¸ÅÂå¥í¡¼¥Þ¤Î±ßÃì¡¢ºÇ¿·¥ì¡¼¥¶¡¼¤ÇÂçµ¬ÌÏ¤Ê½¤Éüºî¶È
¥í¡¼¥Þ¡ÊCNN¡Ë¥¤¥¿¥ê¥¢¼óÅÔ¥í¡¼¥Þ¤ÎÃæ¿´Éô¤Ë¤½¤Ó¤¨¤ë1840Ç¯Á°¤ËÂçÍýÀÐ¤Çºî¤é¤ì¤¿¡Ö¥Þ¥ë¥¯¥¹¡¦¥¢¥¦¥ì¥ê¥¦¥¹¤ÎµÇ°Ãì¡×¡£¤³¤Î±ßÃì¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤¿¡¢Àï¾ì¤Ç¤Î¼óÀÚ¤ê¤äÈ±¤ò¤Ä¤«¤Þ¤ì¤ÆÏ¢¹Ô¤µ¤ì¤ë½÷ÀÊáÎº¤È¤¤¤Ã¤¿À¸¡¹¤·¤¤¾ìÌÌ¤¬230Ëü¥É¥ë¡ÊÌó3²¯5800Ëü±ß¡Ë¤òÅê¤¸¤¿¥ì¡¼¥¶¡¼½¤Éü¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁ¯ÌÀ¤µ¤ò¼è¤êÌá¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¹â¤µÌó30¥á¡¼¥È¥ë¤Î¤³¤ÎµÇ°Èê¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯½Õ¤«¤é18¿Í¤Î½¤Éü¤ÎÀìÌç²È¤¬ºî¶È¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¡¼¥à¤ÏÃ»¥Ñ¥ë¥¹¥ì¡¼¥¶¡¼¤È²½³Ø½èÍý¤ò»Ü¤·¤¿¥é¥Ã¥×¤Ç¡¢²¿À¤µª¤Ë¤â¤ï¤¿¤Ã¤ÆÉÕÃå¤·¤¿±ø¤ì¤ò¼è¤ê½ü¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î±ßÃì¤Ï¡¢¥í¡¼¥Þ¹ÄÄë¤ÇÅ¯³Ø¼Ô¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¥Þ¥ë¥¯¥¹¡¦¥¢¥¦¥ì¥ê¥¦¥¹¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿180Ç¯¤«¤é193Ç¯¤Î´Ö¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤¿¡£
¼çÇ¤½¤Éü»Î¤Î¥Þ¥ë¥¿¡¦¥Ð¥¦¥à¥¬¥ë¥È¥Ê¡¼»á¤Ï¡¢º£²ó¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸ÅÂå¤Î°äÀ×¤Ë¥ì¡¼¥¶¡¼µ»½Ñ¤¬»È¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÇºÇ¤âÂçµ¬ÌÏ¤À¤È½Ò¤Ù¤¿¡£ÈñÍÑ¤Ï¤«¤µ¤à¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÆ³Æþ¤ò·èÃÇ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥Ð¥¦¥à¥¬¥ë¥È¥Ê¡¼»á¤Ï¡Ö¥ì¡¼¥¶¡¼¤Ï½¤Éüºî¶È¤ÇÈó¾ï¤ËÍ¥¤ì¤¿À®²Ì¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ëÆ»¶ñ¤À¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¥ì¡¼¥¶¡¼¤ò±ßÃì¤Î³°Â¦¤ÎÁõ¾þÂÓ¤¹¤Ù¤Æ¤Ë»È¤¦¤³¤È¤òÁª¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£16ÁØ¤ËµÚ¤ÖÂ¾ì¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¸½¾ì¤òÊóÆ»¿Ø¤Ë¸ø³«¤·¤¿¤µ¤¤¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö½¾Íè¤ÎÊýË¡¤è¤êÈñÍÑ¤Ï¹â¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢½¤Éü´ü´Ö¤ò´Þ¤á¡¢¤è¤êÎÉ¤¤½¤Éü·ë²Ì¤ò¤â¤¿¤é¤¹ÊýË¡¤À¡×¡Ê¥Ð¥¦¥à¥¬¥ë¥È¥Ê¡¼»á¡Ë
