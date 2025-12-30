£Ò£Å£Î£Á¤Ï¾Ð´é¤Ç°®¼êµá¤á¤ë¤â°Ëß·À±²Ö¤ÏÌµÉ½¾ð¤ÇµñÈÝ¡ª¸ø³«·×ÎÌ¤Ç°ø±ïÎ¾¼Ô¤¬²Ð²Ö¥Ð¥Á¥Ð¥Á¡ÚÂç¤ß¤½¤«£Ò£É£Ú£É£Î¡Û
¡¡¡Ö£Ò£É£Ú£É£Î¡¡»ÕÁö¤ÎÄ¶¶¯¼Ôº×¤ê¡×¡Ê£³£±Æü¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡Åìµþ¡¦Ï»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥º¤Ç£³£°Æü¡¢¸ø³«·×ÎÌ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢½÷»Ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥È¥àµé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¡Ê£Í£Í£Á£µÊ¬£³£Ò¡¢£´£¹¡¦£°¥¥í¡Ë¤Ç·ãÆÍ¤¹¤ë°Ëß·À±²Ö¡¢£Ò£Å£Î£Á¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£³Æ½ê¤ÇÀ¸¡¹¤·¤¤ÀåÀï¤ò·«¤ê¹¤²¡¢°ø±ï¤¬¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£´£¸¡¦£¸£µ¥¥í¤Ç¥¯¥ê¥¢¤·¤¿°Ëß·¤È¡¢£´£¹¡¦£°¥¥í¤Ç¥¯¥ê¥¢¤·¤¿£Ò£Å£Î£Á¤Ï¥Õ¥§¥¤¥¹¥ª¥Õ¤Ç¸þ¤¹ç¤¤¡¢¾Ð¤ß¤ò¤¿¤¿¤¨¤ë£Ò£Å£Î£Á¤ÈÌµÉ½¾ð¤Î°Ëß·¡£ºÇ¸å¤Ï£Ò£Å£Î£Á¤¬°®¼ê¤òµá¤á¤ë¤â¡¢°Ëß·¤Ï±þ¤¸¤º¤ËÁê¼ê¤Î¸ª¤ò²¡¤·¤ÆÇØÃæ¤ò¸þ¤±¤¿¡£
¡¡£Ò£Å£Î£Á¤Ï¡Ö¤¤¤è¤¤¤èÂç¤ß¤½¤«¡¢ÂÎÄ´¤â¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ö¤ó²¥¤Ã¤Æ¡¢¤Ö¤ÃÅÝ¤·¤Þ¤¹¡×¤È¡¢°Ëß·¤Ï¡Ö¤â¤¦²¿¤â¸À¤¦¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥ê¥ó¥°¤Ç¤Ö¤ÃÅÝ¤·¤Þ¤¹¡×¤È·è°Õ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£