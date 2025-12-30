°æ²¬°ìæÆ¡¡°æ¾å¾°Ìï¤è¤êÀè¤Ë£µ³¬µéÀ©ÇÆ¤Î°ÕÍß¤Ï¡ÖÀµÄ¾¤Ê¤¤¡×¡ÖÈà¤Ï°Î¶È¤ò¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°£µ³¬µéÀ©ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ£±³¬µé¾å¤²¤¿¤Î£×£Â£ÁÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé£¹°Ì¡¦°æ²¬°ìæÆ¡Ê£³£¶¡á»ÖÀ®¡Ë¤¬£³£°Æü¡¢ÆüËÜÃË»Ò¤Ç½é¤á¤Æ¤Î²÷µó¤Ë¤³¤À¤ï¤é¤Ê¤¤¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡Ï¢ÇÔ¤«¤é¤ÎºÆµ¯Àï¤Ç¤¢¤êÅ¾µé½éÀï¤È¤Ê¤ë£×£Â£ÁÆ±µé¡Ê¾å¸ÂÂÎ½Å£µ£³¡¦£µ¥¥í¡ËÄ©Àï¼Ô·èÄêÀï¡Ê£³£±Æü¡¢Åìµþ¡¦ÂçÅÄ¶èÁí¹çÂÎ°é´Û¡Ë¤ØÎ×¤à°æ²¬¤ÏÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Á°Æü·×ÎÌ¤ò£µ£³¡¦£µ¥¥í¤Ç¥Ñ¥¹¡£Áê¼ê¤ÎÆ±µé£±£±°Ì¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥ª¥ë¥É¥¹¥´¥¤¥Ã¥Æ¥£¡Ê£²£´¡á¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¡Ë¤Ï£µ£³¡¦£³¥¥í¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡°æ²¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÆüËÜÃË»Ò½é¤Î°Î¶È¤ØÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤°ìÀï¡£¤À¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¶¯ÎÏ¤Ê¥é¥¤¥Ð¥ë¤¬³ä¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë²ÄÇ½À¤¬Éâ¾å¤·¤¿¡£¤â¤¦°ì¿Í¤Î£´³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé£´ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡ÊÂç¶¶¡Ë¤À¡£°æ¾å¤Ï£³³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¤ÎÃæÃ«½á¿Í¡Ê£Í¡¦£Ô¡Ë¤ÈÍèÇ¯£µ·î¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¤³¤È¤òÀÀ¤¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¦¥ê¥ä¥É¤Ç¤ÎËÉ±ÒÀï¡Ê£²£·Æü¡Ë¤ÎÁ°Æü·×ÎÌ¸å¤Ë¡¢ÃæÃ«Àï¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Õ¥§¥¶¡¼µé¤Ç£µ³¬µéÀ©ÇÆ¤ËÄ©¤à²ÄÇ½À¤¬Éâ¾å¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¸À¡£ËÉ±ÒÀï¤Ë¾¡Íø¸å¤Ï²þ¤á¤ÆÃæÃ«Àï¤ò´õË¾¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢½êÂ°¥¸¥à¤ÎÂç¶¶½¨¹Ô²ñÄ¹¤Ï¶ñÂÎÅª¤Ê·×²è¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢°æ²¬¤Ï°æ¾å¤ÎÆ°¸þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬Àè¤Ë£µ³¬µé¤òÀ©ÇÆ¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤âÀµÄ¾¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤¬¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÄ©Àï¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¤½¤Î¾õ¶·¤À¤±¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÈà¤â£´³¬µéÀ©ÇÆ¤·¤Æ¤ë¤«¤é£µ³¬µéÀ©ÇÆ¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤Þ¤¹¤·¡¢Èà¤Ï¤¹¤´¤¤°Î¶È¤ò¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¡£Èà¤ÏÈà¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¤«¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¡×¤È°æ¾å¤Î¼ÂÀÓ¤Ë·É°Õ¤òÉ½¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ÖËÍ¤Ï¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÌÀÆü¤·¤Ã¤«¤ê¤¤¤¤¾¡¤ÁÊý¤ò¤·¤Æ¡¢£µ³¬µéÀ©ÇÆ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë»î¹ç¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤È¶¯Ä´¡£¤È¤Ë¤«¤¯ÌÜ¤ÎÁ°¤ÎÀï¤¤¤Ë¾¡¤Á¤Ë¤¤¤¯¡£