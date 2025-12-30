¤³¤Î1Ç¯¤ÇÎëÌÚºÌ±ð¤Ï²¤½£¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥Ö¤¬Íß¤·¤¬¤ë¼ÂÎÏ¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¡2026Ç¯¤ÏWÇÕ&¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö°ÜÀÒ¤Ç¤µ¤é¤Ê¤ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Î²ÄÇ½À¤â¡¡
2025Ç¯¤â½ª¤ï¤ê¤ò·Þ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡ØFIFA¸ø¼°¡Ù¤Ï¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Çº£Ç¯¥¢¥¸¥¢¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤ò¥ê¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆüËÜ¤è¤êÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ñ¥ë¥Þ¤ÇÉ¾²Á¤ò¹â¤á¤ëGKÎëÌÚºÌ±ð¤À¡£¸½ºß¤Ïº¸¼ê½®¾õ¹ü¤Î¹üÀÞ¤ÇÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤Î1Ç¯¤òÄÌ¤·¤ÆÎëÌÚ¤Ï°ÂÄê¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¿¡£FIFA¤â¤½¤Î³èÌö¤Ö¤ê¤ò¾Î¤¨¤ë¡£
¡ÖÆüËÜ¿ÍGK¤¬²¤½£¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¤Î¤Ï¥ì¥¢¥±¡¼¥¹¤À¤¬¡¢Éé½ý¤¹¤ë¤Þ¤Ç¥Ñ¥ë¥Þ¤Ç¤½¤ÎÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬ÎëÌÚ¤À¡£º£¤äÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤â1ÈÖ¼êGK¤ÎºÂ¤ò³Î¤«¤Ê¤â¤Î¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤â³Ú¤Ë2026WÇÕ¥¢¥¸¥¢Í½Áª¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
Â¾¤Ë¤Ï¥¢¥é¥ÖÇÕ·è¾¡¤Ç¥è¥ë¥À¥ó¤Î½àÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿22ºÐ¤ÎFW¥â¥Ï¥Ê¥É¡¦¥¢¥Ö¡¦¥¿¥Ï¡¢Æ±¹ñ½é¤È¤Ê¤ëWÇÕ½Ð¾ì¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¡¢º£µ¨¤è¤ê¥È¥ë¥³¤Î¥¤¥¹¥¿¥ó¥Ö¡¼¥ëBB¤Ç³èÌö¤¹¤ë22ºÐ¤Î¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥óÂåÉ½MF¥¢¥Ü¥¹¥Ù¥¯¡¦¥Õ¥¡¥¤¥º¥é¥¨¥Õ¡¢ËÌÄ«Á¯½÷»ÒÂåÉ½¤Î21ºÐMF¥Á¥§¡¦¥¦¥Ë¥ç¥ó¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¦¥Ë¥ç¥ó¤ÏºòÇ¯¤ÎU-20½÷»ÒWÇÕÀ©ÇÆ¤Ë²Ã¤¨¡¢º£Ç¯¤Ï2026¥¢¥¸¥¢ÇÕÍ½Áª¤Ç¤âËÜÂç²ñ½Ð¾ì¸¢³ÍÆÀ¤Ë¹×¸¥¡£ËÌÄ«Á¯½÷»ÒÂåÉ½¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸3»î¹ç¤Ç26¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¦Ë½¤ì¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¥¯¥é¥Ö¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢º£²Æ¤Î¥¯¥é¥ÖWÇÕ2025¤Î¥Ù¥¹¥È16¤Ç¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤ò¤â·âÇË¤·¤¿¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î¶¯¹ë¥¢¥ë¡¦¥Ò¥é¥ë¤¬¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£¥Þ¥óC·âÇË¤Ï¶¯Îõ¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¤¢¤ê¡¢º£Ç¯¥¢¥¸¥¢¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ç¤ÏºÇ¤â¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤È¸À¤¨¤ë¤«¡£