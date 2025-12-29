¥¸¥çー¥À¥ó ¥Ö¥é¥ó¥ÉºÇ¿·ºî¡Ø¥ë¥«5¡Ù¤¬ÅÐ¾ì¡Ä¥É¥ó¥Á¥Ã¥Á¡ÖÈ¿È¯ÎÏ¤È¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×
¡¡¥¸¥çー¥À¥ó ¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï12·î25Æü¡¢NBA¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥ì¥¤¥«ー¥º¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥ë¥«¡¦¥É¥ó¥Á¥Ã¥Á¤Î¥·¥°¥Í¥Á¥ãー¥·¥åー¥ººÇ¿·ºî¡Ø¥ë¥«5¡Ù¤ÎÈ¯Çä¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥ë¥«¥·¥êー¥ºÂè5ÃÆ¤È¤Ê¤ëºÇ¿·ºî¤Ï¡¢¥É¥ó¥Á¥Ã¥Á¤¬¥²ー¥à¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë»È¤¦¥¹¥íー¥¹¥Æ¥Ã¥×¤«¤é¤Î¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤ä¡¢Êý¸þÅ¾´¹¤òÇ°Æ¬¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿¥·¥åー¥º¡£¥³ー¥È¤Î´¶³Ð¡¢¸ºÂ®¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¡¢µ¡Æ°À¤ò·Ñ¾µ¤·¤Ä¤Ä¡¢¥Õ¥ë¥ì¥ó¥°¥¹¤Ë¥Ê¥¤¥¤Î³×¿·Åª¤Ê¥¯¥Ã¥·¥ç¥Ë¥ó¥°µ»½Ñ¡Ø¥ºー¥à¥¹¥È¥í¥Ù¥ë¡Ù¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¿ä¿ÊÎÏ¤È¡¢¿·¤·¤¤ISO¥Ð¥ó¥É¤Ë¤è¤ë¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤Î¶¯²½¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë½À¤é¤«¤Ê¥ß¥Ã¥É¥½ー¥ë¤È¥ë¥«¥·¥êー¥º¤Î¤¿¤á¤Ëºî¤é¤ì¤¿ISO¥×¥ìー¥È¤ÇÂ¸µ¤Î°ÂÄêÀ¤òÊÝ¤Á¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÊý¸þ¤Ø¤Îµ¡Æ°À¤òµá¤á¤ë¥×¥ìー¥äー¤ËºÇÅ¬¤Ê°ìÂ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂÔË¾¤Î¿·ºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥É¥ó¥Á¥Ã¥Á¤Ï¡Ö¥¸¥çー¥À¥ó ¥Ö¥é¥ó¥É¤È¡Ø¥ë¥«5¡Ù¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¤³¤È¤Ï¡¢»ä¤Î¥×¥ìー¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¡¢»ä¤È¤È¤â¤Ë¿Ê²½¤·Â³¤±¤ë¤â¤Î¤òºî¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¥Õ¥ë¥ì¥ó¥°¥¹¤Î¥ºー¥à¥¹¥È¥í¥Ù¥ë¤ÈISO¥Ð¥ó¥É¤¬¡¢¤É¤³¤«¤é¤Ç¤â¹¶¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢»ä¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ëÈ¿È¯ÎÏ¤È¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤òÍú¤±¤Ð½àÈ÷¤ÏËüÃ¼¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡ÈÎÇä²Á³Ê¤ÏÀÇ¹þ1Ëü7050±ß¤Ç¡¢1·î8Æü¤è¤êNIKE.COM¤äJORDAN WORLD OF FLIGHT SHIBUYA¤Ê¤É¡¢°ìÉô¤Î¥¸¥çー¥À¥ó ¥Ö¥é¥ó¥É¼è°·Å¹¤ÇÈ¯Çä¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤ë¡£
