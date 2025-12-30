来年１月２、３日の箱根駅伝まで、あとわずか。

各校の監督を支え、選手に寄り添うコーチの思いを聞いた。今回は青学大・伊藤雅一コーチ。

選手が「自走する」仕組み、大切に

元々トップレベルの選手をより強くできるような仕事をしたいという思いでトレーナーの道を選びましたが、原晋監督から「後輩たちの活躍を支える仕事を一緒にしないか」とオファーをいただき、やりたいことは同じだと考えました。

在学当時から、監督は選手が自ら頑張って活躍する「自走する」仕組みを作ってきました。コーチが色々伝えすぎると、選手を「やらされる側」にしてしまう。我々も能動的にチャレンジさせてもらい、個人としてもチームとしても成長できたので、そこを奪わないように気をつけています。

駅伝は１人ではできないスポーツです。私たちも箱根連覇のプレッシャーを背負った学生時代、苦しい時こそ何度も話し合い、仲間に頼りながら前を向き、成功に近づいていくという経験をさせてもらいました。

今回も３連覇の重圧がかかりますが、その中で頑張ることもなかなかできない経験です。いい経験をたくさん増やし、今後の人生の正念場での活力になってくれることを願っています。

いとう・まさかず 岐阜県出身。青学大２年時に選手からマネジャーに転向。４年時は主務として箱根駅伝４連覇に貢献。約３年のトレーナー経験を経て、２０２１年から青学大コーチ。