ÉÂ±¡¤ÎÀÖ»ú·Ð±Ä²þÁ±¤Ê¤ë¤«¡©¡¡¿ÇÎÅÊó½·2.22¡ó°ú¤¾å¤²¡¼¡¼»ä¤¿¤Á¤Î°åÎÅ¤Ë¤É¤ó¤Ê±Æ¶Á¤¬¡©
¼£ÎÅ¤ÎÂÐ²Á¤È¤·¤ÆÉÂ±¡¤ä¿ÇÎÅ½ê¤Ë»ÙÊ§¤ï¤ì¤ë¿ÇÎÅÊó½·¡£¤½¤Î²þÄê¤Ï2Ç¯¤Ë°ìÅÙ¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢Á´¹ñ¤ÎÉÂ±¡¤¬ÀÖ»ú¤ËÇº¤àÃæ¡¢À¯ÉÜ¤Ï¿ÇÎÅÊó½·¤ò2026Ç¯ÅÙ¤Ë2.22¡ó°ú¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£ÉÂ±¡¤Î·Ð±Ä¤¬¶ì¤·¤¤¤È»ä¤¿¤Á¤Î°åÎÅ¤Ë¤É¤¦±Æ¶Á¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¼Â¾ð¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿ÇÎÅÊó½·¤È¤Ï¡¢ÉÂ±¡¤Ê¤É¤¬¹Ô¤¦¿Ç»¡¤ä¼ê½Ñ¤È¤¤¤Ã¤¿°åÎÅ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ËÂÐ¤·¡¢¹ñ¤¬ÀßÄê¤·¤¿²Á³Ê¤Î¤³¤È¤Ç¡¢ÉÂ±¡¤ä¿ÇÎÅ½ê¡¢Ìô¶É¤Ê¤É¤Î¼ç¤Ê¼ýÆþ¸»¤Ç¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¿Í·ïÈñ¤ä°åÎÅµ¡´ï¡¢ÊªÉÊ¤Î¹ØÆþ¤Ê¤É¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿ÇÎÅÊó½·¤Ï2Ç¯¤Ë°ìÅÙ²þÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢À¯ÉÜ¤Ï2026Ç¯ÅÙ¤ÏÁ´ÂÎ¤Ç2.22¡ó°ú¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤·¡¢ÆÃ¤Ë°å»Õ¤ä´Ç¸î»Õ¤Î¿Í·ïÈñ¤Ê¤É¤Ë¤¢¤¿¤ë¡ÖËÜÂÎ¡×ÉôÊ¬¤ò3.09¡ó¤ÈÂç¤¤¯°ú¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼Â¤ÏÊÝ¸±¤¬»È¤¨¤ë°åÎÅ¤Î¾ì¹ç¡¢¹ñ¤¬Äê¤á¤¿¼£ÎÅ¤ä¼ê½Ñ¤´¤È¤Î²Á³Ê¤òÉÂ±¡¤¬¾¡¼ê¤ËÃÍ¾å¤²¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î¤È¤³¤í¤ÎÊª²Á¹â¤ä¿¦°÷¤ÎÄÂ¾å¤²¤Ê¤ÉÉÂ±¡¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î»Ù½Ð¤¬¤Õ¤¯¤é¤à°ìÊý¤Ç¡¢ÉÂ±¡¤Î¼ýÆþ¤Ë¤¢¤¿¤ë¿ÇÎÅÊó½·¤ÎÁý²Ã¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ÉÂ±¡¤Î·Ð±Ä¤¬¶ì¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2024Ç¯ÅÙÀÖ»ú¤À¤Ã¤¿ÉÂ±¡¤Ï67.2¡ó¤Ç¡¢¹ñÎ©¡¦»äÎ©¤Ê¤É¤ò´Þ¤à¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÉÂ±¡¤ÇÈ¾¿ô°Ê¾å¤¬ÀÖ»ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÖ»ú¤Î³ä¹ç¤¬ºÇ¤â¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Æþ±¡¤ä¼ê½Ñ¤¬¤Ç¤¡¢¡ÖÃÏ°è°åÎÅ¡×¤ò»Ù¤¨¤ë°ìÈÌÉÂ±¡¤Ç¤·¤¿¡£
¢£ÉÂ±¡¤Î¼Â¾ð¤Ï¡©¡¡ÀáÅÅÅ°Äì¤Ç°Å¤¤¿¦°÷ÍÑÏ²¼¡¡Èó¾ïÍÑÈ¯ÅÅÀßÈ÷¤¬¹¹¿·¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤ÎÀ¼¤â
2026Ç¯ÅÙ¤Î²þÄê¤ÇÉÂ±¡¤ÎÀÖ»ú¤Ï²þÁ±¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤â¤½¤âÉÂ±¡¤ÎÀÖ»ú¤Ï¡¢¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤Î°åÎÅ¤Ë¤É¤¦±Æ¶Á¤¹¤ë¤Î¤«¡£¿ÀÆàÀî¸©¤Ë¤¢¤ëºÑÀ¸²ñ²£ÉÍ»ÔÅìÉôÉÂ±¡¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ÆÆâ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¿¦°÷¤Î¤ß¤¬»È¤¦Ï²¼¤Ç¤¹¡£Å·°æ¤ÎÅÅÅô¤¬´Ö°ú¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿ÇÎÅ¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¾ì½ê¤Ê¤É¤ËÈæ¤Ù¤«¤Ê¤ê°Å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ï²¼¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¥Û¡¼¥ë¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