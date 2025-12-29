Ê¡Åç¥Õ¥¡¥¤¥äー¥Ü¥ó¥º¤¬¡Ø±§Ãè·»Äï¡Ù¥³¥é¥ÜÈ¯É½¡Ä2·î¤Î¥Ûー¥à¥²ー¥à¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅÍ½Äê
¡¡12·î29Æü¡¢B2ÅìÃÏ¶è¤ÎÊ¡Åç¥Õ¥¡¥¤¥äー¥Ü¥ó¥º¤Ï¡¢½÷»Ò¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¤ÎÊ¡Åç¥Ç¥ó¥½ー¥¨¥¢¥êー¥Óー¥º¤È¶¦Æ±¤Ç¡¢¿Íµ¤Ì¡²è¡Ø±§Ãè·»Äï¡Ù¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó´ë²è¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÊõÍè²°¥Ü¥ó¥º¥¢¥êー¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÎ¾¥Áー¥à¤Î¥Ûー¥à¥²ー¥à¤Ç´ë²è¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥¤¥äー¥Ü¥ó¥º¤Ï2·î21Æü¤ÈÆ±22Æü¤Î¥Ð¥ó¥Ó¥·¥ã¥¹ÆàÎÉÀï¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ø¥Ü¥ó¥º±§ÃèÇî¡Ù¤ò³«ºÅ¡£
¡¡»î¹çÅöÆü¤Ï¡¢±§Ãè¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿ÆÃÊÌ±é½Ð¤äJAXA±§ÃèÉþÅ¸¼¨¡¢¥¹¥Úー¥¹¥Ñー¥¯±§Ãè´ØÏ¢Å¸¼¨¤Ê¤É¤Î¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢±§Ãè·»Äï¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡»î¹çÆþ¾ì·ô¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤Ï¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Þ¤Ç¡£
¡Ú²èÁü¡Û¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø±§Ãè·»Äï¡Ù¥³¥é¥Ü¤Î¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë