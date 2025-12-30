¥è¥¥Ã¥Á¤¬2ÅÙ¤âÃ£À®¡Äº£µ¨¤Ï1·î¤ò·Þ¤¨¤ëÁ°¤Î»þÅÀ¤ÇÎòÂåºÇÂ¿9Áª¼ê¤¬50ÆÀÅÀ¥²ー¥à¤òµÏ¿
¡¡12·î29Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö28Æü¡¢ÆüÉÕ¤Ï°Ê²¼Æ±¡Ë¡£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥¯¥ê¥Ã¥Ñー¥º¤Î¥«¥ï¥¤¡¦¥ì¥Êー¥É¤¬¡¢¥Ç¥È¥í¥¤¥È¡¦¥Ô¥¹¥È¥ó¥ºÀï¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤Î55ÆÀÅÀ¤Ë11¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É5¥¹¥Æ¥£ー¥ë3¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÎÂçË½¤ì¤ò¸«¤»¡¢¥Áー¥à¤ò4Ï¢¾¡¤ØÆ³¤¤¤¿¡£
¡¡¥ì¥Êー¥É¤¬50ÆÀÅÀ¥²ー¥à¤ò¥Þー¥¯¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢NBA¤Î2025－26¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥ó¤Ï¡¢1·î¤ò·Þ¤¨¤ëÁ°¤Î»þÅÀ¤Ç·×9Áª¼ê¤¬50ÆÀÅÀÄ¶¤¨¤òµÏ¿¡£Á°¿È¤ÎBAA»þÂå¤â´Þ¤á¤ÆÄÌ»»80¥·ー¥º¥óÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿NBA¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢»Ë¾åºÇÂ¿¥Úー¥¹¤À¤È¡ØESPN¡Ù¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£¥·ー¥º¥ó¤Ë50ÆÀÅÀ°Ê¾å¤ò»Ä¤·¤¿9Áª¼ê¤Ï²¼µ¤Î¤È¤ª¤ê¡£¥êー¥°ºÇÂ¿¤Ï¥Ë¥³¥é¡¦¥è¥¥Ã¥Á¡Ê¥Ç¥ó¥Ðー¡¦¥Ê¥²¥Ã¥Ä¡Ë¤¬»Ä¤·¤¿56ÆÀÅÀ¤Ç¡¢¥è¥¥Ã¥Á¤ò´Þ¤à·×4Áª¼ê¤¬55ÆÀÅÀ¤ÇÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£9Áª¼ê¤Î¤¦¤Á¡¢¥Ê¥²¥Ã¥Ä¤«¤é3¿Í¡Ê¥è¥¥Ã¥Á¡¢¥¸¥ã¥Þー¥ë¡¦¥Þ¥ìー¡¢¥¢ー¥í¥ó¡¦¥´ー¥É¥ó¡Ë¡¢¥¯¥ê¥Ã¥Ñー¥º¤«¤é2¿Í¡Ê¥ì¥Êー¥É¡¢¥¸¥§ー¥à¥º¡¦¥Ïー¥Ç¥ó¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨°Ê¹ß¥Áー¥àÌ¾¤ÏÎ¬¾Î¡¢ÆüÉÕ¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÆüËÜ»þ´Ö
¢¡¢£NBA 2025－26¥·ー¥º¥ó¤Ë50ÆÀÅÀ°Ê¾å¤òµÏ¿¤·¤¿9Áª¼ê
¡ã56ÆÀÅÀ¡ä
12·î26Æü¡§¥Ë¥³¥é¡¦¥è¥¥Ã¥Á¡Ê¥Ê¥²¥Ã¥Ä¡¿ÂÐ¥¦¥ë¥Ö¥º¡Ë
¡ã55ÆÀÅÀ¡ä
11·î13Æü¡§¥Ë¥³¥é¡¦¥è¥¥Ã¥Á¡Ê¥Ê¥²¥Ã¥Ä¡¿ÂÐ¥¯¥ê¥Ã¥Ñー¥º¡Ë
12·î29Æü¡§¥«¥ï¥¤¡¦¥ì¥Êー¥É¡Ê¥¯¥ê¥Ã¥Ñー¥º¡¿ÂÐ¥Ô¥¹¥È¥ó¥º¡Ë
11·î23Æü¡§¥¸¥§ー¥à¥º¡¦¥Ïー¥Ç¥ó¡Ê¥¯¥ê¥Ã¥Ñー¥º¡¿ÂÐ¥Ûー¥Í¥Ã¥Ä¡Ë
10·î24Æü¡§¥·¥§¥¤¡¦¥®¥ë¥¸¥ã¥¹¡¦¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥Àー¡Ê¥µ¥ó¥Àー¡¿ÂÐ¥Ú¥¤¥µー¥º¡Ë
¡ã54ÆÀÅÀ¡ä
11·î21Æü¡§¥¿¥¤¥êー¥¹¡¦¥Þ¥¯¥·ー¡Ê¥·¥¯¥µー¥º¡¿ÂÐ¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡Ë
¡ã52ÆÀÅÀ¡ä
12·î4Æü¡§¥¸¥ã¥Þー¥ë¡¦¥Þ¥ìー¡Ê¥Ê¥²¥Ã¥Ä¡¿ÂÐ¥Ú¥¤¥µー¥º¡Ë
¡ã51ÆÀÅÀ¡ä
10·î27Æü¡§¥ªー¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥êー¥Ö¥¹¡Ê¥ì¥¤¥«ー¥º¡¿ÂÐ¥¥ó¥°¥¹¡Ë
10·î28Æü¡§¥é¥¦¥ê¡¦¥Þ¥ë¥«¥Í¥ó¡Ê¥¸¥ã¥º¡¿ÂÐ¥µ¥ó¥º¡Ë
¡ã50ÆÀÅÀ¡ä
10·î24Æü¡§¥¢ー¥í¥ó¡¦¥´ー¥É¥ó¡Ê¥Ê¥²¥Ã¥Ä¡¿ÂÐ¥¦¥©¥ê¥¢ー¥º¡Ë
Kawhi became the 9th player to drop 50 this season with his 55-piece vs. the Pistons 🔥
That's the most players with a 50-point game before January in a single season in NBA history 😳 pic.twitter.com/mcBWFaIi3F
- NBA on ESPN (@ESPNNBA) December 29, 2025
