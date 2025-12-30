¥ì¥¤¥«ー¥º¡¦È¬Â¼ÎÝ¤Î¥Ù¥ó¥Áµ¯ÍÑÄó°Æ¡Ä¸µ¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¤¬ÂçÃÀÈ¯¸À¡Ö¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤Æ°¤¤¬¤Ò¤È¤Ä¤¢¤ë¡×
¡¡¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥ì¥¤¥«ー¥º¤¬¡¢Ä´»Ò¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£³«Ëë¤«¤é¤Î20»î¹ç¤Ï15¾¡5ÇÔ¤Ç¥¹¥¿ー¥È¥À¥Ã¥·¥å¤ËÀ®¸ù¤·¤¿°ìÊý¤Ç¡¢Ä¾¶á¤Î10»î¹ç¤Ï3Ï¢ÇÔ¤ò´Þ¤à5¾¡5ÇÔ¤È¤Ê¤ê¡¢¾¡Î¨¤ÏÂç¤¤¯±¦¸ª²¼¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡JJ¡¦¥ì¥Ç¥£¥Ã¥¯¥Ø¥Ã¥É¥³ー¥Á¤â¡¢¥Áー¥à¤Î½ÐÍè¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï²×Î©¤Á¤ò±£¤»¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¡£3Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿Ä¾¸å¤Ë¤Ï¡¢µ¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¥±¥¢¤¬Á´Á³Â¤ê¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÅÇ¤¼Î¤Æ¡¢¡Öµ¤»ý¤Á¤â¡¢¥×¥í¤È¤·¤Æ¤¢¤ë¤Ù¤»ÑÀª¤âÂ¤ê¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÂ³¤±¡¢ÃÐ¤ó¤À¥Áー¥à¤Ë¸·¤·¤¤¸ÀÍÕ¤Ç³å¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥ì¥¤¥«ー¥º¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦¥©ー¥ë¡Ê¸µ¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¦¥¦¥£¥¶ー¥º¡Ë¤âÊÑ²½¤¬É¬Í×¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡ØNBA on Prime¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿¸µ¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¥¬ー¥É¤Ï¡¢¥ì¥¤¥«ー¥º¤Ë¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ÎÊÑ¹¹¤òÄó°Æ¡£¤½¤·¤Æ¡¢È¬Â¼ÎÝ¤Î¥¹¥¿ー¥¿ーµ¯ÍÑ¤ò¸«Ä¾¤¹¤Ù¤¤È¤¤¤¦ÂçÃÀ¤Ê¸«²ò¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö²¶¤¬À§Èó¡¢¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤Æ°¤¤¬¤Ò¤È¤Ä¤¢¤ë¡£ÀèÈ¯¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤«¤éÎÝ¤ò³°¤·¤Æ¡¢Âå¤ï¤ê¤Ë¥Þー¥«¥¹¡¦¥¹¥Þー¥È¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤À¡£Èà¡Ê¥¹¥Þー¥È¡Ë¤ÏÁê¼ê¤Î¥Ù¥¹¥È¥×¥ìー¥äー¤ò¼é¤ì¤ë¤·¡¢¥¹¥Úー¥·¥ó¥°¤â¼è¤ì¤Æ¡¢¥·¥åー¥È¤âÂÇ¤Æ¤ë¡£Èà¤³¤½º£¤Î¥ì¥¤¥«ー¥º¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤À¡×
¢¡¢£¿ô»ú¤Ë¸½¤ì¤Æ¤¤¤ëÉÔÄ´¤ÎÍ×°ø
¡¡¥ì¥¤¥«ー¥º¤Ë¤Ï¡¢¥ë¥«¡¦¥É¥ó¥Á¥Ã¥Á¤ä¥ì¥Ö¥í¥ó¡¦¥¸¥§ー¥à¥º¡¢¥ªー¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥êー¥Ö¥¹¤Ê¤É¡¢¥Üー¥ë¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ì¤ÐÆÀÅÀ¤Ç¤¤ë¥¹¥³¥¢¥éー¤ò¼çÌò¤Ë¥Áー¥à¤ò¹½À®¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ë¤ª¤±¤ë¥ß¥¹¤ÎÂ¿¤µ¤¬ÅÙ¡¹»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ä¾¶á¤Î¥²ー¥à¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥·¥Ö¥ìー¥Æ¥£¥ó¥°¤Î°²½¤âÃø¤·¤¤¡£º£¥·ー¥º¥ó¤Î¥ì¥¤¥«ー¥º¤Î¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥·¥Ö¥ìー¥È¤Ï118.9¤òµÏ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