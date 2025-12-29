¥¯¥ê¥Ã¥Ñー¥º¤Î¥Ö¥ë¥Ã¥¯¡¦¥í¥Ú¥¹¤¬9ËÜ¤Î3¥Ý¥¤¥ó¥ÈÀ®¸ù¡Ä37ºÐ°Ê¾å¤ÎÁª¼ê¤Ç¤ÏNBA»Ë¾å3¿ÍÌÜ
¡¡¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥¯¥ê¥Ã¥Ñー¥º¤¬¡¢12·î21Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö20Æü¡¢ÆüÉÕ¤Ï°Ê²¼Æ±¡Ë¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥ì¥¤¥«ー¥ºÀï¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢29Æü¤Î¥Ç¥È¥í¥¤¥È¡¦¥Ô¥¹¥È¥ó¥ºÀï¤Ë¤«¤±¤Æº£¥·ー¥º¥óºÇÄ¹¤Î4Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Áー¥à¤ÏÀèÈ¯¥»¥ó¥¿ー¤ÇÊ¿¶Ñ15.6ÆÀÅÀ11.1¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É2.5¥¢¥·¥¹¥È1.0¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ë¥Õ¥£ー¥ë¥É¥´ー¥ëÀ®¸ùÎ¨60.9¥Ñー¥»¥ó¥È¤ò»Ä¤¹¥¤¥Ó¥Ä¥¡¡¦¥º¥Ð¥Ã¥Ä¤¬¡¢¥ì¥¤¥«ー¥ºÀï¤ÎÂè1¥¯¥©ー¥¿ー½ªÈ×¤Ëº¸Â¼ó¤òÉé½ý¡£Íâ22Æü¤Ë¥°¥ìー¥É2¤Îº¸Â¼óÇ±ºÃ¤Î¤¿¤á¡¢¥º¥Ð¥Ã¥Ä¤¬¿ô½µ´Ö¤ò·ç¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¡ØESPN¡Ù¤Î¥·¥ã¥à¥º¡¦¥·¥ã¥é¥Ë¥¢µ¼Ô¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÀïÎÏ¥À¥¦¥ó¤È¤µ¤µ¤ä¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¯¥ê¥Ã¥Ñー¥º¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢24Æü¤Î¥Ò¥åー¥¹¥È¥ó¡¦¥í¥±¥Ã¥ÄÀï¡Ê128－108¡Ë¡¢27Æü¤Î¥Ýー¥È¥é¥ó¥É¡¦¥È¥ì¥¤¥ë¥Ö¥ì¥¤¥¶ー¥ºÀï¡Ê119－103¡Ë¡¢29Æü¤Î¥Ô¥¹¥È¥ó¥ºÀï¡Ê112－99¡Ë¤È¡¢¤¤¤º¤ì¤â10ÅÀº¹°Ê¾å¤ò¤Ä¤±¤Æ¾¡Íø¡£
¡¡¤½¤ÎÍ×°ø¤Î1¤Ä¤Ë¥Ö¥ë¥Ã¥¯¡¦¥í¥Ú¥¹¤ÎÆ¯¤¤¬µó¤¬¤ë¡£¥¥ã¥ê¥¢18Ç¯ÌÜ¤Îº£¥·ー¥º¥ó¡¢¥¯¥ê¥Ã¥Ñー¥º¤Ø¿·²ÃÆþ¤·¤¿216¥»¥ó¥Á127¥¥í¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥ó¤Ï¡¢¡È¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á5¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¥Õ¥í¥¢¤Ë¥¹¥Úー¥¹¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢¥«¥ï¥¤¡¦¥ì¥Êー¥É¤ä¥¸¥§ー¥à¥º¡¦¥Ïー¥Ç¥ó¤¬ÀÑ¶Ë²Ì´º¤Ë¥¢¥¿¥Ã¥¯¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ö¥ì¥¤¥¶ー¥ºÀï¤Ç¤Ï33Ê¬15ÉÃ¥³ー¥È¤ËÎ©¤Á¡¢3¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥åー¥È¤ò14ÅêÃæ9ËÜ¡ÊÀ®¸ùÎ¨64.3¥Ñー¥»¥ó¥È¡Ë¤âÄÀ¤á¤Æ¥·ー¥º¥ó¥Ï¥¤¤Î31ÆÀÅÀ¤Ë5¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É2¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÎÂçË½¤ì¡£
¡¡37ºÐ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ï¡¢3¥Ý¥¤¥ó¥ÈÀ®¸ù9ËÜ¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤ò¹¹¿·¡£¡ØESPN Insights¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢37ºÐ°Ê¾å¤ÎÁª¼ê¤¬1»î¹ç¤Ë9ËÜ°Ê¾å¤Î3¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò·è¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¹¥Æ¥¤¥È¡¦¥¦¥©¥ê¥¢ー¥º¤Î¥¹¥Æ¥Õ¥£¥ó¡¦¥«¥êー¡Ê4²ó¡Ë¡¢¥ì¥¤¥«ー¥º¤Î¥ì¥Ö¥í¥ó¡¦¥¸¥§ー¥à¥º¡Ê2²ó¡Ë¤ËÂ³¤¤¤Æ¥í¥Ú¥¹¤¬NBA»Ë¾å3¿ÍÌÜ¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¶ー¥ºÀï¤Ç¤Ï¥í¥Ú¥¹¤Î31ÆÀÅÀ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¥Ïー¥Ç¥ó¤¬34ÆÀÅÀ6¥¢¥·¥¹¥È¡¢¥ì¥Êー¥É¤¬28ÆÀÅÀ8¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É6¥¢¥·¥¹¥È3¥¹¥Æ¥£ー¥ë¤ò¥Þー¥¯¡£34ºÐ°Ê¾å¤Î3Áª¼ê¤¬¡¢1»î¹ç¤Ç¤½¤í¤Ã¤Æ25ÆÀÅÀ°Ê¾å¤òÃ¥¤Ã¤¿¤Î¤ÏNBA»Ë¾å½é¤À¤È¡ØOptaSTATS¡Ù¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£¥·ー¥º¥óºÇÄ¹¤Î4Ï¢¾¡¤È¤·¤¿¥¯¥ê¥Ã¥Ñー¥º¤Ï¡¢29Æü¤ò½ª¤¨¤Æ¥¦¥§¥¹¥¿¥ó¡¦¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹13°Ì¤Î10¾¡21ÇÔ¡£Éé¤±±Û¤·¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤³10Àï¤Ç¤Ï5¾¡5ÇÔ¤Ç¾¡Î¨5³ä¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Brook Lopez becomes the third player in NBA history with NINE 3-PT FG in a game after turning 37, joining Stephen Curry (four times) and LeBron James (twice). pic.twitter.com/7rMSYTu4fe
- ESPN Insights (@ESPNInsights) December 27, 2025
¡ÚÆ°²è¡Û¥Ö¥ì¥¤¥¶ー¥ºÀï¤Ç·×93ÆÀÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¥¯¥ê¥Ã¥Ñー¥º¥È¥ê¥ª¡ª