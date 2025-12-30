Åìµþ£Ö¤¬ÍèÇ¯1/24¡¢25³«ºÅ¤ÎHG¤ËÈÄ¶¶¶èÆâºß½»¤ÎÊý¤òÌµÎÁ¾·ÂÔ
¡¡V.LEAGUE MEN EAST¡ÊV¥êー¥°ÃË»Ò ÅìÃÏ¶è¡Ë¤ÎÅìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤Ï30Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¢2026Ç¯1·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢25Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÈÄ¶¶¶èÎ©¾®Æ¦ÂôÂÎ°é´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥ìー¥ô¥£¥¹ÆÊÌÚÀï¤Ë¡¢ÈÄ¶¶¶èÆâºß½»¡¢ºß¶Ð¡¢ºß³Ø¤ÎÊý¤òÌµÎÁ¾·ÂÔ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¡¢Åìµþ£Ö¤ÏÈÄ¶¶¶èÆâºß½»¡¢ºß¶Ð¡¢ºß³Ø¤ÎÃæ³ØÀ¸°Ê²¼¤ÈÂç¿Í¡Ê¹â¹»À¸°Ê¾å¡Ë¤òÂÐ¾Ý¤Ë³ÆÆü30ÁÈ60Ì¾¤ò¾·ÂÔ¤¹¤ë¡£¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¥¢¥ó¥±ー¥È¥Õ¥©ー¥à¤ËÉ¬Í×»ö¹à¤òµÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Äù¤áÀÚ¤ê¤Ï2026Ç¯1·î8Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Þ¤Ç¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢±þÊç¼ÔÂ¿¿ô¤Î¾ì¹ç¤ÏÃêÁª¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¡¢ÃêÁª·ë²Ì¤Ï1·î12Æü¡Ê·î¡Ë¤Þ¤Ç¤Ë¥áー¥ë¤Ë¤ÆÈ¯É½¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£