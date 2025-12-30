GACKT¡¡¡Ö¡ÚÂ¸ºß´¶¡Û¤¬°µÅÝÅª¡×¤À¤È¤¤¤¦ÂçÊª²Î¼ê¤È¤ÎºÆ²ñ¤Ë´î¤Ó¡Ö¤ä¤Ï¤êÍ£°ìÌµÆó¤À¤Ê¤È²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤¿¡×
¡¡²Î¼ê¡¦GACKT¡Ê52¡Ë¤¬30Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£ÂçÊª²Î¼ê¤È¤ÎCM¶¦±é¤ò´î¤ó¤À¡£
¡¡¼«¿È¤ÎÈë½ñ¤Î¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¡¢29Æü¤«¤é¥ª¥ó¥¨¥¢¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿¼¡À¤Âå¥¹¥Þ¥Û¥«¡¼¥É¥²¡¼¥à¡ÖShadowverse: Worlds Beyond¡×¤Î¿·CM¤Ç¤Î²Î¼ê¤Î¾®ÎÓ¹¬»Ò¤È¤Î¶¦±é¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡GACKT¤Ï¤³¤ì¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¤·¡¢¡Öº£²ó¤ÎCM»£±Æ¤Çµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¾®ÎÓ¹¬»Ò¤µ¤ó¤È²ñ¤Ã¤¿¡£ÁêÊÑ¤ï¤é¤º¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÆþ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Î¡ÚÂ¸ºß´¶¡Û¤¬°µÅÝÅª¡£Î©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¶õµ¤¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Ç¡¢¿Í¤ÎÏÃ¤ò¤Û¤È¤ó¤ÉÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤âÄø¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤Á¤é¤¬ÏÃ¤·»Ï¤á¤Æ¤â¡¢µ¤¤Å¤±¤Ð¤º¤Ã¤È¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈGACKT¡£¡Ö¤À¤¬ÉÔ»×µÄ¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬°ìÀÚÉÔ²÷¤¸¤ã¤Ê¤¤¤·¡¡¤à¤·¤í¸½¾ì¤¬ÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤ë¡£¤¢¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤È¥µ¡¼¥Ó¥¹Àº¿À¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êÍ£°ìÌµÆó¤À¤Ê¤È²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤¿¡£¤µ¤¹¤¬¥é¥¹¥Ü¥¹¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤À¤±¤ÎÂ¸ºß´¶¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï½ª»Ï¾Ð¤¤¤¬Àä¤¨¤º¡¢³Ú¤·¤¤»£±Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£´°À®¤·¤¿CM¤â¡¢¸ª¤ÎÎÏ¤òÈ´¤¤¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£