¡ØSPY¡ßFAMILY¡Ù¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡¢Âè2ÃÆ¤ÏÇúÃÆ¸¤ÊÓ¡õ¹ë²ÚµÒÁ¥ÊÓ¤Î2ËÜÎ©¤Æ¡¡¥í¥¤¥ÉÌò¡¢¥è¥ëÌò¤Ê¤É¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥ÈÈ¯É½
¡¡¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ØSPY¡ßFAMILY¡Ù¤ÎÂ³ÊÔ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¡ØSPY¡ßFAMILY 2 ÇúÃÆ¸¤ÊÓ¡õ¹ë²ÚµÒÁ¥ÊÓ¡Ù¤Ë·èÄê¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡¢Â®ÊóÂè2ÃÆ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¤É¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¥í¥¤¥É¡¦¥Õ¥©¡¼¥¸¥ã¡¼Ìò¤ÏW¥¥ã¥¹¥È¤Ç¿¹ºê¥¦¥£¥ó¤ÈÌÚÆâ·ò¿Í¤¬Â³Åê¡¢¥è¥ë¡¦¥Õ¥©¡¼¥¸¥ã¡¼Ìò¤ÏW¥¥ã¥¹¥È¤ÇÍ£·î¤Õ¤¦¤«¤¬Â³Åê¡¢¿¿ºÌ´õÈÁ¤¬¿·¤¿¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈ±·¿¡õ°áÁõ¤â´°Á´ºÆ¸½¡ªÁ°ºî¤Î¥¢¡¼¥Ë¥ãÌò¤Î»ÒÌò4¿Í¥½¥í¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¡¡º£ºî¤ÎÂè1Ëë¤Ï¡¢ËÜºî¤ÎÄ¶½ÅÍ×¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¸¤¡¢¥Ü¥ó¥É¤ÎÅÐ¾ì¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡¢ÇúÃÆ¸¤ÊÓ¡£Âè2Ëë¤Ï¡¢¥¯¥ë¡¼¥ºÁ¥¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡¦¥í¡¼¥ì¥é¥¤¤òÉñÂæ¤Ë²Ú¤ä¤«¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¹ë²ÚµÒÁ¥ÊÓ¡£ ¿·¤¿¤Ê¿ÍÊª¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢2ËÜÎ©¤Æ¤Ç¥Õ¥©¡¼¥¸¥ã¡¼²È¤ÎËÁ¸±¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡2026Ç¯9·î¤Ë¥×¥ì¥Ó¥å¡¼¸ø±é¤È¤·¤Æºë¶Ì¡¦¥¦¥§¥¹¥¿Àî±Û Âç¥Û¡¼¥ë¡¢9·î¡Á10·î¤ËÅìµþ·úÊªBrillia HALL¡¢11·î¤ËÊ¡²¬¡¦ÇîÂ¿ºÂ¡¢12·î¤ËÊ¼¸Ë¸©Î©·Ý½ÑÊ¸²½¥»¥ó¥¿¡¼ KOBELCOÂç¥Û¡¼¥ë¡¢°¦ÃÎ¡¦¸æ±àºÂ¡¢»³·Á¡¦¤ä¤Þ¤®¤ó¸©Ì±¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ¾å±é¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥¢¡¼¥Ë¥ãÌò¤Ï¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó±þÊç¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¼õÉÕÃæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ØSPY¡ßFAMILY¡Ù¤Ï¡¢¤è¤êÎÉ¤À¤³¦¤Î¤¿¤áÆü¡¹¡¢ÄµÊóÇ¤Ì³¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÀ¨ÏÓ¥¹¥Ñ¥¤¤Î¥í¥¤¥É¤¬¼ç¿Í¸ø¡£ÆÃ¼ìÇ¤Ì³¡Ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ë¤Î¤¿¤á¤Ë°ú¤¼è¤Ã¤¿»Ò¤É¤â¡¦¥¢¡¼¥Ë¥ã¤ÏÄ¶Ç½ÎÏ¤Î»ý¤Á¼ç¡¢·ÀÌó·ëº§¤ò»ý¤Á¤«¤±¤¿ºÊ¡¦¥è¥ë¤Ï»¦¤·²°¤Ç¡¢¥í¥¤¥É¤ÏÇ¤Ì³¤Î¤¿¤á¤Ë¡È¤«¤ê¤½¤á¤Î²ÈÂ²¡É¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÄ©¤à¥¹¥Ñ¥¤¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥³¥á¥Ç¥£¡¼¡£
