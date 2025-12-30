¡ÚÈ¢º¬±ØÅÁ¡¦ÎòÂå5¶èµÏ¿10·æ¡ÛÆñ´Ø¤Î»³¾å¤ê¤ò¹¶Î¬¤·¤¿ÀÄ³ØÂç¡¦¼ãÎÓ¹¨¼ù¤¬ÎòÂå¥È¥Ã¥×¡¡Áá°ðÅÄÂç¡È»³¤ÎÌ¾ÃµÄå¡É¹©Æ£¿µºî¤Ë´üÂÔ¤«¤«¤ë
¡þÂè102²óÅìµþÈ¢º¬´Ö±ýÉüÂç³Ø±ØÅÁ¶¥Áö(2026Ç¯1·î2Æü±ýÏ©¡¢3ÆüÉüÏ©)
2026Ç¯1·î2¡¢3Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÂè102²óÈ¢º¬±ØÅÁ¡¢ºÇÂç¤ÎÆñ½ê¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ë5¶è¡¦»³¾å¤ê¤Ï20.8km¡£¸½ºß¤Î¥³¡¼¥¹¤Ï¡¢2017Ç¯¤ÎÂè93²ó¤«¤éºÎÍÑ¡£ë§¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢É¸¹âÌó874m¤Þ¤Ç16.2km¤ò¶î¤±¾å¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¹âÃÏÅÀ¤ò²á¤®¤ë¤È¡¢Ìó3km¤Î²¼¤ê¤ò·Ð¤Æ¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥åÃÏÅÀ¤Î°²¥Î¸Ð¤Ø¡£¶è´Ö¥È¥Ã¥×¤ÈºÇ²¼°Ì¤Îº¹¤¬¡¢ÎãÇ¯Âç¤¤¯¹¤¬¤ëÆÃ¼ì¶è´Ö¤Ç¡¢Âç¤¤Ê½ç°ÌÊÑÆ°¤â¤¢¤êÆÀ¤ë¶è´Ö¡£³Æ¥Á¡¼¥à¤ÏÍÑ°Õ¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤òµ¯ÍÑ¤·¡¢Ì¾Êª¶è´Ö¤ËÄ©¤ß¤Þ¤¹¡£
5¶è¤Î¶è´ÖµÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¤Ï¡¢Á°²óÂç²ñ¤Ç¶è´Ö¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¼ãÎÓ¹¨¼ùÁª¼ê¡ÊÅö»þÀÄ»³³Ø±¡Âç4Ç¯¡Ë¡£2°Ì¤Çë§¤ò¼õ¤±¤ë¤È¥È¥Ã¥×¤ÎÃæ±ûÂç³Ø¤ò10km¼êÁ°¤ÇÂª¤¨µÕÅ¾¡£1»þ´Ö9Ê¬11ÉÃ¤Î¥¿¥¤¥à¤Ç¡¢ÀÄ»³³Ø±¡Âç¤Î±ýÏ©Í¥¾¡¤ÈÁí¹ç2Ï¢ÇÆ¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸½Ìò¤Ç¤³¤Î¥È¥Ã¥×10¤Ë¿©¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡È»³¤ÎÌ¾ÃµÄå¡É¤³¤ÈÁá°ðÅÄÂç¡¦¹©Æ£¿µºîÁª¼ê¡Ê3Ç¯¡Ë¡£1Ç¯À¸¤«¤é¤¹¤Ç¤Ë2ÅÙ¤Î5¶è¤ò·Ð¸³¡£1Ç¯»þ¤Ç¤Ï1»þ´Ö12Ê¬12ÉÃ¤Î¶è´Ö6°Ì¡¢¤½¤·¤Æ2Ç¯À¸¤ÇÎ×¤ó¤ÀÁ°²óÂç²ñ¤Ï¡¢¼ãÎÓÁª¼ê¤Ë¤ÏµÚ¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î1»þ´Ö9Ê¬31ÉÃ¤Î¶è´Ö2°Ì¤È¡¢¼«¿È¤ÎµÏ¿¤ò2Ê¬41ÉÃ¹¹¿·¡£¹©Æ£