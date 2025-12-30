Ê¡ÂçÂç¹ê»Ë¾å½é¤ÎÏ¢ÇÆ¤ËÂç¹×¸¥¡Ä±ÝÌÚÍþ²¢¤¬¤Ä¤Ê¤¤¤À3Ç¯À¸¤Î¸¥¿ÈÀ¤È²¼µéÀ¸¤ÎÈôÌö
12·î29Æü¡¢ÅìµþÂÎ°é´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖSoftBank ¥¦¥¤¥ó¥¿ー¥«¥Ã¥×2025 ÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ Âè78²óÁ´¹ñ¹âÅù³Ø¹»¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ëÁª¼ê¸¢Âç²ñ¡×ÃË»Ò·è¾¡¡£Ê¡²¬Âç³ØÉíÂ°Âç¹ê¹â¹»¡ÊÊ¡²¬¸©¡Ë¤ÏÅì»³¹â¹»¡ÊµþÅÔÉÜ¡Ë¤ò97－71¤Ç²¼¤·¡¢2Ç¯Ï¢Â³5ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¡ÖU18ÆüÀ¶¿©ÉÊ¥È¥Ã¥×¥êー¥°2025¡×¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¹â¹»2´§¡£Ê¡ÂçÂç¹ê¤Îº£¥·ー¥º¥ó¤ò´Ó¤¤¤¿¥ー¥ワー¥É¤Ï¡¢ÊÒÊ÷ÁïÂÀ¥³ー¥Á¤¬·Ç¤²¤¿¡Ö¥Ñ¥º¥ë¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤Î¥¦¥¤¥ó¥¿ー¥«¥Ã¥×¤Ç3Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿Ê¡ÂçÂç¹ê¤Ï¡¢Âç²ñ¥Ù¥¹¥È5¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿Í¯ÀîÍµÅÍ¡ÊÌÀ¼£Âç³Ø¡Ë¡¢ÅÏîµÎâ²»¡Ê¥¢¥ë¥Æ¥£ー¥êÀéÍÕ¡Ë¡¢髙ÅÄ¾¸ã¡ÊÃÞÇÈÂç³Ø¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¤½¤ÎÇ¯Âå¤òÂåÉ½¤¹¤ë¤À¤±¤Î¼ÂÎÏ¤ò»ý¤Ä3Ç¯À¸¤¬Â´¶È¡£·è¾¡¤Î¥³ー¥È¤Ë¤Ï¾¡Ëôå«¤È±ÝÌÚ¤ÏÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢»î¹ç·Ð¸³¤ò½½Ê¬¤ËÀÑ¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿Áª¼ê¤âÂ¿¤¯¡¢ÊÒÊ÷¥³ー¥Á¤ÏÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¡¢¤¤¤¤¤â¤Î¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤¢¤Þ¤ê¡È¿§¡É¤¬¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤³¤Ç»Ø´ø´±¤¬ÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¤Î¤¬¡Ö¥Ñ¥º¥ë¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥íー¥¬¥ó¤À¤Ã¤¿¡£¤É¤¦ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¡¢¤É¤¦ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤Î¤«¡£Áª¼ê°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Î¥Ôー¥¹¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£ÊÒÊ÷¥³ー¥Á¤Ï¡¢¸Ä¡¹¤ÎÇ½ÎÏ¤òÁ°Äó¤Ë¡¢»î¹Ôºø¸í¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤é¡¢¥Áー¥à¤È¤·¤Æ¾¡Íø¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë·Á¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¡ÖÅú¤¨¡×¤ò·Á¤Ë¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç¡¢Âç¤¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤¿¤Î¤¬3Ç¯À¸¤À¤Ã¤¿¡£¥²ー¥à¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î±ÝÌÚ¤Ï¡¢¥Ñ¥º¥ë¤Î¹½Â¤¤ò¤³¤¦Âª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¿¿¤óÃæ¤Ï1¡¢2Ç¯À¸¤ÎÇ½ÎÏ¤¢¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¡£Ã¼¤Ã¤³¤Î¡¢³Ñ¤ÎÉôÊ¬¤¬ËÜÅö¤ËÂç»ö¡£±ï¤ÎÂç»ö¤ÊÉôÊ¬¤Ï3Ç¯À¸¤¬Ã´¤¦¡×¡£ÇòÃ«ÃìÀ¿¥¸¥ã¥Ã¥¯¤äËÜÅÄÉù°Ê¤È¤¤¤Ã¤¿²¼µéÀ¸¤¬Ãæ¿´¥Ôー¥¹¤Ç¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢3Ç¯À¸¤ÏÁ´ÂÎ¤ò°ÂÄê¤µ¤»¤ëÅÚÂæ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡½©¤Ë¤ÏÂç¤¤ÊÅ¾µ¡¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£11·î8Æü¤Î¡ÖU18ÆüÀ¶¿©ÉÊ¥È¥Ã¥×¥êー¥°2025¡×Åì»³Àï¤Ç¡¢3Ç¯À¸¼çÎÏ¤¬¥á¥ó¥Ðー¤«¤é³°¤ì¤¿¡£ÊÒÊ÷¥³ー¥Á¤¬Áª¼ê¤ÎÊ³µ¯¤òÂ¥¤¹¤¿¤á¤Ë»Ü¤·¤¿¡È¹ÓÎÅ¼£¡É¤À¡£±ÝÌÚ¤ÏÍ¥¾¡²ñ¸«¤Ç¡¢¡Ö¤½¤Î½ÐÍè»ö¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢3Ç¯À¸¤¬³ØÇ¯¤È¤·¤Æ°ì´Ý¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤Î¤¬°ìÈÖÂç¤¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ë¥Ù¥¯¥È¥ë¤ò¸þ¤±¡¢¥Áー¥à¤Î¤¿¤á¤Ë²¿¤ò¤¹¤Ù¤¤«¤òÆÍ¤µÍ¤á¤ë»þ´Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡±ÝÌÚ¤¬·«¤êÊÖ¤·¸ì¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆÀÅÀ¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Ä¤ËÉ½¤ì¤Ë¤¯¤¤ÉôÊ¬¤Î½ÅÍ×À¤Ç¤¢¤ë¡£À¼³Ý¤±¡¢µåºÝ¡¢¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¡¢¥ëー¥º¥Üー¥ë¡£¡ÖÆÀÅÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤»þ¤ÎÀ¼³Ý¤±¤ä¡¢¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¡¢µåºÝ¤ÇÉé¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤¬3Ç¯À¸¤Î°ìÈÖ¤¤¤¤¤È¤³¤í¡×¡£¤½¤Î»ÑÀª¤ò³ØÇ¯¤È¤·¤ÆÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¡¢¾¡¤Á¾å¤¬¤ë¤¿¤á¤Î¾ò·ï¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±»þ¤Ë¡¢Ç½ÎÏ¤Î¤¢¤ë²¼µéÀ¸¤ò¤É¤¦À¸¤«¤¹¤«¡¢¿¤Ð¤¹¤«¤Î¤«¤â3Ç¯À¸¡¢ÆÃ¤Ë»ÊÎáÅã¤Î±ÝÌÚ¤Î½ÅÍ×¤Ê»Å»ö¤À¤Ã¤¿¡£Âç²ñ´ü´ÖÃæ¡¢¾Íè¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤¿ËÜÅÄ¤ÈÇòÃ«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¡È¥È¥ê¥»¥Ä¡É¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£
¡ÖÁá¤á¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤Þ¤º¥Üー¥ë¤ò¿¨¤é¤»¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡×¡£½øÈ×¤«¤é¥Üー¥ë¤òÂ÷¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¥×¥ìー¤ÎÁªÂò»è¤ò¶¹¤á¤º¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¾¡Éé¤µ¤»¤ë¡£¡Ö2¿Í¤È¤â¥º¥ì¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢±ÝÌÚ¤â´Þ¤á¤Æ3¿Í¤È¤â»ÍÆü»Ô¥á¥ê¥Îー¥ë³Ø±¡Ãæ³Ø½Ð¿È¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°ìÈÖÂç¤¤¤¤Î¤Ï¡¢Ãæ³Ø¤Î¤È¤¤«¤éÀ³Ê¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡×¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤â¾Ð´é¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤éÅú¤¨¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡¥á¥ó¥¿¥ëÌÌ¤Î°ã¤¤¤âÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥¸¥ã¥Ã¥¯¤ÏÂç¿Í¤ÇÈæ³ÓÅªÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Éù°Ê¤ÏÄ´»Ò¤¬°¤¤¤È¥á¥ó¥¿¥ëÅª¤ËÍî¤Á¹þ¤à¥¿¥¤¥×¡×¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¡Ö¤½¤³¤Ï3Ç¯À¸¤Î»Å»ö¡×¤È¤·¤Æ¡¢À¼³Ý¤±¤ä´Ö¹ç¤¤¤ò°Õ¼±Åª¤ËÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥Ôー¥¹Æ±»Î¤Î·ä´Ö¤òËä¤á¤ëÌò³ä¤ò¡¢ºÇ¾åµéÀ¸¤¬Ã´¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡·è¾¡ÅöÆü¡¢±ÝÌÚ¼«¿È¤Î¾õÂÖ¤Ï·è¤·¤ÆËüÁ´¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÂç²ñ´ü´ÖÃæ¤ÏºÇ½é¤«¤éÄ´»Ò¤¬¾å¤¬¤é¤º¡¢¤º¤Ã¤È¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡£¤½¤ì¤Ç¤âÁ°Ìë¡¢Æü¡¹¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¤òµ¤·¤Æ¤¤¿¥Îー¥È¤òÆÉ¤ßÊÖ¤·¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò¿®¤¸¤Æ¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ä¤í¤¦¡×¤ÈÊ¢¤ò¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£¡Ö¥À¥á¤Ê¤È¤³¤í¤«¤éÌÜ¤òÇØ¤±¤º¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤¬À®Ä¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£ÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬ºÇ¸å¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¡×¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤É¤ª¤ê¡¢¸åÈ¾¤Î3¥Ý¥¤¥ó¹¶Àª¤ÇÎ®¤ì¤ò°ú¤´ó¤»¤¿¡£
¡¡·è¾¡¤Ç¤Ï¡¢ËÜÅÄ¤¬16ÆÀÅÀ¡¢ÇòÃ«¤¬14ÆÀÅÀ15¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤È²¼µéÀ¸¤¬ÌöÆ°¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç±ÝÌÚ¤Ï¥²ー¥à¥Ï¥¤¤Î22ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£¡ÖÂè3¥¯¥©ー¥¿ー¤Ë¥Áー¥à¤¬¾¯¤·´Ë¤ó¤À¡£Äù¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¼«Ê¬¤¬°ú¤ÃÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¡£·è¤á¤¿¸å¤âÀ¼¤ò½Ð¤·¡¢¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤òÀ°¤¨¤ë»Ñ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë±ï¤ò»Ù¤¨¤ëÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£
·è¾¡¤Ç¤Ïº£Âç²ñ¼«¿ÈºÇÂ¿¤Î22ÆÀÅÀ¤ò¥Þー¥¯ [¼Ì¿¿]¡á°ËÆ£Âç°ô
¡¡40Ê¬´Ö¡¢Áê¼ê¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤â¥Áー¥à¤Ç¶¦Í¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÊÒÊ÷¥³ー¥Á¤¬»î¹çÁ°¤ËÅÁ¤¨¤¿¡ÖÅì»³¹â¹»¤Ë·É°Õ¤ò»ý¤Ã¤ÆÀï¤¦¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¡¢±ÝÌÚ¤Ï¥²ー¥à¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤·¤ÆÂÎ¸½¤·¤¿¡£·ë²Ì¤¬¸«¤¨¤Æ¤â´Ë¤Þ¤Ê¤¤¡£¤½¤Î»ÑÀª¤¬¡¢½ªÈ×¤Î½¸ÃæÎÏ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Áー¥à»Ë¾å½é¤Î¥¦¥¤¥ó¥¿ー¥«¥Ã¥×Ï¢ÇÆ¤Ï¡¢3Ç¯À¸¤Î¸¥¿ÈÀ¤È²¼µéÀ¸¤ÎÈôÌö¤¬·ë¼Â¤·¤¿·ë²Ì¤À¤È¸À¤¨¤è¤¦¡£¤½¤ì¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤À¤Î¤¬±ÝÌÚÍþ²¢¤À¤Ã¤¿¡£
