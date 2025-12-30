Ãæ¹ñ·³»ö±é½¬¡¡¹ñÆâÀþ¤ÎÎ¥ÅçÏ©Àþ84ÊØ¤¬·ç¹Ò¡¡¹ñºÝÀþ¤Ë¤â±Æ¶Á¸«ÄÌ¤·¡¿ÂæÏÑ
¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡ËÃæ¹ñ¿ÍÌ±²òÊü·³¤Ë¤è¤ëÂæÏÑ¼þÊÕ¤Ç¤Î·³»ö±é½¬¤ËÈ¼¤¤¡¢¶õ¤ÎÊØ¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¸òÄÌÉô¡Ê¸òÄÌ¾Ê¡ËÌ±ÍÑ¹Ò¶õ¶É¤Ï29Æü¡¢ÂæÏÑËÜÅç¤ÈÎ¥Åç¡¦¶âÌç¡¢ÇÏÁÄ¤ò·ë¤Ö¹ñÆâÀþÏ©Àþ¤Ç30Æü¤Ë·×84ÊØ¤¬·ç¹Ò¤·¡¢Ìó6000¿Í¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¹ñºÝÀþ¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãæ¹ñ·³¤ÇÂæÏÑÊýÌÌ¤òÃ´Åö¤¹¤ëÅìÉôÀï¶è¤Ï29Æü¡¢ÂæÏÑ¼þÊÕ¤Ç¤Î·³»ö±é½¬¤Î¼Â»Ü¤òÈ¯É½¡£30Æü¸áÁ°8»þ¤«¤é¸á¸å6»þ¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ÂæÏÑ¤ò¼è¤ê°Ï¤à³¤°è¤È¶õ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ½ÅÍ×¤Ê·³»ö±é½¬¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¼ÂÃÆ¼Í·â±é½¬¤â¹Ô¤¦¤È¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ¤ÎÌ±ÍÑ¹Ò¶õÅö¶É¤Ï30Æü¤ÎÆ±»þ´ÖÂÓ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢ÂæÏÑ³¤¶®¼þÊÕ¤Î7¥«½ê¤ò¡ÖÎ×»þ´í¸±¶è°è¡×¤ËÀßÄê¡£¥í¥±¥Ã¥ÈÈ¯¼Í·±Îý¤ò¹Ô¤¦¤È¤·¡¢¹Ò¶õµ¡¤Î¿ÊÆþ¤ò¶Ø»ß¤¹¤ë¤È¤·¤¿¡£
Ì±ÍÑ¹Ò¶õ¶É¤Ï¡¢7¥«½ê¤ÎÎ×»þ´í¸±¶è°è¤ÏÂæËÌÈô¹Ô¾ðÊó¶è¡ÊFIR¡Ë¤ÎÂçÉôÊ¬¤È½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¡¢±é½¬´ü´ÖÃæ¤Ë¤ÏËÌÅìÊýÌÌ¤ÇÆüËÜ¤ÈÂæÏÑ¤ò·ë¤Ö3Ï©Àþ¤ò½ü¤¤¤Æ¹ñºÝ¹ÒÏ©¤¬»ÈÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ëÂ¾¡¢¶âÌç¡¢ÇÏÁÄÏ©Àþ¤âÀ£ÃÇ¤µ¤ì¡¢Èô¹Ô¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
Æ±¶É¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢30Æü¸áÁ°8»þ¤«¤é¸á¸å6»þ¤ËÂæÏÑ¤Î¶õ¹Á¤òÈ¯Ãå¤¹¤ë¹ñºÝÀþ¤Ï¾è¤ê·Ñ¤®¤ò´Þ¤á¤ÆÌó857ÊØ¤Ç¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤Ï10Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¡£Æ±¶É¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÊØ¤Ë¤âÃÙ±ä¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¤È¤·¡¢·³»ö±é½¬½ªÎ»¸å¤Ë¤âÃÙ±ä¤ÏÂ³¤¯¤À¤í¤¦¤È¤·¤¿¡£
Æ±¶É¤ÏÃæ¹ñ¤¬¼Â»Ü¤Î¤ï¤º¤«1ÆüÁ°¤Ë±é½¬¤ò¸øÉ½¤·¤¿¤³¤È¤Ï¹ñºÝÌ±´Ö¹Ò¶õµ¡´Ø¡ÊICAO¡Ë¤Îµ¬Äê¤ÈÈô¹Ô¤Î´·Îã¤ËÃø¤·¤¯°ãÈ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈãÈ½¡£¶õ¤Î°ÂÁ´¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÂæÏÑ¤òÈ¯Ãå¤¹¤ë¹ñºÝÀþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¹Ò¶õ´ÉÀ©¤ÎÍ¶Æ³¤Ë¤è¤ë´í¸±¶è°è¤Î²óÈò¡¢¤Þ¤¿¤ÏÂåÂØÏ©Àþ¤ÎÈ¯É½¤ÇÂÐ±þ¤¹¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡ÊÍ¾¶ÇÞ¾¡¿ÊÔ½¸¡§Ì¾ÀÚÀé³¨¡Ë
