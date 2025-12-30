4Ï¢¾¡Ãæ¤Î¥¯¥ê¥Ã¥Ñー¥º¡ÄÉüÄ´¤ò»Ù¤¨¤ë¤Î¤Ï¡È¥¿ー¥ß¥Íー¥¿ー¡É¥ì¥Êー¥É¤Î¹¹¤Ê¤ë¿Ê²½¤«
¡¡12·î29Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö28Æü¡¢ÆüÉÕ¤Ï°Ê²¼Æ±¡Ë¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥¯¥ê¥Ã¥Ñー¥º¤ÏËÜµòÃÏ¥¤¥ó¥È¥¥¥¤¥Ã¥È¡¦¥Éー¥à¤Ç¥Ç¥È¥í¥¤¥È¡¦¥Ô¥¹¥È¥ó¥º¤ÈÂÐÀï¡£¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤Î55ÆÀÅÀ¤ò¥Þー¥¯¤·¤¿¥«¥ï¥¤¡¦¥ì¥Êー¥É¤Î³èÌö¤Ë¤è¤ê¡¢¥¤ー¥¹¥¿¥ó¡¦¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¼ó°Ì¤Î¶¯¹ë¤ò112－99¤Ç²¼¤·Ï¢¾¡µÏ¿¤ò4¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¡£
¡¡¥ì¥Êー¥É¤Î55ÆÀÅÀ¤Ï¡¢¥¸¥§ー¥à¥º¡¦¥Ïー¥Ç¥ó¤ËÊÂ¤ó¤ÇµåÃÄºÇÂ¿ÆÀÅÀµÏ¿¥¿¥¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¢¤È1ÅÀ¤Ç¤âÂ¿¤¯ÆÀÅÀ¤¹¤ì¤Ð¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥ºÃ±ÆÈ¼ó°Ì¤¬ÁÀ¤¨¤¿¤¬¡¢¥Ô¥¹¥È¥ó¥ºÀï¤Ç¤ÏÂè4¥¯¥©ー¥¿ー¤Î½Ð¾ì»þ´Ö¤ò6Ê¬¤ËÍÞ¤¨¡¢»Ä¤ê1Ê¬¤òÀÚ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¥Ù¥ó¥Á¤Ë²¼¤¬¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥ì¥Êー¥É¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥³ー¥Á¤È¤âÏÃ¤·¤¿¤±¤É¡¢ÌµÍý¤ò¤·¤Æ¥ê¥¹¥¯¤òÉé¤¦¤è¤ê¡¢¼¡¤Î»î¹ç¤Ë½Ð¤¿¤¤¡£¤Þ¤¿¾¡¤Ã¤Æ¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ë»ý¤Á¹þ¤á¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£¤½¤ì¤À¤±¤À¤è¡×
¡¡¶áÇ¯É¨¤Î¸Î¾ã¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ì¥Êー¥É¤Ï¡¢º£¥·ー¥º¥ó¤âÂ¼ó¤äÂ¤ÎÉé½ý¤òÍýÍ³¤Ë10»î¹ç¤ò·ç¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£22Æü¤Î¥ì¥¤¥«ー¥ºÀï¤Çº£¥·ー¥º¥ó½é¤á¤Æ40Ê¬´Ö¤Î½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¥Áー¥à¤Ï¤½¤Î»î¹ç¤«¤éÇòÀ±¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ø¥Ã¥É¥³ー¥Á¤Î¥¿¥¤¥í¥ó¡¦¥ëー¤Ï¥ì¥Êー¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡Ö¤è¤¦¤ä¤¯·ò¹¯¤ò¼è¤êÌá¤·¡¢¸ú²ÌÅª¤Ë¥×¥ìー¤Ç¤¤ë¤À¤±¤Î½Ð¾ì»þ´Ö¤ò¤³¤Ê¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£·ò¹¯¤Ê»þ¤ÎÈà¤Ï¥êー¥°¶þ»Ø¤ÎÁª¼ê¤À¡£ºÇ¶á¤Ï¤½¤ì¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¥Áー¥à¥áー¥È¤Î¥Ïー¥Ç¥ó¤Ï¡Ö¥³ー¥È¤ÎÎ¢¤ÇÈà¤¬¤É¤ì¤À¤±ÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¿¤«¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡£Èà¤¬¼«Ê¬¤é¤·¤¯¥×¥ìー¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢º£Æü¤Î»Ñ¤ÏËÜÅö¤ËÈþ¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥Ô¥¹¥È¥ó¥ºÀï¤Ç¤Î³èÌö¤òÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡¥ì¥Êー¥É¤Ï¡¢¥Áー¥à¤¬¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤ëÄ¾¶á4»î¹ç¤ÇÊ¿¶Ñ39.0ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥³¥¢¥éー¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤òµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ËÜ¿Í¤¬¼¡¤ÎÄÌ¤ê¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡ÖÀµÄ¾¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¡Ê¼«¿È¤Î¥Ï¥¤¥¹¥³¥¢¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡Ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤â¤Ã¤ÈÃç´Ö¤Ë¥Üー¥ë¤ò²ó¤¹¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¥³ー¥Á¿Ø¤Ï»î¹ç¤òÄÌ¤·¤Æ¤â¤Ã¤È¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ë¤¤¤±¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£¤Ï¡¢3¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥åー¥È¤òÁý¤ä¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¸½Âå¤Î¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¼«Ê¬¤Î¥×¥ìー¤ò¿Ê²½¤µ¤»¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÃÊ³¬¤Ê¤ó¤À¡×
¡¡¥Ýー¥«ー¥Õ¥§¥¤¥¹¤Ç´¶¾ð¤¬¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤¤³¤È¤ä»Å»ö¿Í¤Î¤è¤¦¤Ê¥×¥ìー¥¹¥¿¥¤¥ë¤«¤é¡È¥¿ー¥ß¥Íー¥¿ー¡É¤È¤¤¤¦¥Ë¥Ã¥¯¥Íー¥à¤Ç°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ì¥Êー¥É¤À¤¬¡¢º£¥·ー¥º¥ó¤Ï¼«¿È¤ò¹¹¤Ë¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¤µ¤»¡È¥¹¥³¥¢¥ê¥ó¥°¥Þ¥·¥ó¡É¤Ø¤Î¿Ê²½¤ò»î¤ß¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥¯¥ê¥Ã¥Ñー¥º¤Ï¼¡Àï¡¢31Æü¤Ë¥µ¥¯¥é¥á¥ó¥È¡¦¥¥ó¥°¥¹¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£