¿¦°÷¤·¤«»È¤ï¤º¡¢°åÎÅ¹Ô°Ù¤Ë±Æ¶Á¤Î¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ï¡¢ÅÅµ¤¤Î»ÈÍÑ¤ò¤Ê¤ë¤Ù¤¯¹µ¤¨¤ÆÀáÅÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Â³¤¤¤Æ°ÆÆâ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÄäÅÅ»þ¤ËÅÅµ¤¤òºî¤ëµ¡³£¤¬ÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤ëÉô²°¡£¤³¤ÎÉÂ±¡¤Ï¡ÖºÒ³²µòÅÀÉÂ±¡¡×¤Ç¡¢ÃÏ°è°åÎÅ¤ò»Ù¤¨¤ëµ¡Ç½¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºÒ³²»þ¤ËÅÅÎÏ¤Î¶¡µë¤¬ÅÓÀä¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Â¾¤ÎÉÂ±¡¤¬²ÔÆ¯¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¡¢´µ¼Ô¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÈó¾ïÍÑÈ¯ÅÅ¤ÎÀßÈ÷¤Ï¡¢¥¬¥¹¤¬¶¡µë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¸Â¤ê¤Ï¡¢±ÊÂ³Åª¤ËÅÅµ¤¤ò¶¡µë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¥¬¥¹¤¬Íè¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ç¤â3Æü´ÖÊ¬¤ÎÅÅÎÏ¤ÏÊÝ»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÀßÈ÷¤Ï¤â¤¦¤¹¤°¹¹¿·¤Î»þ´ü¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¹¹¿·¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ë¤ª¤è¤½10²¯±ß¤«¤«¤ë¤¿¤á¡¢¹¹¿·¤Ç¤¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤Ç¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£Äê´üÅª¤Ë¤³¤¦¤·¤¿ÀßÈ÷¤Î¹¹¿·¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢²£ÉÍ»ÔÅìÉôÉÂ±¡¤Î¤è¤¦¤ÊÉÂ±¡¤Ï¤½¤Îµ¡Ç½¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤âµð³Û¤ÎÈñÍÑ¤¬É¬Í×¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢£¿ÇÎÅ¤ËÉ¬¿Ü¤ÎÅÅ»Ò¥«¥ë¥Æ¤Ï¹¹¿·¤Ë20²¯±ßÉ¬Í×
±Æ¶Á¤ÏÆü¾ï¤Î¿ÇÎÅ¤Ë¤â¡Ä
´µ¼Ô¤ÎÉÂÎò¤Ê¤É¿ÇÎÅ¾ðÊó¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¡ÖÅÅ»Ò¥«¥ë¥Æ¡×¤Ï¡¢6¡Á7Ç¯¤´¤È¤Î¹¹¿·¤¬É¬Í×¤Ç¡¢2026Ç¯¤Ë¹¹¿·»þ´ü¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÉÂ±¡¤Ç°å»Õ¤¬»È¤¦Ã¼Ëö¤ò¤¹¤Ù¤ÆÇã¤¤¤½¤í¤¨¤ë¤Î¤Ë20²¯±ß¤«¤«¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢»°³ÑÎ´É§±¡Ä¹¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈËÜÅö¤Ë¤Ç¤¤ë¤«¡¢2026Ç¯¤Ï¡Ê¹¹¿·¡Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
CT¥¹¥¥ã¥ó¤Ê¤É°åÎÅ¹Ô°Ù¤Ë»È¤¦µ¡´ï¤Ï¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢´µ¼Ô¤ËÄ¾ÀÜ±Æ¶Á¤¬¤Ê¤¤µ¡´ï¤Î¹¹¿·¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â¸å²ó¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Û¤«¤Ë¤âÌôºÞ¤Ê¤É¤ÏºÑÀ¸²ñ¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Þ¤È¤á¤Æ¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·ÐÈñ¤ò¤Ê¤ë¤Ù¤¯ÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢£Ç¯´Ö¿ô²¯±ß¤ÎÀÖ»ú¤«¡Ä1500¿Í°Ê¾å¤¤¤ë¿¦°÷¤ÎÄÂ¾å¤²¤â½½Ê¬¤Ç¤¤º
