ÎÉ÷Ì£¤ò³è¤«¤·¤¿¡¢¤¹¤Ã¤¤ê°û¤ß¤ä¤¹¤¤¥È¥Þ¥È¥¸¥å¡¼¥¹¡£¥ê¥³¥Ô¥ó¤òËÉÙ¤Ë´Þ¤ß¡¢ÆüÃæ¤Î·ìÅüÃÍÂÐºö¤äÈþÍÆ¥±¥¢¤Ë¤âÌòÎ©¤Ä¡£GABAÎÌ¤ò½Å»ë¤¹¤ë¾ì¹ç¤ÏÂ¾¾¦ÉÊ¤È¤ÎÊ»ÍÑ¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¡¢Ìë¤ÏGABAÇÛ¹ç¥¿¥¤¥×¡¢ÆüÃæ¤ÏËÜ¾¦ÉÊ¤È»È¤¤Ê¬¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢1Æü¤òÄÌ¤·¤¿ÂÎÄ´´ÉÍý¤¬¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡£
¡ü¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¦ÂçÍÆÎÌ¤Ç¥³¥¹¥Ñ¤¬ÎÉ¤¤
¡¦¿©±öÌµÅº²Ã¤Ç¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤ä¤¹¤¤
¡¦ÆüÃæ¤Î·ò¹¯½¬´·¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë
¢£Amazon by Amazon ¥È¥Þ¥È¥¸¥å¡¼¥¹ 900g¡ß12ËÜ
ËèÆü°û¤ß¤ä¤¹¤¤²Á³ÊÂÓ¤¬Ì¥ÎÏ¤ÎÂçÍÆÎÌ¥È¥Þ¥È¥¸¥å¡¼¥¹¡£¥ê¥³¥Ô¥ó¤ò´Þ¤ß¡¢¿©¸å¤Î·ìÅüÃÍÂÐºö¤äÂÎÄ´´ÉÍý¤òÌÜÅª¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤¡£°ÂÌ²¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢½¢¿²Á°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÆüÃæ¤ÎÀÝ¼è¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£À¸³è¥ê¥º¥àÁ´ÂÎ¤òÀ°¤¨¤ë¥µ¥Ý¡¼¥ÈÌò¤È¤·¤Æ»È¤¤¤ä¤¹¤¤°ìËÜ¤À¡£
¡ü¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¦ÂçÍÆÎÌ¤ÇÂ³¤±¤ä¤¹¤¤²Á³Ê
¡¦¿©±öÌµÅº²Ã¤ÇËèÆü°û¤á¤ë
¡¦ÆüÃæÍÑ¥È¥Þ¥È¥¸¥å¡¼¥¹¤ËºÇÅ¬
¢£¥«¥´¥á ¥È¥Þ¥È¥¸¥å¡¼¥¹ Ç»¸ü¥ê¥³¥Ô¥ó ¿©±öÌµÅº²Ã 195ml¡ß24ËÜ
¹â¥ê¥³¥Ô¥ó¥È¥Þ¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢¥³¥¯¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤¬ÆÃÄ§¡£¥ê¥³¥Ô¥ó¤ò¤·¤Ã¤«¤êÀÝ¤ê¤¿¤¤¿Í¸þ¤±¤Ç¡¢·ìÅüÃÍ¤ÎÍð¹â²¼¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤ÇÌë¤ÎÌ²¤ê¤Ë¤â´ÖÀÜÅª¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ç¤¤ë¡£¾®ÍÆÎÌ¤Ç°û¤ßÀÚ¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢Ç»¤µ½Å»ë¤Î¿Í¤Ë¸þ¤¤¤¿¾¦ÉÊ¤À¡£
¡ü¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¦¥ê¥³¥Ô¥ó¤ò¤·¤Ã¤«¤êÊäµë¤Ç¤¤ë
¡¦Ç»¸ü¤ÇËþÂ´¶¤¬¹â¤¤
¡¦°û¤ßÀÚ¤ê¥µ¥¤¥º¤Ç´ÉÍý¤·¤ä¤¹¤¤
¡¡Åß¤Î¡Ö¿²¤Æ¤âÈè¤ì¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¡×ÉÔÄ´¤Ï¡¢¿çÌ²»þ´Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼Á¤ÎÌäÂê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£GABA¤È¥ê¥³¥Ô¥ó¤ò¸úÎ¨¤è¤¯ÀÝ¤ì¤ë¥È¥Þ¥È¥¸¥å¡¼¥¹¤Ï¡¢°û¤à¤À¤±¤Ç»Ï¤á¤é¤ì¤ë°ÂÌ²¥µ¥Ý¡¼¥È½¬´·¡£¤¦¤Þ¤¯¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¡¢ÌµÍý¤Ê¤¯Â³¤¯¿çÌ²¥±¥¢¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£
