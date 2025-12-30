¾ëÀ¾Âç¤¬½éÍ¥¾¡¤Çº£µ¨2´§Ã£À®¡ª·ó»Ò¿´À²¡Ö10Ç¯Î¦¾å¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æº£Æü¤¬°ìÈÖºÇ¹â¡×¡¡ÉÙ»Î»³½÷»Ò±ØÅÁ
¡¡Á´ÆüËÜÂç³Ø½÷»ÒÁªÈ´±ØÅÁ¶¥Áö¡ÖÉÙ»Î»³½÷»Ò±ØÅÁ¡×¤Ï30Æü¡¢ÀÅ²¬¸©ÉÙ»ÎµÜ»Ô¡¦ÉÙ»Î»³ËÜµÜÀõ´ÖÂç¼ÒÁ°¤«¤éÉÙ»Î»Ô¡¦ÉÙ»ÎÁí¹ç±¿Æ°¸ø±àÎ¦¾å¶¥µ»¾ì¤Þ¤Ç¤Î7¶è´Ö¡¢43¡¦4¥¥í¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¾ëÀ¾Âç¤¬2»þ´Ö22Ê¬36ÉÃ¤Ç½éÍ¥¾¡¡£Á´ÆüËÜÂç³Ø½÷»Ò±ØÅÁ¤Èº£µ¨2´§¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡1¶è¡Ê4¡¦1¥¥í¡Ë¤Ç¶è´Ö3°Ì¤È¥Á¡¼¥à¤ÎÎ®¤ì¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿·ó»Ò¿´À²¡Ê4Ç¯¡Ë¤Ïº£Âç²ñ¤¬¶¥µ»¿ÍÀ¸¥é¥¹¥È¥é¥ó¡£¡Ö4Ç¯´Ö¶ì¤·¤¤»×¤¤¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢10Ç¯Î¦¾å¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æº£Æü¤¬°ìÈÖºÇ¹â¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò´¶¤¸¤¿¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀÅ²¬¡¦ÉÍ¾¾»ÔÎ©¹â¤«¤é¾ëÀ¾Âç¤Ë¿Ê³Ø¡£ÃÏ¸µ¤Ç¤Î¥ì¡¼¥¹¤ÇÍ½ª¤ÎÈþ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¡Ö4¡¦1¥¥í¤òÁö¤Ã¤¿¤é¡ÊÎ¦¾å¤¬¡Ë½ª¤ï¤ë¼ä¤·¤µ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£Î¦¾å¤ÏÃæ³Ø1Ç¯¤«¤é½é¤á¤Æ10Ç¯¡£9³ä¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤º¤Ë²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤¿¤¬¡¢±èÆ»¤Ë¤ÏÍ§¿Í¤â¶î¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£°úÂà¥ì¡¼¥¹¤ÇºÇ¹â¤ÎÃç´Ö¤È2´§¤òÃ£À®¤Ç¤¤¿¡×¤ÈËü´¶¤Î»×¤¤¤Ç¶î¤±È´¤±¤¿¡£
¡¡º£¸å¤Ï¡¢ÍÄ¤¤º¢¤«¤é¤ÎÌ´¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦´Ç¸î»Õ¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¿Ê³Ø¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¼õ¸³ÊÙ¶¯¤ÈÎ¾Î©¤ÇÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¤¿¤á¤ËÁ´¤Æ¤Î¶ì¤·¤µ¡¢Îý½¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¸Ä¿ÍÅª¤ÊÁö¤ê¤ÏËþÂ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Íê¤â¤·¤¤¸åÇÚ¤¬ÎÏÁö¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¾ëÀ¾Âç¤Ïº£¸å¤â¶¯¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡×¤È²¼µéÀ¸¤Ë´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤¿¡£