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¹©É×¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÂ±¡¤Î·Ð±Ä¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»°³Ñ±¡Ä¹¤Ï¡Ö¸·¤·¤¤¤Ç¤¹¡£2024Ç¯¤Ï¥×¥é¥¹¥Þ¥¤¥Ê¥¹¥¼¥í¤°¤é¤¤¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤Î¤²¤¿¤«¤Ê¤È¡£2025Ç¯¤ÏÂ¿Ê¬¤³¤Î¤Þ¤Þ¤¤¤Ã¤¿¤é¡¢Ç¯´Ö¤Ç¿ô²¯±ß¤ÎÀÖ»ú¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¶ì¤·¤¤¼Â¾ð¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Êª²Á¹â¤ÇÆþ±¡´µ¼Ô¤é¤Î¿©»ö¤äÀ¸³èÍÑÉÊ¤Ê¤É¤Î¹ØÆþÈñ¤¬Âç¤¤¯Áý¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Â¿¤¯¤Î¶È¼ï¤ÇÂçÉý¤ÊÄÂ¾å¤²¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÃæ¡¢¤³¤ÎÉÂ±¡¤Ç¤Ï1500¿Í°Ê¾å¤¤¤ë¿¦°÷¤Ø¤Î½½Ê¬¤ÊÄÂ¾å¤²¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë»°³Ñ±¡Ä¹¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤ÊºàÎÁ¤Î²Á³Ê¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¯¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤«¤é°ÑÂ÷Èñ¡¢µë¿©¤ÎÄ´Íý¤äÀ¶ÁÝ¤ò¡Ê³°Éô¶È¼Ô¤Ë¡Ë°ÑÂ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤ÎÈñÍÑ¤¬¥³¥í¥ÊÁ°¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤ÈÂçÂÎ25¡ó¤°¤é¤¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»Ù½Ð¤¬Áý¤¨¤ë¤µ¤é¤Ê¤ëÇØ·Ê¤òÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¿ÇÎÅÊó½·°ú¤¾å¤²¤ÇÀÖ»ú¤Ï²þÁ±¤µ¤ì¤ë¤Î¤«
¿ÇÎÅÊó½·¤Ï2026Ç¯ÅÙ²þÄê¤Ç2.22¡ó¤Î°ú¤¾å¤²¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿ÇÎÅÊó½·Á´ÂÎ¤Î°ú¤¾å¤²¤Ï12Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£¤³¤Î²þÄê¤ÇÉÂ±¡¤ÎÀÖ»ú¤Ï²þÁ±¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
»°³Ñ±¡Ä¹¤Ï¡Ö2026Ç¯ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°ìÄêÄøÅÙ¤Î¸ú²Ì¤Ï´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢1Ç¯·Ð¤Æ¤ÐºÆ¤ÓÆ±¤¸¾õ¶·¤Ë´Ù¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢É¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë°åÎÅµ¡´Ø¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê´ó¤êÅº¤Ã¤¿ÂÐ±þ¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¡¢Á°¸þ¤¤Ë¤È¤é¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¶ì¤·¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¯¸«ÄÌ¤·¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿ÇÎÅÊó½·¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤¬Ç¼¤á¤ëÊÝ¸±ÎÁ¤ÈÀÇ¶â¤Ç¤Þ¤«¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò°ú¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÉéÃ´Áý¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£°åÎÅ¸½¾ì¤ÎDX²½¤Ê¤É²þÁ±¤âÉ¬Í×¤Ç¤¹¤¬¡¢°åÎÅÄó¶¡ÂÎÀ©¤Î°Ý»ý¤È»ä¤¿¤Á¤ÎÉéÃ´Áý¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤É¤¦¹Í¤¨¤ë¤«¡¢Èó¾ï¤ËÆñ¤·¤¤¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£