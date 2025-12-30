年末年始（１２月３１日～１月１０日）の主なマーケットイベント
◎経済統計・イベントなど
◇１２月３１日
０４：００ 米・ＦＯＭＣ（連邦公開市場委員会）議事要旨
１０：３０ 中・製造業購買担当者景気指数
１０：３０ 中・サービス部門購買担当者景気指数
１０：４５ 中・レーティングドッグ製造業購買担当者景気指数
２２：３０ 米・新規失業保険申請件数
２２：３０ 米・失業保険継続受給者数
※年末年始で日本市場は休場
※米・債券市場が短縮取引
※ドイツ，韓国，フィリピン，タイ，インドネシア市場が休場
◇１月１日
※年末年始で日本市場は休場
※米国，イギリス，ドイツ，フランス，オーストラリア，香港，中国，台湾，韓国，シンガポール，マレーシア，タイ，フィリピン，インドネシア，ベトナム，ニュージーランド市場が休場
◇１月２日
１６：００ 英・ネーションワイド住宅価格
１７：５０ 仏・製造業購買担当者景気指数（改定値）
１７：５５ 独・製造業購買担当者景気指数（改定値）
１８：００ ユーロ・製造業購買担当者景気指数（改定値）
１８：３０ 英・製造業購買担当者景気指数（改定値）
２３：４５ 米・製造業購買担当者景気指数（改定値）
※年末年始で日本市場は休場
※中国，タイ，ニュージーランド市場が休場
◇１月５日
１０：４５ 中・レーティングドッグサービス部門購買担当者景気指数
１８：３０ 英・消費者信用残高
１８：３０ 英・マネーサプライ
※日・大発会
◇１月６日
００：００ 米・ＩＳＭ（サプライマネジメント協会）製造業景況指数
０８：５０ 日・マネタリーベース
１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札
１０：３０ 日・１０年物利付国債の入札
１６：４５ 仏・消費者物価指数（速報値）
１７：５０ 仏・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
１７：５５ 独・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
１８：００ ユーロ・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
１８：３０ 英・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
２２：００ 独・消費者物価指数（速報値）
２３：４５ 米・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
２３：４５ 米・総合購買担当者景気指数（改定値）
◇１月７日
０９：３０ 豪・住宅建設許可件数
０９：３０ 豪・消費者物価指数
１６：４５ 仏・消費者信頼感指数
１７：５５ 独・失業率
１７：５５ 独・失業者数
１８：３０ 英・建設業購買担当者景気指数
１９：００ ユーロ・消費者物価指数（速報値）
２１：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数
２２：１５ 米・ＡＤＰ雇用統計
◇１月８日
００：００ 米・ＪＯＬＴＳ（雇用動態調査）求人件数
００：００ 米・製造業新規受注
００：００ 米・ＩＳＭ（サプライマネジメント協会）非製造業景況指数
０８：３０ 日・毎月勤労統計調査
０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況
０９：３０ 豪・貿易収支
１０：２０ 日・６カ月物国庫短期証券の入札
１４：００ 日・消費者態度指数
１４：００ 日・日銀地域経済報告（さくらリポート）
１６：００ 独・製造業新規受注
１６：４５ 仏・貿易収支
１６：４５ 仏・経常収支
１９：００ ユーロ・失業率
１９：００ ユーロ・経済信頼感
