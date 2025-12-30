Âçºå£Â¤¬¤ª¤ª¤¤Ë¥¢¥êー¥ÊÉñ½§¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¥Ûー¥à¥²ー¥à¤Ë³ØÀ¸¤ò¾·ÂÔ¡ª
¡¡25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¢ÂçÆ±À¸Ì¿SV.LEAGUE MEN¡ÊSV¥êー¥°ÃË»Ò¡Ë¤ÎÂçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó¤Ï¡¢¤ª¤ª¤¤Ë¥¢¥êー¥ÊÉñ½§¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¥Ûー¥à¥²ー¥à¤Ë³ØÀ¸¤ò¾·ÂÔ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤ÏÂç³ØÀ¸¡ÊÃ»Âç¡¦Âç³Ø±¡À¸´Þ¤à¡Ë¡¢ÀìÌç³ØÀ¸¡¢¹â¹»À¸¡¢Ãæ³ØÀ¸¡¢¾®³ØÀ¸¤Ê¤É¤Î³ØÀ¸¤Ç¡¢3³¬»ØÄêÀÊ¤â¤·¤¯¤Ï2³¬»ØÄêÀÊ¤Ë³Æ»î¹ç500Ì¾¤òÌµÎÁ¾·ÂÔ¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢´ÑÀï¤¹¤ëÊýÁ´°÷¤¬³ØÀ¸¤Ç¤¢¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢¿½¹þËç¿ôÊ¬¤Î³ØÀ¸¾Ú¤ª¤è¤Óºß³Ø¤ò¾ÚÌÀ¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤òÉ¬¤º»ý»²¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë»î¹ç°ìÍ÷¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
Âçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó ¤ª¤ª¤¤Ë¥¢¥êー¥ÊÉñ½§ ³ØÀ¸ÌµÎÁ¾·ÂÔ ÂÐ¾Ý»î¹ç°ìÍ÷
¡¦2026Ç¯2·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢15Æü¡ÊÆü¡Ë¡¿Âè14Àá¡¿¹Åç¥µ¥ó¥Àー¥ºÀï
±þÊç´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î26Æü¡Ê¶â¡Ë12:00¤«¤é2026Ç¯1·î12Æü¡Ê·î¡Ë23:59
¡¦2026Ç¯3·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢8Æü¡ÊÆü¡Ë¡¿Âè16Àá¡¿Åì¥ì¥¢¥íー¥ºÀÅ²¬Àï
±þÊç´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î9Æü¡Ê¶â¡Ë12:00¤«¤é2026Ç¯1·î25Æü¡ÊÆü¡Ë23:59
¡¦2026Ç¯3·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢15Æü¡ÊÆü¡Ë¡¿Âè17Àá¡¿¥¸¥§¥¤¥Æ¥¯¥ÈSTINGS°¦ÃÎÀï
±þÊç´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë12:00¤«¤é2026Ç¯2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë23:59