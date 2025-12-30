¥Ñ¥ë¥Þ¡¼¡¢¥Ù¥ê¥ó¥¬¥à¡¢¥Õ¥©¡¼¥Ç¥ó¤è¤ê¤âM¡¦¥í¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÊý¤¬¡È¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¥È¥Ã¥×²¼1ÈÖ¼ê¡É¤Ë¶á¤¤¡©¡¡¡ÖÀª¤¤¤Ï¥í¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë·¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×
¸½ºß¤Î¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤ÏÀ¤³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¥¿¥ì¥ó¥È½¸ÃÄ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆÃ¤Ë2ÎóÌÜ¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç°î¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÂåÉ½´ÆÆÄ¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥È¥¥¥Ø¥ë¤â2026WÇÕ¤ØÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Î1¤Ä¤¬¥È¥Ã¥×²¼¤À¡£¤³¤Î°ÌÃÖ¤Ë¤Ï¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥ÉMF¥¸¥å¡¼¥É¡¦¥Ù¥ê¥ó¥¬¥à¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£MF¥Õ¥£¥ë¡¦¥Õ¥©¡¼¥Ç¥ó¡¢¥Á¥§¥ë¥·¡¼MF¥³¡¼¥ë¡¦¥Ñ¥ë¥Þ¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤¬Â·¤¦¤¬¡¢º£¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ÇÉ¾²Á¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥éMF¥â¡¼¥¬¥ó¡¦¥í¥¸¥ã¡¼¥¹¤À¡£
Á°Àá¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥é¤Ï¥Ñ¥ë¥Þ¡¼¤Î¤¤¤ë¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤¤¤¿¤Î¤Ï¥í¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÊý¤À¤Ã¤¿¡£¥Ñ¥ë¥Þ¡¼¤Ïºòµ¨¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç15¥´¡¼¥ë8¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂç³èÌö¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤ÏÁÍìþÉô¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤ÄºÆÈ¯¤¹¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¶²ÉÝ¤â¤¢¤ê¡¢¤Þ¤ÀËüÁ´¤Ç¤Ê¤¤¤Î¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¡£
¤Þ¤À2026WÇÕ¤Þ¤Ç¤Ï5¥ö·î¤Û¤É¤¢¤ë¤¬¡¢¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡ØTransfermarkt¡Ù¤Ï¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Î¥È¥Ã¥×²¼Áè¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥·¡¼¥º¥ó¸åÈ¾Àï¤ØÀª¤¤¤Ï¥í¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë·¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£10ÈÖ¤Î°ÌÃÖ¤òÁè¤¦Àï¤¤¤Ç¤Ï¥í¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬Í¥°Ì¤À¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸½ÃÊ³¬¤Ç¤Ï¥Ù¥ê¥ó¥¬¥à¤ä¥Õ¥©¡¼¥Ç¥ó¤è¤ê¤â¥í¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÊý¤¬2ÎóÌÜ¤Ç¿®Íê¤Ç¤¤ë¥Ô¡¼¥¹¤È¸À¤¨¤ë¤«¡£
¥í¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¹¶¼éÎ¾ÌÌ¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥È¤Ç¤¤ë¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤Î¶¯¤µ¤¬¤¢¤ê¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò±¿¤Ö½Ñ¤Ë¤âÄ¹¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤â¶¯Îõ¤Ç¡¢WÇÕ¤Ç2ÎóÌÜ¤ÎÃæ¿´Áª¼ê¤È¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£