Ï¥êー¥°¤Ç26°Ì¤È¤¤¤¦Äã¿å½à¤Ë¤¢¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÉÔÄ´¤Ë¶ì¤·¤àÄ¾¶á¤Î10»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢¤½¤³¤«¤é¥ìー¥È¤¬125.0¤Þ¤Ç¿ôÃÍ¤¬Íî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¥Æ¥³Æþ¤ì¤¬É¬Í×¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¿ô»ú¤Ë¤âÉ½¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¦¥©ー¥ë¤Ï¡¢È¬Â¼¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤Î»ñ¼Á¤ÏÉ¾²Á¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥ì¥¤¥«ー¥º¤Î¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹ÉÔ¿¶¤Ë²þÁ±¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÎÝ¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤è¡£ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤Æ¯¤¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ç¤â¡¢Èà¤ÏËèÈÕ¥±¥Ó¥ó¡¦¥Ç¥å¥é¥ó¥È¤ò¼é¤Ã¤¿¤ê¡¢Áê¼ê¥Áー¥à¤Î¥Ù¥¹¥È¥×¥ìー¥äー¤ò¼é¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ëÌòÌÜ¤ÎÁª¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¥Þー¥«¥¹¡¦¥¹¥Þー¥È¤ä¡¢¥¸¥ã¥ì¥Ã¥É¡¦¥Ð¥ó¥Àー¥Ó¥ë¥È¤ÎÌòÌÜ¤À¡£¤¢¤¢¤¤¤¦Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤Ï¤â¤Ã¤È¥×¥ìー¥¿¥¤¥à¤¬É¬Í×¤À¤È»×¤¦¡£Ëè¥×¥ìーÁ´ÎÏ¤Ç¥Ï¥Ã¥¹¥ë¤·¤Æ¡¢Ëè¥×¥ìーÉ¬»à¤Ë¥×¥ìー¤·¤Æ¡¢¤Ò¤È¼ê´Ö¤Î¥×¥ìー¤ò¼è¤ê¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¤À¡×
¢¡¢£¡È¥Ù¥¹¥È¥·¥åー¥¿ー¡ÉÈ¬Â¼¤ÎÀ¸¤«¤·Êý
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¸«²ò¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¥ì¥Ö¥í¥ó¤ÎÉüµ¢¤Ë¤è¤ëÈ¬Â¼¤Î¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹µ¡Ç½¤ÎÄã²¼¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£º£¥·ー¥º¥ó¤ÎÈ¬Â¼¤Ï¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¤ÎÀ®¸ùÎ¨¤Ç¶¼°ÒÅª¤Ê¿ô»ú¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥ì¥Ö¥í¥óÉüµ¢¸å¤Ï¥¢¥Æ¥ó¥×¥È¤¬¸º¾¯¡£12·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï»îÅê¿ô¤¬5ËÜ¤ò²¼²ó¤ë¥²ー¥à¤¬¡¢3»î¹ç¤âÂ¸ºß¤¹¤ë¡£
¡¡È¬Â¼¤Î¥¹¥Úー¥·¥ó¥°¤ä¥µ¥¤¥ºÌÌ¤ÏÌ¥ÎÏÅª¤À¤¬¡¢¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹»þ¤Ë¤è¤êºÍÇ½¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¡¢¥Áー¥à¤Ë¥¨¥Ê¥¸ー¤ò¤â¤¿¤é¤¹Áª¼ê¤ò¥¨ー¥¹¤ÎÏÆ¤ËÃÖ¤¯¤Ù¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¥¦¥©ー¥ë¤Î¸«²ò¤À¡£
¡¡¥ì¥Ç¥£¥Ã¥¯HC¤Ï¡¢¼«¿È¤¬¹â¤¯É¾²Á¤¹¤ë¥Áー¥à¤Î¥Ù¥¹¥È¥·¥åー¥¿ー¤Ç¤¢¤ëÈ¬Â¼¤ò¥¹¥¿ー¥¿ー¤Ë»Ä¤·¤¿¤Þ¤Þ²ò·èºö¤ò¸«½Ð¤¹¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¥·¥Ã¥¯¥¹¥Þ¥ó¤Þ¤¿¤Ï¥»¥«¥ó¥É¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ÎÆÀÅÀ¸»¤È¤·¤ÆÇÛÃÖ´¹¤¨¤ò»î¤ß¤ë¤Î¤«¡£
¡¡¥ì¥¤¥«ー¥º¤Ïº£¡¢ÊÑ²½¤ò¤â¤¿¤é¤¹ÂçÃÀ¤Ê·èÃÇ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥³ー¥Á¥ó¥°¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¥«ー¥É¤òÀÚ¤ê¡¢ºÆ¤Ó¥Áー¥à¤ò¾å¾ºµ¤Î®¤Ë¾è¤»¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
