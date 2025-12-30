¥¥ó¥°¥¹¤Î¥é¥Ã¥»¥ë¡¦¥¦¥§¥¹¥È¥Ö¥ë¥Ã¥¯¤¬NBA»Ë¾å5¿ÍÌÜ¤Î²÷µÏ¿¤ËÅþÃ£
¡¡¥¥ã¥ê¥¢18Ç¯ÌÜ¤Î2025－26¥·ー¥º¥ó¡£¥é¥Ã¥»¥ë¡¦¥¦¥§¥¹¥È¥Ö¥ë¥Ã¥¯¤Ï¡¢³«Ëë¤¬´Ö¶á¤ËÇ÷¤Ã¤¿10·î17Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö16Æü¡¢ÆüÉÕ¤Ï°Ê²¼Æ±¡Ë¤Ë¥µ¥¯¥é¥á¥ó¥È¡¦¥¥ó¥°¥¹¤È·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¡£
¡¡¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥¥ã¥ó¥×¤È¥×¥ì¥·ー¥º¥ó¥²ー¥à¤òÁ´µÙ¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢37ºÐ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¥¬ー¥É¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç32»î¹ç¤Ø¥Õ¥ë½Ð¾ì¡£Ê¿¶Ñ29.2Ê¬¤Î¥×¥ìー¥¿¥¤¥à¤Ç14.6ÆÀÅÀ6.8¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É7.1¥¢¥·¥¹¥È1.5¥¹¥Æ¥£ー¥ë¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿·Å·ÃÏ¥¥ó¥°¥¹¤Ç¡¢¥¦¥§¥¹¥È¥Ö¥ë¥Ã¥¯¤ÏÊ¿¶Ñ¥¢¥·¥¹¥È¤È¥¹¥Æ¥£ー¥ë¤Ç¥Áー¥à¥È¥Ã¥×¤Þ¤¿¤Ï¥È¥Ã¥×¥¿¥¤¡¢¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ç¤â¸½ºß¥±¥¬¤Î¤¿¤áÎ¥Ã¦Ãæ¤Î¥É¥Þ¥ó¥¿¥¹¡¦¥µ¥Ü¥Ë¥¹¡ÊÊ¿¶Ñ12.3ËÜ¡Ë¤Ë¼¡¤°¥Áー¥à2°Ì¤ÎËÜ¿ô¤òµÏ¿¤·¡¢¥È¥ê¥×¥ë¥À¥Ö¥ë¤â4²óÃ£À®¡£
¡¡¥Áー¥à¤ÏÄ¾¶á4Àï¤Ç2¾¡2ÇÔ¤Î¸ÞÊ¬¤Ê¤¬¤é¡¢¥·ー¥º¥óÁ´ÂÎ¤Ç¤Ï¥¦¥§¥¹¥¿¥ó¡¦¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹14°Ì¤Î8¾¡24ÇÔ¤Ç¶ìÀï¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¥¬ー¥É¤Ï¤³¤³2»î¹ç¤Ç¿·¤¿¤Ê¥Þ¥¤¥ë¥¹¥Èー¥ó¤ËÅþÃ£¤·¤¿¡£
¡¡12·î29Æü¤ò½ª¤¨¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢¥¦¥§¥¹¥È¥Ö¥ë¥Ã¥¯¤Ï¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥óÄÌ»»2Ëü6672ÆÀÅÀ¤È¤·¡¢¥É¥ß¥Ë¥¯¡¦¥¦¥£¥ë¥¥ó¥º¡Ê¸µ¥¢¥È¥é¥ó¥¿¡¦¥Ûー¥¯¥¹¤Û¤«¡¿2Ëü6668ÆÀÅÀ¡Ë¤òÈ´¤¤¤ÆNBAÎòÂå16°Ì¤ØÉâ¾å¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÄÌ»»1Ëü153¥¢¥·¥¹¥È¤Ø¿¤Ð¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥¢ー¥Ó¥ó¡È¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡É¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¡Ê¸µ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥ì¥¤¥«ー¥º¡¿1Ëü141ËÜ¡Ë¤òÄ¶¤¨¤ÆNBAÎòÂå7°Ì¡¢ÄÌ»»2000¥¹¥Æ¥£ー¥ë¤ÎÂçÂæ¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¡¢Æ±14°Ì¤ÎÄÌ»»2002ËÜ¤ËÃ£¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥Æ¥£ー¥ë¤È¥Ö¥í¥Ã¥¯¥·¥ç¥Ã¥È¤¬Àµ¼°¤Ê¥¹¥¿¥Ã¥Ä¤È¤·¤ÆÅý·×³«»Ï¤µ¤ì¤¿1973－74¥·ー¥º¥ó°Ê¹ß¡¢¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥óÄÌ»»2Ëü5000ÆÀÅÀ¡¢2000¥¹¥Æ¥£ー¥ë¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¤Î¤Ï¤ï¤º¤«5¿Í¡£¥¦¥§¥¹¥È¥Ö¥ë¥Ã¥¯¤Ï¡¢¥ì¥Ö¥í¥ó¡¦¥¸¥§ー¥à¥º¡Ê¥ì¥¤¥«ー¥º¡Ë¡¢¥«ー¥ë¡¦¥Þ¥íー¥ó¡Ê¸µ¥æ¥¿¡¦¥¸¥ã¥º¤Û¤«¡Ë¡¢¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¸¥çー¥À¥ó¡Ê¸µ¥·¥«¥´¡¦¥Ö¥ë¥º¤Û¤«¡Ë¡¢¥¢¥ー¥à¡¦¥ª¥é¥¸¥å¥ï¥ó¡Ê¸µ¥Ò¥åー¥¹¥È¥ó¡¦¥í¥±¥Ã¥Ä¤Û¤«¡Ë¤Ë¼¡¤°¥¨¥êー¥È¥¯¥é¥Ö¤ØÃç´ÖÆþ¤ê¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¥¦¥§¥¹¥È¥Ö¥ë¥Ã¥¯¤Ï¥·ー¥º¥óÄÌ»»1Ëü¥¢¥·¥¹¥È¡¢2000¥¹¥Æ¥£ー¥ë¤òÆÍÇË¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥¹¥È¥Ã¥¯¥È¥ó¡Ê¸µ¥¸¥ã¥º¡Ë¡¢¥¯¥ê¥¹¡¦¥Ýー¥ë¡Ê¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥¯¥ê¥Ã¥Ñー¥º¡Ë¡¢¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥¥Ã¥É¡Ê¸µ¥À¥é¥¹¡¦¥Þー¥Ù¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Û¤«¡Ë¡¢¥ì¥Ö¥í¥ó¤Ë¼¡¤°NBA»Ë¾å5¿ÍÌÜ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Ä¥é¥¤¥ó¤ËÃ£¤·¤¿¡£
TWO-WAY LONGEVITY 😤
Russell Westbrook is the 5th player since 1973-74 with 25,000 career PTS and 2,000 career STL, joining:
LeBron James (42,447 PTS, 2,357 STL)
Karl Malone (36,928 PTS, 2,085 STL
Michael Jordan (32,292 PTS, 2,514 STL)
Hakeem Olajuwan (26,946 PTS, 2,162 STL) https://t.co/WbiaqlIAB4 pic.twitter.com/8JPsDQXkSS
- NBA (@NBA) December 28, 2025
