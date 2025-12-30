猫ちゃんたちが大喧嘩中だと投稿主さんに送られてきた写真を、よく見てみると…？衝撃的な攻撃を受けている姿が笑えると反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で10.4万再生を突破し、「ムキュッ！て聞こえるww」「すごい アニメでしか見たことないへこみっぷり」といった声があがりました。

【写真：『顔凹んでる』母から送られてきたLINEを見たら、猫が…まさかの光景】

大喧嘩してしまったふたり

TikTokアカウント「@s2yy0l」に投稿されたのは、サビ柄のエキゾチック「おこげ」ちゃんと、ブルー＆ホワイトの同じくエキゾチック「もろみ麹（こうじ）」、通称もろみちゃんが、大喧嘩している姿をとらえた写真です。

ある日、3歳のおこげちゃんと5ヶ月のもろみちゃんは、投稿主さんが留守にしている間に、大喧嘩をしてしまったのだとか。出先でお母様からのLINEに気づいた投稿主さんが開いてみると、そこには「もろみ顔凹んでる」「めちゃくちゃおもしろい」という言葉とともに、衝撃的な写真が添えられていたといいます。

よく見てみると…？

合計4枚の写真に写っていたのは、キャットタワーに設置されている透明なボウルの上で喧嘩をするふたりの姿。激しい取っ組み合いをしているわけではなく、一見すると、ただ同じボウルにいるだけのように見える写真だったそうです。

しかし、よく見てみると、なんとボウルのふちに立っているおこげちゃんが前足で、ボウルの中にいるもろみちゃんのお顔を踏みつけるようにパンチしていたのだとか。

見事な凹みっぷりです！

元々平たい顔立ちの猫種ではありますが、おこげちゃんの手はよほど怒りがこもっていたのか、見事にもろみちゃんのお顔にめり込んでいたといいます。その様子に、投稿主さんも思わず「クソおもろい」と返事をしてしまったのだとか。

たしかに、踏まれているもろみちゃんには申し訳ないですが、アニメや漫画でしか見かけることのない見事なお顔の凹みっぷりに、思わず笑ってしまいます。

かわいそうだけれどもつい笑ってしまう光景に、動画の視聴者からは「爪出してないから、ちょっと配慮してあげてるの偉い」「めりこんでるめりこんでる！！！！！w」「ネコパンチが漫画みたいになってる(笑)」「かわいそうすぎてかわいい」「猫ってめりこむ事あんだ笑笑」「平面になってる(笑)」「踏んだ方やり切ったて顔してるの可愛いw」「おいー、止めてやれよ…www笑いとまんないwww」といったコメントがよせられました。

写真・動画提供： TikTokアカウント「@s2yy0l」さま

執筆：Megumi

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。