¡¡¸¶ºîÌ¡²è¤¬2019Ç¯3·î¤è¤êÌ¡²è¥¢¥×¥ê¡Ø¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ü¡Ù¤Ë¤ÆÏ¢ºÜÃæ¤Ç¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤Ï4100ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¿Íµ¤ºîÉÊ¡£¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á²½¡¢±Ç²è²½¤â¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢23Ç¯3·î¤ËÄë¹ñ·à¾ì¤Ç¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤È¤·¤Æ½éÉñÂæ²½¡£¤³¤È¤·¿·¤¿¤Ê¥¥ã¥¹¥È¤â·Þ¤¨¤ÆºÆ±é¤È¤Ê¤ê¡¢¤¤ç¤¦30Æü¤Ë°¦ÃÎ¡¦¸æ±àºÂ¤Ë¤ÆÂçÀé½©³Ú¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¢£¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È
¥í¥¤¥É¡¦¥Õ¥©¡¼¥¸¥ã¡¼¡ÊÀ¨ÏÓ¥¹¥Ñ¥¤¡§¥³¡¼¥É¥Í¡¼¥à¡Ò²«ºª¡Ê¤¿¤½¤¬¤ì¡Ë¡Ó¡Ë
¿¹ºê¥¦¥£¥ó¡¿ÌÚÆâ·ò¿Í
¢¨W¥¥ã¥¹¥È
¥è¥ë¡¦¥Õ¥©¡¼¥¸¥ã¡¼¡Ê»¦¤·²°¡§¥³¡¼¥É¥Í¡¼¥à¡Ò¤¤¤Ð¤éÉ±¡Ó¡Ë
Í£·î¤Õ¤¦¤«¡¿¿¿ºÌ´õÈÁ
¢¨W¥¥ã¥¹¥È
¥¡¼¥¹¡¦¥±¥×¥é¡¼¡Ê³ØÀ¸¥Æ¥í¥ê¥¹¥È¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¡Ë
°ëÌîµü
¥ª¥ë¥«¡¦¥°¥ì¥Ã¥Á¥ã¡¼¡ÊÅì¹ñ¡Ò¥ª¥¹¥¿¥Ë¥¢¡Ó¤Î¥Þ¥Õ¥£¥¢¤Î¥Ü¥¹¤ÎÌ¼¡Ë
Íº»Æ·
¥¼¥Ö¡Ê¥°¥ì¥Ã¥Á¥ã¡¼ÁÈ¤ÎÁÈ°÷¡Ë
ÆêÌÚÏÂÌé¡ÊÇßËÀ¡Ë¡¡
¥Þ¥·¥å¡¼¡¦¥Þ¥¯¥Þ¥Û¥ó¡Ê¥è¥ë¤ÎÉôÄ¹¤Ç¤¢¤ê¡¢Î¢¤ÎÁÈ¿¥¡Ò¥¬¡¼¥Ç¥ó¡Ó¤Î°ì°÷¡Ë
µÈÌî·½¸ã
¥·¥ë¥ô¥£¥¢¡¦¥·¥ã¡¼¥¦¥Ã¥É¡Ê¡Ò¹ÝÅ´¤Î½Ê½÷¡Ó¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤Ä¡Ò²«ºª¡Ó¤Î¾å´±¡Ë
Ä«²Æ¤Þ¤Ê¤È¡¿¿¿À¥¤Ï¤ë¤«
¢¨W¥¥ã¥¹¥È
¢£¥¹¥È¡¼¥ê¡¼
¡ãÂè1Ëë¡ä
¸¤¤ò»ô¤¤¤¿¤¤¤È¸À¤¤½Ð¤·¤¿¥¢¡¼¥Ë¥ã¤Î¤¿¤á¤ËÊÝ¸î¸¤¤Î¾ùÅÏ²ñ¤òË¬¤ì¤¿¥Õ¥©¡¼¥¸¥ã¡¼²È¡£¤À¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¤ÏÍèË¬Ãæ¤ÎÀ¾¹ñ¤Î³°Ì³Âç¿Ã°Å»¦¤òÁÀ¤¦¥Æ¥í¥ê¥¹¥È½¸ÃÄ¤Î±Æ¤¬Àø¤à¡£¥í¥¤¥É¤ËÇ÷¤ë´íµ¡¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢¥Õ¥©¡¼¥¸¥ã¡¼²È¤ÏÌµ»ö¤Ë¿·¤¿¤Ê²ÈÂ²¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£
¡ãÂè2Ëë¡ä
¥Þ¥Õ¥£¥¢¤ÎÀ¸¤»Ä¤ê¤Ç¤¢¤ëÊì»Ò¤Î¸î±Ò¤È¤¤¤¦Ç¤Ì³¤ò¼õ¤±¡¢¥¯¥ë¡¼¥ºÁ¥¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡¦¥í¡¼¥ì¥é¥¤¤Ë¾èÁ¥¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥è¥ë¡£°ìÊý¥¢¡¼¥Ë¥ã¤È¥í¥¤¥É¤â¡¢¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎÊ¡°ú¤Ç¥¯¥ë¡¼¥¸¥ó¥°Î¹¹Ô·ô¤ò°ú¤Åö¤ÆÆ±¤¸Á¥Î¹¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤Ë¡£»ÔÌò½ê¤Î»Å»ö¤òÁõ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Êì»Ò¤òÁÀ¤¤½±¤¤Íè¤ë»¦¤·²°¤¿¤Á¤È»àÆ®¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¥è¥ë¤È¡¢¥è¥ë¤ò½õ¤±¤ë¤Ù¤¯ËÛÁö¤¹¤ë¥¢¡¼¥Ë¥ã¡¢»Ò°é¤Æ¤ÈÁ¥Æâ¤Ë»Å³Ý¤±¤é¤ì¤¿ÇúÃÆ²ò½ü¤ËÊ³Æ®¤¹¤ë¥í¥¤¥É¡£¥Õ¥©¡¼¥¸¥ã¡¼²È¤Î³èÌö¤Ë¤è¤ê¡¢Á¥Î¹¤Ï¤¢¤é¤ÌÊý¸þ¤Ø¤È¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
