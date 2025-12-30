·²ÇÏ¥°¥êー¥ó¥¦¥¤¥ó¥°¥¹¤¬Âè10Àá¤Ç¡Ö¿·½Õ¡ª¥¦¥¤¥ó¥°¥¹¤¯¤¸¡×¤òÈÎÇä¡ª
¡¡24Æü¡Ê¿å¡Ë¡¢ÂçÆ±À¸Ì¿SV.LEAGUE WOMEN¡ÊSV¥êー¥°½÷»Ò¡Ë¤Î·²ÇÏ¥°¥êー¥ó¥¦¥¤¥ó¥°¥¹¤Ï¡¢2026Ç¯1·î3Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢4Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¥ä¥Þ¥È»ÔÌ±ÂÎ°é´ÛÁ°¶¶¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëSV¥êー¥°½÷»ÒÂè10Àá Astemo¥ê¥ô¥¡ー¥ì°ñ¾ëÀï¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö¿·½Õ¡ª¥¦¥¤¥ó¥°¥¹¤¯¤¸¡×¤òÈÎÇä¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤¯¤¸¤Ï1²ó1,000±ß¤ÇÁ´5¼ïÎà¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢3Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ÎGAME1¤Ç¤Ï°ìÅù¤ËÁ´Áª¼ê¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Üー¥ë¡¢4Æü¡ÊÆü¡Ë¤ÎGAME2¤Ç¤Ï°ìÅù¤ËÁ´Áª¼ê¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Ùー¥¹¥Üー¥ë¥·¥ã¥Ä¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¹ë²Ú¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¥°¥êー¥ó¾Þ¤È¤·¤ÆÁª¼êÄ¾É®¤ÎÇ¯²ì¾õ¤¬¡¢¥¦¥¤¥ó¥°¥¹¾Þ¤È¤·¤Æ2026Ver. ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÂî¾å¥«¥ì¥ó¥Àー¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¥Ûー¥à¥²ー¥à¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£