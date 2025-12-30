¥Û¥ê¥¨¥â¥ó¡¢¥Ó¥ë¡¦¥²¥¤¥Ä»á¤ÈÂÐÃÌ¤â¡Ä¤Þ¤µ¤«¤ÎÈãÈ½¤Ë¶Ã¤¡Ö¡È¥Ç¥£¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥È¤Î¼êÀè¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¡ª¡É¤Ã¤Æ¡×
¡¡¼Â¶È²È¡¦ËÙ¹¾µ®Ê¸»á¡Ê53¡Ë¤¬29Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖNewsPicks/¥Ë¥å¡¼¥º¥Ô¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ë½Ð±é¡£¤¢¤ÎÀ¤³¦Åª¤Ê¼Â¶È²È¤ÈÂÐÃÌ¤¹¤ë¤â¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÈãÈ½¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯1Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë²ó¡£ËÙ¹¾»á¤Ï2·î¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤Î´ë²è¤ÇÊÆITÂç¼ê¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥ÈÁÏ¶È¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥Ó¥ë¡¦¥²¥¤¥Ä»á¤È¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥óÂÐÃÌ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤ÎÉáµÚ¤äAI¡¢¤Þ¤¿¥ï¥¯¥Á¥ó¤ä°åÎÅ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¤ò¤«¤ï¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ËÙ¹¾»á¤Ï¡Ö¡È¥Ó¥ë¡¦¥²¥¤¥Ä¤ÈÂÐÃÌ¤·¤ÆÀ¨¤¤¤Í¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤¬¡Ö¡È¤Ä¤¤¤Ë¥Ç¥£¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥È¤Î¼êÀè¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«!¡É¤Ã¤Æ¡¢Ã¡¤«¤ì¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¯¤Æ¡×¤È¶ì¾Ð¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¡È¤¢¤¤¤Ä¤Ï¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢³èÆ°¤È¤«Á´Á³¤·¤Æ¤Ê¤¤¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¡È¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë¥À¥á¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤ó¤À¤í¤¦¤Í¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤¬½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤Æ¡£¤ªÁ°¡¢²¿¤âÃÎ¤é¤Í¤¨¤Ê!¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¡×¤È¶ì¸À¤òÄè¤·¤Æ¤¤¤¿¡£