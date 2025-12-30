¶â²Á³Ê²¼Íî¡¢2Ëü4322±ß¡¡594±ß°Â¡¢ÊÆ¹ñÁê¾ìÈ¿±Ç
¡¡ÃÏ¶âÂç¼ê¤ÎÅÄÃæµ®¶âÂ°¹©¶È¤Ï30Æü¸á¸å¡¢¶â¤ÎÅ¹Æ¬ÈÎÇä²Á³Ê¤ò1¥°¥é¥àÅö¤¿¤êÁ°ÆüÈæ594±ß°Â¤¤2Ëü4322±ß¤ËÀßÄê¤·¤¿¡£¥í¥·¥¢¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÏÂÊ¿¸ò¾Ä¤¬¿Ê¤à¤È¤Î´üÂÔ¤«¤é¡Ö°ÂÁ´»ñ»º¡×¤È¤µ¤ì¤ë¶â¤òÇã¤¦Æ°¤¤¬¸åÂà¤·¡¢Á°Æü¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶âÀèÊªÁê¾ì¤¬ÂçÉý²¼Íî¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¿±Ç¤·¤¿¡£
¡¡½µÌÀ¤±29Æü¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯Áê¾ì¤Ï¡¢¼è°ú¤ÎÃæ¿´¤È¤Ê¤ë2026Ç¯2·îÅÏ¤·¤¬Á°½µËöÈæ209.10¥É¥ë°Â¤Î1¥ª¥ó¥¹¡á4343.60¥É¥ë¤Ç¼è°ú¤ò½ª¤¨¤¿¡£Íø±×³ÎÄê¤ÎÇä¤ê¤¬ËÄ¤é¤ß¡¢26Æü¤ËÉÕ¤±¤¿²áµîºÇ¹âÃÍ¤«¤é5¡ó¶á¤¯²¼¤²¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼è°ú½ê¤¬ÇäÇã¤ËÉ¬Í×¤Ê¾Úµò¶â¤ò°ú¤¾å¤²¤¿¤³¤È¤âÅê»ñ²È¤Ë·ùµ¤¤µ¤ì¤¿¡£