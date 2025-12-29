ÄÉ¤¤µá¤á¤¿¡ÉÀçÂæÂçÌÀÀ®¤é¤·¤µ¡É¡¢ÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿ÆüËÜ°ì¡Ä¾®ÅÄÖº½©ÅÍ¡Ö´¶¼Õ¡×¤Î3Ç¯´Ö
¡¡ËÜµ¤¤ÇÆüËÜ°ì¤òÌÜ»Ø¤·¤¿Àï¤¤¤Ï¡¢¥Ù¥¹¥È16¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£
¡ÖSoftBank ¥¦¥¤¥ó¥¿ー¥«¥Ã¥×2025 ÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ Âè78²óÁ´¹ñ¹âÅù³Ø¹»¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ëÁª¼ê¸¢Âç²ñ¡×¤ÎÃË»Ò3²óÀï¤Ï¡¢ÄëµþÄ¹²¬¹â¹»¤Ë61－68¤ÇÌµÇ°¤ÎÇÔÀï¡£»î¹ç¸å¡¢ÀçÂæÂç³ØÉíÂ°ÌÀÀ®¹â¹»¡ÊµÜ¾ë¸©¡Ë¤Î¾®ÅÄÖº½©ÅÍ¡Ê3Ç¯¡Ë¤ÏÌÜ¤òÀÖ¤¯¤·¡¢¸ÆµÛ¤òÀ°¤¨¤Ê¤¬¤é¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡ÖÆþ³Ø¤·¤Æ¡¢µ×É×ÀèÀ¸¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î»þ¤Î3Ç¯À¸¤¬°ìÈÖ¿É¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â3Ç¯À¸¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤ËÀ¼¤ò¤«¤±Â³¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î3Ç¯À¸¤ÎÇØÃæ¤ò¸«¤Æ¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ïº£¤Þ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ºÇ¸å¡¢µ×É×ÀèÀ¸¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢ÀèÇÚ¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢ÆüËÜ°ì¤ò¤È¤Ã¤Æ½ª¤ï¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
º´Æ£µ×É×¥³ー¥Á¤ÎÀ×¤ò·Ñ¤¤¤ÀÈ«»³½Ó¼ù¥³ー¥Á¡Î¼Ì¿¿¡Ï¡á°ËÆ£Âç°ô
¡¡2023Ç¯6·î¡¢º´Æ£µ×É×¥³ー¥Á¤¬¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤¿¡£ÌóÈ¾Ç¯¸å¡¢ÀçÂæÂçÌÀÀ®¤Ï¥¦¥¤¥ó¥¿ー¥«¥Ã¥×¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Á¡¢¸½»Ø´ø´±¤ÎÈ«»³½Ó¼ù¥³ー¥Á¤Î¤â¤È¤ÇÊ¡²¬Âè°ì¹â¹»¡ÊÊ¡²¬¸©¡Ë¤È½éÀï¤Ç·ãÆÍ¡£·ë²Ì¤Ï¿¶¤ë¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ºÇ¸å¤Î10Ê¬´Ö¤Ï34ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤ëÅÜ¤È¤¦¤ÎÄÉ¤¤¤¢¤²¤ò¤ß¤»¤¿¡£Åö»þ¤«¤éÀèÈ¯¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¾®ÅÄÖº¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤È¤â¤Ë¥³ー¥È¤ÇÀï¤Ã¤¿3Ç¯À¸¤¿¤Á¤Ïí÷¤·¤¯¡¢Æ´¤ì¤ÎÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÅö»þ¤Î3Ç¯À¸¤Ï¤¹¤´¤¯¡ÈÌÀÀ®¤é¤·¤µ¡É¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×ÁÇÁá¤¤¥Ñ¥Ã¥·¥ó¥°¥²ー¥à¤òÅ¸³«¤¹¤ëÀçÂæÂçÌÀÀ®¤À¤¬¡¢¤½¤ì°ÊÁ°¤Ë¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¡¢¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¡¢¥ëー¥º¥Üー¥ë¤Ê¤É¤ÎÅö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÁ´°÷¤¬Å°Äì¤·¡¢¹â¹»À¸¤é¤·¤¯°ìÀ¸·üÌ¿¤Ë´èÄ¥¤ë¤Î¤¬¥Áー¥à¤Î¿®¾ò¤À¡£
¡ÖµîÇ¯¤Ï¤½¤ì¤¬Á´¤¯ÂÎ¸½¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ê¾®ÅÄÖº¡Ë¤È¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢ºòÇ¯¤Ï¥¤¥ó¥¿ー¥Ï¥¤¤È¥¦¥¤¥ó¥¿ー¥«¥Ã¥×¤Ç½éÀïÇÔÂà¤Î¶þ¿«¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿¡£¡Ö¤½¤³¤«¤é¤â¤¦1²ó¡¢ÌÀÀ®¤é¤·¤µ¤ò¼è¤êÌá¤¹¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾®ÅÄÖº¡£º£Ç¯¤Î²Æ¡¢¥Áー¥à¤Ï2021Ç¯°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¥¤¥ó¥¿ー¥Ï¥¤4¶¯¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£ÀË¤·¤¯¤â·è¾¡¿Ê½Ð¤òÆ¨¤·¤¿¤¬¡¢È«»³¥³ー¥Á¤Ï¡ÖºÇ¸å¤Þ¤ÇÄü¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿Èà¤é¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¡¢ËÍ¼«¿È¤âÌÀÀ®¹â¹»¤é¤·¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Î¤¨¤¿¡£
