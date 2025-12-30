Ãæ¹ñ·³¤¬ÂæÏÑ¼þÊÕ¤ÇÂçµ¬ÌÏ·³»ö±é½¬¡¢ÆüÊÆ¤Ø¤Î¡ÖÉÔËþ¡×É½¸½¤«¡½ÂæÏÑ¥á¥Ç¥£¥¢
2025Ç¯12·î30Æü¡¢ÂæÏÑ¥á¥Ç¥£¥¢¡¦Ãæ¹ñ»þÊó¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¿ÍÌ±²òÊü·³¤¬29Æü¤«¤éÂæÏÑ¼þÊÕ¤Ç·³»ö±é½¬¡ÖÀµµÁ»ÈÌ¿-2025¡×¤ò³«»Ï¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
µ»ö¤Ï¡¢²òÊü·³¤¬29Æü¤«¤éÂæÏÑ¼þÊÕ¤Ç2Æü´Ö¤ÎÆüÄø¤Ç³«»Ï¤·¤¿¡ÖÀµµÁ»ÈÌ¿-2025¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ê£¿ô¤Î³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÊÆ¹ñ¤Ë¤è¤ëÂçµ¬ÌÏ¤ÊÂÐÂæÏÑÉð´ïÇäµÑ¤äÆüËÜ¤Î¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Î¡ÖÂæÏÑÍ»ö¡×È¯¸À¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ö³°ÉôÀªÎÏ¤Î´³¾Ä¡×¤Ø¤ÎÂÐ¹³Á¼ÃÖ¤Ç¤¢¤ë¤È°ìÀÆ¤ËÊó¤¸¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¤Þ¤º¡¢11·î7Æü¤Î¹â»Ô¼óÁê¤Ë¤è¤ë¡ÖÂæÏÑÍ»ö¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¹ñ²ñÅúÊÛ¤¬Ãæ¹ñ¤Î¿À·Ð¤òµÕ¤Ê¤Ç¤·¤¿¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¡¢ÆüËÜ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬º£²ó¤Î±é½¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹â»Ô¼óÁê¤Î¸ÀÏÀ¤ò¤±¤óÀ©¤·¡¢°µÎÏ¤ò¤«¤±¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¤³¤È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¼¡¤Ë¡¢ÊÆCNN¤ä±Ñ¥í¥¤¥¿¡¼¤¬º£²ó¤Î±é½¬¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌó3500²¯ÂæÏÑ¥É¥ë¡ÊÌó1Ãû7000²¯±ß¡Ë¤Ë¾å¤ëÊÆ¹ñ¤ÎÉð´ïÇäµÑÈ¯É½¤«¤é11Æü¸å¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÅÀ¤ËÃíÌÜ¤·¡¢Âçµ¬ÌÏ±é½¬¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉÔËþ¤ò¼¨¤¹Ãæ¹ñ¤Î¾ï¤È¤¦¼êÃÊ¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¤Û¤«¡¢APÄÌ¿®¤âÊÆ¹ñ¡¢ÆüËÜ¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔËþ¤ÎÉ½¤ì¤ÈÉ¾¤·¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢´Ú¹ñ¤ÎÄ«Á¯ÆüÊó¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤¬ÂæÏÑ¤Ø¤Î·³»öÅª¤Ê°µÎÏ¤ò¶¯²½¡¢ÉÑÈË²½¤µ¤»¤ÆÆüÊÆ¤Î²ðÆþ¤òÍÞ»ß¤¹¤ë¼êË¡¤ò¼è¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Î±é½¬¤âÄ¾ÀÜ¤Î¾åÎ¦ºîÀï¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÂæÏÑ¤ò¡ÖÉõº¿¤·¸ÉÎ©¤µ¤»¤ë¡×Æ°¤¤Î½¬½Ï²½¤ò¿Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¤³¤È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
µ»ö¤Ï¤³¤Î¤Û¤«¡¢Ãæ¹ñ¤¬Âè2¼¡¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ë¤ª¤±¤ë½é¤ÎÂç·¿±é½¬¤ËÂÐ¤¹¤ëÊÆ¹ñ¤ÎÈ¿±þ¤ò¿µ½Å¤Ë¤¦¤«¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦±Ñ»æ¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¤Î¸«²ò¤ä¡¢Ãæ¹ñ¤¬±é½¬¤ò·«¤êÊÖ¤·¤ÆÆü¾ï¤Î°ìÉô¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÊÆ¹ñ¤ä¤½¤ÎÆ±ÌÁ¹ñ¤Ë¤è¤ë¡Ö·±Îý¤«ËÜÈÖ¤Î¹¶·â¤«¡×¤ÎÈ½ÊÌ¤òº¤Æñ¤Ë¤µ¤»¡¢½éÆ°¤òÃÙ¤é¤»¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÀìÌç²È¤Î°Õ¸«¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥í¥¤¥¿¡¼¤ÎÊóÆ»¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¡ÊÊÔ½¸¡¦ËÝÌõ/Àî¿¬¡Ë