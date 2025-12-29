¥¹¥³¥Ã¥Æ¥£¡¦¥Ðー¥ó¥º¤¬º£µ¨NBAºÇÂ¿¤Î25¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¡Ä¶Ã°Û¤Î¥È¥ê¥×¥ë¥À¥Ö¥ë¤òÃ£À®
¡¡12·î29Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö28Æü¡¢ÆüÉÕ¤Ï°Ê²¼Æ±¡Ë¡£¥È¥í¥ó¥È¡¦¥é¥×¥¿ー¥º¤Ï¡¢¥Ûー¥à¤Î¥¹¥³¥·¥¢¥Ð¥ó¥¯¡¦¥¢¥êー¥Ê¤Ç¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¹¥Æ¥¤¥È¡¦¥¦¥©¥ê¥¢ー¥º¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤ÏÂè4¥¯¥©ー¥¿ー»Ä¤ê1Ê¬43ÉÃ¤Ç¡¢¥¹¥Æ¥Õ¥£¥ó¡¦¥«¥êー¤Î3¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥åー¥È¤¬·è¤Þ¤ê¡¢¥¢¥¦¥§ー¤Î¥¦¥©¥ê¥¢ー¥º¤¬7ÅÀ¤ò¥êー¥É¡£¤¹¤ë¤È¥é¥×¥¿ー¥º¤Ï¥¹¥³¥Ã¥Æ¥£¡¦¥Ðー¥ó¥º¤Î¥À¥ó¥¯¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥ó¡¦¥¤¥ó¥°¥é¥à¤Î¥×¥ë¥¢¥Ã¥×¥¸¥ã¥ó¥Ñー¡¢¥¤¥Þ¥Ë¥å¥¨¥ë¡¦¥¯¥¤¥Ã¥¯¥êー¤ÎÄ¹µ÷Î¥Ë¤¤¬·è¤Þ¤Ã¤ÆÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¡£
¡¡¤½¤Î¸å¥¦¥©¥ê¥¢ー¥º¤Ï¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¡¦¥Ý¥¸¥§¥à¥¹¥ー¤¬¥ª¥Õ¥§¥ó¥·¥Ö¡¦¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤«¤é»Ä¤ê32.8ÉÃ¤Ë2ÅÀ¥êー¥É¤ØÆ³¤¯¥·¥ç¥Ã¥È¤ò·è¤á¤ë¤â¡¢¤ªÊÖ¤·¤È¤Ð¤«¤ê¤Ë¥é¥×¥¿ー¥º¤â¥Ðー¥ó¥º¤¬¥ª¥Õ¥§¥ó¥·¥Ö¡¦¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤«¤é¥Æ¥£¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥È¤òÀ®¸ù¤·¡¢±äÄ¹¤Ë»ý¤Á¹þ¤à¡£
¡¡±äÄ¹¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¥é¥×¥¿ー¥º¤¬¥Ðー¥ó¥º¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥à¤é¤¬²ÃÅÀ¤·¡¢ºÇ½ª¥¹¥³¥¢141－127¤Ç¥¦¥©¥ê¥¢ー¥º¤Ë¾¡Íø¤·¡¢¥¤ー¥¹¥¿¥ó¡¦¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹4°Ì¤Î19¾¡14ÇÔ¤È¤·¤¿¡£
¡¡¥é¥×¥¿ー¥º¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥¤¥Ã¥¯¥êー¤¬27ÆÀÅÀ4¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É7¥¢¥·¥¹¥È¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥à¤¬26ÆÀÅÀ4¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É6¥¢¥·¥¹¥È¡¢¥¸¥ã¥³ー¥Óー¡¦¥¦¥©¥ë¥¿ー¤¬18ÆÀÅÀ¡¢¥µ¥ó¥É¥í¡¦¥Þ¥à¥±¥é¥·¥å¥Ó¥ê¤¬13ÆÀÅÀ6¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É2¥¹¥Æ¥£ー¥ë¡¢RJ¡¦¥Ð¥ì¥Ã¥È¤¬12ÆÀÅÀ7¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É4¥¢¥·¥¹¥È¡¢¥ª¥Á¥ã¥¤¡¦¥¢¥Ð¥¸¤¬10ÆÀÅÀ4¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤òµÏ¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¥Ðー¥ó¥º¤¬º£¥·ー¥º¥ó½é¡ÊÄÌ»»7ÅÙÌÜ¡Ë¤Î¥È¥ê¥×¥ë¥À¥Ö¥ë¤òÃ£À®¡£24ºÐ¤Î¥¦¥¤¥ó¥°¥×¥ìー¥äー¤Ï¡¢¥¦¥©¥ê¥¢ー¥ºÀï¤Ç23ÆÀÅÀ10¥¢¥·¥¹¥È¤Ë9ËÜ¤Î¥ª¥Õ¥§¥ó¥·¥Ö¡¦¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤ò¤â¤®¼è¤ê¡¢¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤Î25¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤ÈÂçË½¤ì¡£
¡¡203¥»¥ó¥Á107¥¥í¤Î¥ªー¥ë¥é¥¦¥ó¥Àー¤Ï¡¢º£¥·ー¥º¥ó¤ÎNBAºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë25¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¡£¤³¤Î25¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ï¡¢¥Ó¥¹¥Þ¥Ã¥¯¡¦¥Ó¥ª¥ó¥Ü¡Ê¸½¥µ¥ó¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡¦¥¹¥Ñー¥º¡Ë¤¬2016Ç¯3·î18Æü¤Î¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¥Ê¡¦¥Ú¥¤¥µー¥ºÀï¤Ç»Ä¤·¤¿25ËÜ¤ÈÊÂ¤ó¤ÇµåÃÄ»Ë¾åºÇÂ¿¥¿¥¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä¾¶á40Ç¯´Ö¤Ç¡¢1»î¹ç¤Ë20ÆÀÅÀ¡¢25¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¡¢10¥¢¥·¥¹¥ÈÄ¶¤¨¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Ä¥é¥¤¥ó¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¤Î¤Ï¥Ë¥³¥é¡¦¥è¥¥Ã¥Á¡Ê¥Ç¥ó¥Ðー¡¦¥Ê¥²¥Ã¥Ä¡Ë¤È¥Ðー¥ó¥º¤Î¤ß¡£¥¥ã¥ê¥¢5Ç¯ÌÜ¤ò¥×¥ìー¤¹¤ë24ºÐ¤Ï¡¢¶Ã°ÛÅª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ç¥é¥×¥¿ー¥º¤Î¾¡Íø¤òÂç¤¤¯¸å²¡¤·¤·¤¿¡£