Áª¼ê¤â¡Ö¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤ÏÊ¿ÃÏ¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¤Î»³¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ê¿ÃÏ¤ÎÁöÎÏ¤¬¤«¤Ê¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊ¬¡¢ºòÇ¯¤è¤ê¤Ï¡Ø¤¤¤±¤ë¤«¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦¼«¿®¤Ï¤¢¤ë¡×¤È½àÈ÷ËüÁ´¡£¶è´Ö¿·¤Î´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú5¶èÎòÂå¶è´ÖµÏ¿10·æ¡Û¾®ÅÄ¸¶¡Á°²¥Î¸Ð 20.8km¡ãÂè93²ó¡¦2017Ç¯¡Á¡ä
1°Ì 1»þ´Ö9Ê¬11ÉÃ ¼ãÎÓ¹¨¼ù¡ÊÀÄ»³³Ø±¡Âç¡¢101²ó¡Ë
2°Ì 1»þ´Ö9Ê¬14ÉÃ »³ËÜÍ£æÆ¡Ê¾ëÀ¾Âç¡¢100²ó¡Ë
3°Ì 1»þ´Ö9Ê¬31ÉÃ ¹©Æ£¿µºî¡ÊÁá°ðÅÄÂç¡¢101²ó¡Ë
4°Ì 1»þ´Ö10Ê¬19ÉÃ »Í³ø½ÔÍ¤¡Ê½çÅ·Æ²Âç¡¢99²ó¡Ë
5°Ì 1»þ´Ö10Ê¬25ÉÃ µÜ²¼È»¿Í¡ÊÅìÍÎÂç¡¢96²ó¡Ë
6°Ì 1»þ´Ö10Ê¬33ÉÃ ºÙÃ«æÆÇÏ¡ÊÄëµþÂç¡¢98²ó¡Ë
7°Ì 1»þ´Ö10Ê¬36ÉÃ °¤ÉôÍÛ¼ù¡ÊÃæ±ûÂç¡¢99²ó¡Ë
8°Ì 1»þ´Ö10Ê¬40ÉÃ ÈÓÅÄµ®Ç·¡ÊÀÄ»³³Ø±¡Âç¡¢96²ó¡Ë
9°Ì 1»þ´Ö10Ê¬44ÉÃ ¶â»Ò°Ë¿á¡Ê¶ðß·Âç¡¢100²ó¡Ë
9°Ì 1»þ´Ö10Ê¬44ÉÃ µÈÅÄ¶Á¡ÊÅì³¤Âç¡¢98²ó¡Ë
»²¹Í:Âè81²ó¡¦2005Ç¯ 20.8km
1°Ì 1»þ´Ö9Ê¬12ÉÃ º£°æÀµ¿Í¡Ê½çÅ·Æ²Âç¡Ë
»²¹Í:Âè91²ó ¡¦2015Ç¯ 23.2km
1°Ì 1»þ´Ö16Ê¬15ÉÃ ¿ÀÌîÂçÃÏ¡ÊÀÄ»³³Ø±¡Âç¡Ë
ÀÄ»³³Ø±¡Âç¡§¾¾ÅÄÍ´¿¿¡Ê1Ç¯¡Ë
¶ðß·Âç¡§°Â¸¶³¤À²¡Ê3Ç¯¡Ë
Ô¢ÕÜ±¡Âç¡§郄ÀÐ¼ù¡Ê1Ç¯¡Ë
Áá°ðÅÄÂç¡§¹©Æ£¿µºî¡Ê3Ç¯¡Ë
Ãæ±ûÂç¡§¼ÆÅÄÂçÃÏ¡Ê3Ç¯¡Ë
¾ëÀ¾Âç¡§ºØÆ£¾Ìé¡Ê4Ç¯¡Ë
ÁÏ²ÁÂç¡§ÌîÂôÍª¿¿¡Ê4Ç¯¡Ë
Åìµþ¹ñºÝÂç¡§¹ÓÃ«½ÓÊå¡Ê1Ç¯¡Ë
ÅìÍÎÂç¡§ÌÚÂ¼Î´À²¡Ê1Ç¯¡Ë
ÄëµþÂç¡§ÀõÀîÐÒÂç¡Ê3Ç¯¡Ë
Ãæ±û³Ø±¡Âç¡§¾®ÀîÍ¥À²¡Ê1Ç¯¡Ë
½çÅ·Æ²Âç¡§¾®ÎÓÐÒÀ¤¡Ê3Ç¯¡Ë
»³Íü³Ø±¡Âç¡§µÝºïÀ¬·Ä¡Ê4Ç¯¡Ë
ÆüËÜÂç¡§ÎëÌÚ¹¦»Î¡Ê4Ç¯¡Ë
Åì³¤Âç¡§´äº¬Àµ¸ç¡Ê2Ç¯¡Ë
ÅìµþÇÀ¶ÈÂç¡§¿û¸¶¾º¿¿¡Ê4Ç¯¡Ë
¿ÀÆàÀîÂç¡§»°¸¶ÎÃ²í¡Ê3Ç¯¡Ë
ÂçÅìÊ¸²½Âç¡§¾åÅÄæÆÂç¡Ê1Ç¯¡Ë
ÆüËÜÂÎ°éÂç¡§±º¾åÏÂ¼ù¡Ê4Ç¯¡Ë
Î©¶µÂç¡§ÌÚÅçÎ¦¡Ê3Ç¯¡Ë
´ØÅì³ØÀ¸Ï¢¹ç¡§郄¶¶ÊâÌ´¡ÊÌÀ¼£³Ø±¡Âç3Ç¯¡Ë