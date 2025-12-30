３０日の債券市場で、先物中心限月３月限は続落。米債券高を手掛かりとした買いが先行したものの、日銀が来年以降も利上げを続けるとの見方が根強く次第に売りが優勢となった。



前日のニューヨーク市場で金や銀の先物相場が急落し、ＮＹダウをはじめ米主要株価指数も下落したことから投資家心理が悪化。相対的に安全な資産とされる米国債が買われた流れが東京市場に波及し、債券先物は寄り付き直後に１３２円７８銭まで上伸する場面があった。ただ、日銀が２９日に公表した１８～１９日開催分の金融政策決定会合の主な意見で、金融引き締めに前向きな「タカ派的」な議論が行われていたことが分かり、日銀の利上げ継続姿勢が改めて意識されているのが相場の重荷。高市早苗政権の拡張的な財政政策への警戒感も依然としてくすぶっており、国内金利の先高観が拭えないことから徐々に値を下げる展開となった。午後には年明け６日の１０年債入札や８日の３０年債入札に向けた調整とみられる売りが流入し、先物は引け間際に一時１３２円３２銭まで軟化した。



先物３月限の終値は前日比２０銭安の１３２円４１銭となった。一方、現物債市場で１０年債の利回りは、午後３時時点で前日に比べて０．０２０％高い２．０７０％で推移している。



