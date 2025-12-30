¥µ¥ó¥Àー¤ÎÀèÈ¯¥»¥ó¥¿ー¡¢¥¢¥¤¥¶¥¤¥¢¡¦¥Ïー¥Æ¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¤¬º¸¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®Éé½ý¤ÇÎ¥Ã¦¤Ø
¡¡12·î30Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö29Æü¡¢ÆüÉÕ¤Ï°Ê²¼Æ±¡Ë¡£¥ª¥¯¥é¥Û¥Þ¥·¥Æ¥£¡¦¥µ¥ó¥Àー¤Î¥¢¥¤¥¶¥¤¥¢¡¦¥Ïー¥Æ¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¤¬¡¢º¸¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤òÄË¤á¤¿¤³¤È¤ÇÀïÀþÎ¥Ã¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¡ØESPN¡Ù¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡¥Áー¥àÂ¦¤ÏÉüµ¢¤Þ¤Ç¤Î¥¿¥¤¥à¥é¥¤¥ó¤Ê¤É¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¥Ïー¥Æ¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¤Ï30Æü¤Î¥¢¥È¥é¥ó¥¿¡¦¥Ûー¥¯¥¹Àï¤ò·ç¾ì¡£º£¥·ー¥º¥ó¤Ï±¦¥Ò¥é¥á¶Ú¤ÎÆùÎ¥¤ì¤Î¤¿¤á11·îËö¤«¤é6»î¹çÏ¢Â³¤Ç·ç¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ºò¥·ー¥º¥ó¤Î²¦¼Ô¥µ¥ó¥Àー¤Ç¡¢ÀèÈ¯¥»¥ó¥¿ー¤òÌ³¤á¤ë213¥»¥ó¥Á113¥¥í¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥ó¤Ï¡¢º£¥·ー¥º¥ó¤³¤³¤Þ¤Ç24»î¹ç¤Ø½Ð¾ì¤·¡¢Ê¿¶Ñ26.9Ê¬11.2ÆÀÅÀ10.4¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É3.0¥¢¥·¥¹¥È1.1¥¹¥Æ¥£ー¥ë¡¢¥Õ¥£ー¥ë¥É¥´ー¥ëÀ®¸ùÎ¨64.4¥Ñー¥»¥ó¥È¤òµÏ¿¡£
¡¡¥·¥§¥¤¡¦¥®¥ë¥¸¥ã¥¹¡¦¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥Àー¤Ë¥Á¥§¥Ã¥È¡¦¥Û¥ë¥à¥°¥ì¥ó¡¢¥¸¥§¥¤¥ì¥ó¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¤òÍÊ¤¹¤ë¥µ¥ó¥Àー¤À¤¬¡¢¥Ïー¥Æ¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¤Ë²Ã¤¨¤Æ¹µ¤¨¥»¥ó¥¿ー¤Î¥¸¥§¥¤¥ê¥ó¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¤â±¦¤«¤«¤ÈÉé½ý¤Î¤¿¤á7»î¹çÏ¢Â³¤Ç·ç¾ìÃæ¡£213¥»¥ó¥Á¤Î¥Ö¥é¥ó¥Ç¥ó¡¦¥«ー¥ë¥½¥ó¡Ê2¥¦¥§¥¤·ÀÌó¡Ë¡¢¥±¥ó¥ê¥Ã¥Á¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¤¬¥Õ¥í¥ó¥È¥³ー¥È¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£