¥Ð¥¦¥à¥¬¥ë¥È¥Ê¡¼»á¤Ï¡¢µÇ°Èê¤Î´°Á´À¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤Î¤ËÌòÎ©¤Ä¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¡Ö¤À¤¬²¿¤è¤ê¤â¡¢¤³¤Îµ»½Ñ¤ÏÁÇºà¡¢¤Ä¤Þ¤êÂçÍýÀÐ¤½¤Î¤â¤Î¤Ø¤Î·É°Õ¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¡£ÁÇºà¤È¡¢ÀÐ¤Î¼«Á³¤Ê·ÐÇ¯ÊÑ²½¤Î¾Ú¤·¤Ç¤¢¤ëÉ÷³Ê¤Ø¤Î·É°Õ¤ò´°Á´¤ËÊÝ¾Ú¤¹¤ë¡×¿À¤Î²ðÆþ¤òÉÁ¤¤¤¿¾ìÌÌ¤â
½¤Éüºî¶È¤Ç¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¤ÎÂçµ¤±øÀ÷¤ä±«¡¢É÷¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤¸¤¿¹õ¿§¤ä³¥¿§¤ÎÂÏÀÑ¡Ê¤¿¤¤¤»¤¡ËÊª¤ò½üµî¤·¡¢¤Ò¤Ó³ä¤ì¤òËä¤á¡¢·çÂ»¤òÊä½¤¤·¡¢ÂçÍýÀÐ¤Î¿»¿©¤ËÂÐ½è¤·¤Æ¤¤¤ë¡£19À¤µª¤Î½¤Éü¤Ç»È¤ï¤ì¤¿ÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊºàÎÁ¤¬¡¢Á¡ºÙ¤Ê¥«¥Ã¥é¡¼¥é»ºÂçÍýÀÐ¤òÂ»¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÈ½ÌÀ¤·¡¢¤³¤ì¤é¤Î½üµîºî¶È¤â¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î±ßÃì¤Ï¡¢¥í¡¼¥Þ»þÂå¤ÎÀïÁèµÇ°Èê¤È¤·¤Æ¡¢º£¤â¤Ê¤ª¸µ¤Î¾ì½ê¤Ë·ú¤Ä¿ô¾¯¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î°ì¤Ä¡£1562Ç¯¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤¿¥¤¥¿¥ê¥¢¼óÁê´±Å¡¤Î¡Ö¥¡¼¥¸µÜÅÂ¡×¤ÎÀµÌÌ¤Ë¤¢¤ê¡¢¸ÅÂå¥í¡¼¥Þ¤È¸½Âå¤ò·ë¤Ó¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥¦¥ì¥ê¥¦¥¹ÄëÅý¼£²¼¤Î¥í¡¼¥ÞÄë¹ñ¤ÎÀïÁè¤òÉÁ¤¤¤¿¤é¤»¤ó¾õ¤Î¥Õ¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢´ðÉô¤«¤éÄº¾å¤Þ¤Ç23¼þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ï¢Â³¤·¤¿Êª¸ì¤ò·Á¤Å¤¯¤ë¡£1955Ç¯¤Ëºî¤é¤ì¤¿ÀÐ¹Ñ¡Ê¤»¤Ã¤³¤¦¡Ë¤Ï¥í¡¼¥ÞÊ¸ÌÀÇîÊª´Û¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¡¢¸¦µæ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤Ê»ñÎÁ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
±ßÃì¤Ë¤ÏÊ¼»Î¤äÊáÎº¡¢¿À¡¹¡¢Æ°Êª¤Ê¤É2000°Ê¾å¤ÎÁü¤¬Ä¦¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¹ë±«¤È¤·¤ÆÉ½¸½¤µ¤ì¤¿¿À¤Î²ðÆþ¤Î¾ìÌÌ¤â¤¢¤ë¡£¥Þ¥ë¥¯¥¹¡¦¥¢¥¦¥ì¥ê¥¦¥¹¤â·«¤êÊÖ¤·ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£ÃÏ¾å¤«¤é¤ÏÈ½ÊÌ¤·¤Ë¤¯¤¤¤¬¡¢»ê¶áµ÷Î¥¤«¤é¸«¤ë¤ÈÇ÷ÎÏËþÅÀ¤À¡£
¥ì¡¼¥¶¡¼¤Ë¤è¤ë½¤Éü¤Ï¡¢2026Ç¯½é¤á¤Ë´°Î»¤¹¤ëÍ½Äê¡£