¡ÖËÜµ¤¤ÇÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Î¤«¡×¡£²Æ°Ê¹ß¡¢È«»³¥³ー¥Á¤Ï3Ç¯À¸¤¿¤Á¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ëÊ³µ¯¤òµá¤á¡¢Áª¼ê¤âÉ¬»à¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢½¸ÂçÀ®¤Î¥¦¥¤¥ó¥¿ー¥«¥Ã¥×¤ÏÌÜÉ¸¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤º¡£¥¤¥ó¥¿ー¥Ï¥¤¤è¤ê¸±¤·¤¤Æ»¤Î¤ê¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤º£Âç²ñ¤ÎÆñ¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢Áª¼ê¤è¤ê¤â½¢Ç¤3Ç¯ÌÜ¤Î»Ø´ø´±¤ÎÊý¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡È«»³¥³ー¥Á¤Ï¡Ö¼ÆÅÄ¡Ê·®¡Ë¥³ー¥Á¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¡¹¤¬Áª¼ê¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥Áー¥à¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¿ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Áー¥à¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÁÇÄ¾¤ËÎÏ¤Îº¹¤òÇ§¤á¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤½¤¦¹Í¤¨¤¿¤é¤ä¤Ã¤Ñ¤êËÍ¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È¡£ËÍ¤ÎÃæ¤Ç¤âËý¿´¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤Ï¡ØÂ¸µ¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¥³¥Ä¥³¥Ä¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤Ê¤µ¤¤¡Ù¤È»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ÏÂ¿¡¹¤¢¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¦¥¤¥ó¥¿ー¥«¥Ã¥×¤ò¾¡¤Á¤¢¤¬¤ë¤³¤È¤ÏËÜÅö¤ËÆñ¤·¤¤¤³¤È¤À¤ÈÈ©¤Ç´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¥ê¥º¥à¤Ë¾è¤ì¤Ê¤¤Ãæ¤Ç²æËý¤·¤Æ²æËý¤·¤Æ¡¢¾¡¤Á¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿»Ñ¤Ï¸«¤Æ¤¤¤ÆËÜÅö¤Ëí÷¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥³ー¥Á¤ÎÀÕÇ¤¤Ê¤Î¤ÇÁª¼ê¤¿¤Á¤ÏÀÕÇ¤¤òÉé¤¦É¬Í×¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¼¡¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Æ±¹»OB¤Ç2009Ç¯¤Î¥¦¥¤¥ó¥¿ー¥«¥Ã¥×½éÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿È«»³¥³ー¥Á¤Ï¡¢¸½Ìò»þÂå¤ÈÆ±¤¸¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Î¾®ÅÄÖº¤Ë¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÎÎÉ¤µ¤ò¾Ã¤µ¤º¤Ë¤É¤¦¥Áー¥à¤òÆ°¤«¤¹¤Î¤«¡×¤Ê¤É¡¢¾ï¤Ë¹â¤¤Í×µá¤ò¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡Î¼Ì¿¿¡Ï¡á°ËÆ£Âç°ô
¡Ö½Ó¼ù¤µ¤ó¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ë¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÃ£¤·¤Æ¤Ê¤¤¡×¡£¾®ÅÄÖº¤Ï¤½¤¦ÏÃ¤·¤¿¤¬¡¢165¥»¥ó¥Á¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¥¬ー¥É¤Ï¡Ö¶ì¤·¤¤¾ìÌÌ¤Ç¤âÆ¨¤²¤¿¤ê¤»¤º¤Ë¡¢¥Áー¥à¤Î¤¿¤á¤ËÀ¼¤ò½Ð¤·¤¿¤êÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¥á¥ó¥¿¥ë¤ÎÉôÊ¬¤Ï¶¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È3Ç¯´Ö¤Ç¤ÎÀ®Ä¹¤ò³ú¤ß¤·¤á¤¿¡£
¡ÖËÜÅö¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¡£¾®ÅÄÖº¤Î´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï¡¢¤È¤â¤ËÀï¤Ã¤¿Ãç´Ö¤äÈ«»³¥³ー¥Á¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÇØÃæ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤¿ÀèÇÚ¡¢Ë´¤»Ø´ø´±¤Ø¤Î»×¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¾®ÅÄÖº¤âÈ«»³¥³ー¥Á¤â¡¢3Ç¯´Ö¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤ë¤Ù¤»Ñ¤ò¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÆ»¤ÏÅÓÀÚ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
Ê¸¡á¾®¾Â¹îÇ¯
¡ÚÆ°²è¡Û¾®ÅÄÖº¤¬5ËÜ3P´Þ¤à17ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤ë¤â¡¢¤¢¤È°ìÊâµÚ¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿ÄëµþÄ¹²¬Àï