NHK¡Ø¥Ë¥ã¥ó¤Á¤å¤¦¥ï¡¼¥ë¥ÉÊüÁ÷¶É¡Ù¤Î¡Ö¥Ë¥ã¥ó¤Á¤å¤¦¡×Ìò¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢¸½ºßALS¡Ê¶Ú°à½ÌÀÂ¦º÷¹Å²½¾É¡Ë¤ÇÆ®ÉÂÃæ¤ÎÀ¼Í¥¡¦ÄÅµ×°æ¶µÀ¸¤µ¤ó¤¬¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£
ÍèÇ¯¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
【ニャン中】声優・津久井教生さん 「この年末で来年の目標が見えて来ました…」 【ALS闘病】
ÄÅµ×°æ¤µ¤ó¤Ï¡¢»ëÀþÆþÎÏ¤Ç¥Ñ¥½¥³¥ó¤òÁàºî¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÄÖ¤ê¡¢¡Ö³Ú¤·¤¯¤Æ¤Ä¤¤¤Ä¤¤¤ªÌóÂ«¤Î»þ´Ö¤ò¥ª¡¼¥Ð¡¼¡Á¡×¤ÈÅê¹Æ¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¤ä¤ê²á¤®¤¬£Á£Ì£Ó¤Ë¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ï½Å¡¹Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬
Èè¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡Á¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤ò¸«¤ë»þ´Ö¤¬¤Ä¤¤¤Ä¤¤Ä¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤òÅÇÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÅµ×°æ¤µ¤ó¤Ï¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤ª¤Þ¤±¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥Ó¥Ç¥ª¤â¸«¤¿¤¤¤À¤Ã¤Æ¡Á?
¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤¿¤Ã¤Æ¤â»Ò¶¡¤«¤¡¡Á¢ö¡¡ËÜÅö¤ËÀÎ¤«¤é¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢¼«¿È¤ÎÍßµá¤òÍÞ¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¾È¤ì¤¯¤µ¤½¤¦¤ËÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ë¡¢¡ÖÍèÇ¯¤ÎÌÜÉ¸¤ÏÂç¿Í¤Î¼«À©¿´¤ò»ý¤Ä»ö¤Ç¤¹¤Í¢ö¡×¤È¡¢ÌÀ¤ë¤¯Äù¤á¤¯¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÅµ×°æ¤µ¤ó¤Ï¡¢ALS¸øÉ½¤«¤é5Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤¿2024Ç¯10·î¤Î¥Ö¥í¥°¤Ç¡¢¡ÖÉÂ¾õ¤Î¿Ê¹Ô¤ÎÁá¤µ¤«¤é¤¹¤ë¤È 5Ç¯¤âÀ¸¤¤Æ¤¤¤Æ¤¹¤´¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²ÈÂ²¤È²ð¸î¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¼þ°Ï¤Ø¤Î¿¼¤¤´¶¼Õ¤òÅê¹Æ¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡ÖÉÂµ¤¤Ï¤¤¤¤Ê¤êÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡ª ¤É¤¦¤«³§¤µ¤ó¡¢Æüº¢¤Î·ò¹¯¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ø·ò¹¯´ÉÍý¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÅµ×°æ¤µ¤ó¤Ï¡¢¿Íµ¤¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¡Ú¤´¶á½êÊª¸ì¡Û¤Î¡ÖÀ¾Ìî¥¸¥í¡¼¡×Ìò¤ä¡¢¡Ú¥¢¥ê¥¹SOS¡Û¤Î¡Ö¥È¥·¥ª¡×Ìò¤Ê¤É¤ò¤Ä¤È¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
