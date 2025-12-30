LINEヤフーは、旅行予約サイト「Yahoo!トラベル（ヤフートラベル）」で、「GoGoセール」を12月29日正午から30日まで開催している。

36時間限定で人気宿泊施設が10％以上割引となるほか、オンラインカード決済限定で10％ポイントアップする。12月29日から2026年1月3日までの年末年始、2026年5月1日から5日までのゴールデンウィーク期間は対象外となる。

対象ホテルと2名素泊まりの料金一例は、スマイルホテル巣鴨が5,640円から、かどやホテルが12,930円から、ホテルプリンセスガーデンが15,732円から、札幌プリンスホテルが8,840円から、ステラサイト函館が4,176円から、ニューウェルシティ湯河原が20,240円から、長良川温泉ホテルパークが10,010円から、ホテル阪神アネックス大阪が7,760円から、ホテルブライトンシティ大阪北浜が10,170円から、ホテルリソルトリニティ博多が12,160円から、ノボテル沖縄那覇が6,316円から、HIYORIオーシャンリゾート沖縄が26,160円からなど。

いずれもポイントを即時利用した場合。支払金額に応じてPayPayポイントが付与され、即時利用ができる。