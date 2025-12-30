Àîºê´õ¡¢¥¢¥¦¥é¥Ë¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤Ç¤Î¤Þ¤µ¤«¤ÎÍ½Ìó¥È¥é¥Ö¥ë¤ò¹ðÇò ¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤³¤Ã¤¿¡¼¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀîºê´õ¤¬29Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£¥Ï¥ï¥¤¤Î¥¢¥¦¥é¥Ë¡¦¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥ê¥¾¡¼¥È¤Ë¤¢¤ëÂç¿Íµ¤¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¥Þ¥«¥Ò¥¡×¤Ç¤Î¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÀîºê´õ¡¢²áµîºÇÂçµé¤Î¥¨¥ë¥á¥¹¹ØÆþÉÊ
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢Àîºê¤Ï¡ÖÂç¿Íµ¤¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Î¥Þ¥«¥Ò¥¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¡ÖÄ«8:15¤ËÍ½Ìó¤·¤Æ¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¼õÉÕ¤Ë¹Ô¤¯¤ÈÌ¾Á°¤¬¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¡¢¡¢¡¢¡×¤È¡¢Í½Ìó¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÍ½Ìó²èÌÌ¤ò¸«¤»¤¿¤é¡¢AM8:15¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢PM8:15¤ÇÌë¤ÎÍ½Ìó¤ò´Ö°ã¤¨¤Æ¼è¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ó¤Æ¤³¤Ã¤¿¡¼¡×¤ÈÄËº¨¤Î¥ß¥¹¤¬È¯³Ð¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡ÖÄ«¤«¤é³Ú¤·¤ß¤ËÁáµ¯¤¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤â¤ï¤ë¤¤¤Ê¡¢¡¢¡¢¤È¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¿¤é¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ¶õ¤¤¬¤¢¤ê¥ì¥¹¥È¥é¥óÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿´¶¤ò¹ðÇò¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÌµ»ö¤ËÆþÅ¹¤Ç¤¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡Ö¾Ç¤Ã¤¿¡£¡£¡£¤½¤·¤Æ¥Þ¥«¥Ò¥¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¡×¤È°ÂÅÈ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£