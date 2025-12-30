Åß¤Î°ÜÀÒ¤¬±½¤µ¤ì¤ë¥Ü¥Ö photo/Getty Images

¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥Î¥ë¥¦¥§¡¼ÂåÉ½FW¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ü¥Ö¡Ê22¡Ë¤Ïº£Åß¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¤Îµî½¢¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

¥Ü¥Ö¤Ï¥·¥Æ¥£¤Ç¤Î¾­Íè¤ò¾üË¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼ã¼ê¤Î1¿Í¤À¡£¤·¤«¤·º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¸ø¼°Àï15»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·1¥¢¥·¥¹¥È¤òµ­Ï¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥×¥ì¥¤¥¿¥¤¥à¤Ï739Ê¬¤Î¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Äê°ÌÃÖ¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤­¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£

¤µ¤é¤Ë¥·¥Æ¥£¤ÏÅß¤Ë¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¤«¤é¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥Ì¡¦¥»¥á¥ó¥è¤Î²ÃÆþ¤¬±½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢°ÜÀÒ¤¬¼Â¸½¤¹¤ì¤Ð¥Ü¥Ö¤Î½Ð¾ì»þ´Ö¤Ï¤µ¤é¤Ë¸º¾¯¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤¬¹â¤¤¡£

¤½¤ó¤Ê¥Ü¥Ö¤Ë¥¹¥Ú¥¤¥ó¤«¤éÇ®»ëÀþ¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢±Ñ¡ØCAUGHTOFFSIDE¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥»¥Ó¡¼¥¸¥ã¤¬¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òÄó½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢Æ±Áª¼ê¤Î³ÍÆÀ¤òÁÀ¤¦¥¯¥é¥Ö¤ÏÂ¿¤¯¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥Õ¥é¥à¤ä¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¡¢¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤¬¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ³ÍÆÀ¤Ø¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òÄó½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£

³Î¤«¤Ê¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò»ý¤Ä¥Ü¥Ö¤Î³ÍÆÀ¤ËÌ¾¾è¤ê½Ð¤ë¥¯¥é¥Ö¤Ï¤µ¤é¤ËÁý¤¨¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤¬¡¢ÁèÃ¥Àï¤òÀ©¤¹¤ë¤Î¤Ï¤É¤Î¥¯¥é¥Ö¤«¡£