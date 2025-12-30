º£µ¨Âè10½µ¤Î½µ´ÖMVP¤Ë¥¯¥ê¥Ã¥Ñー¥º¤Î¥ì¥Êー¥É¡¢¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¤Î¥Ö¥é¥¦¥ó¤¬Áª½Ð
¡¡12·î30Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö29Æü¡¢ÆüÉÕ¤Ï°Ê²¼Æ±¡Ë¡£NBA¤Ï¡¢2025－26¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥óÂè10½µ¤Î¥×¥ìー¥äー¥º¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¦¥£ー¥¯¡Ê½µ´ÖºÇÍ¥½¨Áª¼ê¡Ë¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡¡
¡¡23Æü¤«¤é29Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤Ç½µ´ÖMVP¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¦¥§¥¹¥¿¥ó¡¦¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤«¤é¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥¯¥ê¥Ã¥Ñー¥º¤Î¥«¥ï¥¤¡¦¥ì¥Êー¥É¡ÊÄÌ»»11ÅÙÌÜ¡Ë¡¢¥¤ー¥¹¥¿¥ó¡¦¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Ç¤Ï¥Ü¥¹¥È¥ó¡¦¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¤Î¥¸¥§¥¤¥ì¥ó¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¡ÊÄÌ»»6ÅÙÌÜ¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
NBA Players of the Week for Week 10.
West: Kawhi Leonard (@LAClippers)
East: Jaylen Brown (@celtics) pic.twitter.com/qdzAyjGRyH
- NBA (@NBA) December 29, 2025
¡¡º£¥·ー¥º¥ó½é¤Î½µ´ÖMVP¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ì¥Êー¥É¤Ï¡¢´ü´ÖÃæ¤ËÊ¿¶Ñ41.3ÆÀÅÀ9.0¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É4.3¥¢¥·¥¹¥È2.7¥¹¥Æ¥£ー¥ë¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Õ¥£ー¥ë¥É¥´ー¥ëÀ®¸ùÎ¨58.0¥Ñー¥»¥ó¥È¡¢3¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥åー¥ÈÀ®¸ùÎ¨50.0¥Ñー¥»¥ó¥È¡¢¥Õ¥êー¥¹¥íーÀ®¸ùÎ¨97.1¥Ñー¥»¥ó¥È¤ò¥Þー¥¯¡£
¡¡´ü´ÖÃæ¤Ë¥êー¥°¥Ù¥¹¥È¤ÎÊ¿¶ÑÆÀÅÀ¤ò»Ä¤·¡¢29Æü¤Î¥Ç¥È¥í¥¤¥È¡¦¥Ô¥¹¥È¥ó¥ºÀï¤Ç¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤Î55ÆÀÅÀ¤òÃ¥¼è¡£¥ì¥Êー¥É¤Î³èÌö¤â¤¢¤ê¡¢¥¯¥ê¥Ã¥Ñー¥º¤Ï3ÀïÁ´¾¡¤ÇÁ°½µ¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Î¥Ö¥é¥¦¥ó¤Ï¡¢12·î8Æü¤ËÂ³¤¤¤Æº£·î2ÅÙÌÜ¤ÎÁª½Ð¡£´ü´ÖÃæ¤ò2¾¡1ÇÔ¤Ç½ª¤¨¤¿¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¤Ç¡¢¥Ö¥é¥¦¥ó¤ÏÊ¿¶Ñ32.7ÆÀÅÀ6.3¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É3.3¥¢¥·¥¹¥È1.7¥¹¥Æ¥£ー¥ë¤Ë¥Õ¥£ー¥ë¥É¥´ー¥ëÀ®¸ùÎ¨55.9¥Ñー¥»¥ó¥È¡¢3¥Ý¥¤¥ó¥ÈÀ®¸ùÎ¨42.9¥Ñー¥»¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡29Æü½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¡¢¥ì¥Êー¥ÉÍÊ¤¹¤ë¥¯¥ê¥Ã¥Ñー¥º¤Ï4Ï¢¾¡Ãæ¤Ç¥¦¥§¥¹¥È13°Ì¤Î10¾¡21ÇÔ¡¢¥Ö¥é¥¦¥óÎ¨¤¤¤ë¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¤Ï¥¤ー¥¹¥È3°Ì¤Î19¾¡12ÇÔ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Âè10½µ¤Î½µ´ÖMVP¸õÊä¤Ëµó¤¬¤Ã¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï²¼µ¤Î¤È¤ª¤ê¡Ê°Ê¹ß¥Áー¥àÌ¾¤ÏÎ¬¾Î¡Ë¡£
¢¡¢£2025－26¥·ー¥º¥óÂè10½µ¤Î½µ´ÖMVP¸õÊä¤Ëµó¤¬¤Ã¤¿Áª¼ê¤¿¤Á
¡¦¥¦¥§¥¹¥¿¥ó¡¦¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹
¥±¥Ó¥ó¡¦¥Ç¥å¥é¥ó¥È¡Ê¥í¥±¥Ã¥Ä¡Ë
¥¥ä¥ó¥Æ¡¦¥¸¥çー¥¸¡Ê¥¸¥ã¥º¡Ë
¥·¥§¥¤¡¦¥®¥ë¥¸¥ã¥¹¡¦¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥Àー¡Ê¥µ¥ó¥Àー¡Ë
¥Ë¥³¥é¡¦¥è¥¥Ã¥Á¡Ê¥Ê¥²¥Ã¥Ä¡Ë
¡¦¥¤ー¥¹¥¿¥ó¡¦¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹
¥é¥á¥í¡¦¥Üー¥ë¡Ê¥Ûー¥Í¥Ã¥Ä¡Ë
¥¹¥³¥Ã¥Æ¥£¡¦¥Ðー¥ó¥º¡Ê¥é¥×¥¿ー¥º¡Ë
¥±¥¤¥É¡¦¥«¥Ë¥ó¥°¥Ï¥à¡Ê¥Ô¥¹¥È¥ó¥º¡Ë
¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥®¥Ç¥£ー¡Ê¥Ö¥ë¥º¡Ë
¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥Ýー¥¿ーJr.¡Ê¥Í¥Ã¥Ä¡Ë
¥«ー¥ë¡¦¥¢¥ó¥½¥Ëー¡¦¥¿¥¦¥ó¥º¡Ê¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡Ë
¡ÚÆ°²è¡Ûº£¥·ー¥º¥óÂè10½µ¤Î¥È¥Ã¥×¥×¥ìー½¸¤Ï¤³¤Á¤é¡ª
The Top Plays of the Week presented by @AmericanExpress! pic.twitter.com/gkg210mauA
- NBA (@NBA) December 29, 2025