FANTASTICSÌÚÂ¼·Å¿Í¡¢½÷Áõ¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¤Ç¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ÆÆóÅÙ¸«¡×¡Ö¥á¥¤¥ÉÉþ¤ÎÇË²õÎÏ¤¹¤´¤¤¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/30¡ÛFANTASTICS¤Î¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤¬¡¢12·î29Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿¡£ÌÚÂ¼·Å¿Í¤Î½÷Áõ»Ñ¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û26ºÐLDH½êÂ°¥¤¥±¥á¥ó¡Ö¥ì¥Ù¥ë¹â¤¤¡×²Ä°¦¤¹¤®¤ë¥á¥¤¥ÉÉþ¤Î½÷Áõ¥·¥ç¥Ã¥È
EXILE¤Î¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¡ÖEXILE LIVE TOUR 2025 ¡ÈTHE REASON¡É¡×¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿ÌÚÂ¼¡£Æ±Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤«¥É¡¼¥à¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¥±¥¤¥³¤Á¤ã¤ó½Ð¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÚÂ¼¤Î¸ÀÍÕ¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤¿·Á¤Ç¡¢ÌÚÂ¼¤Î½÷Áõ¥³¥¹¥×¥ì»Ñ¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡£ÌÚÂ¼¤Ï°ÊÁ°¤«¤é¡¢FANTASTICS¤Î¸ø¼°Instagram¤ä¥é¥¤¥Ö¤Ê¤É¤Ç¡Ö¥±¥¤¥³¤Á¤ã¤ó¡×¤È¤·¤Æ½÷Áõ»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤â¶âÈ±¤Î¥»¥ß¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤Ç¡¢¥á¥¤¥É¥¨¥×¥í¥ó¤ò¤Ä¤±¤¿¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤È¤¤¤¦»Ñ¤ÇÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢THE RAMPAGE¤Î¿Ø¤Ï±Ç²è¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê¼ÊÌÏÍÍ¤Î¼ü¿ÍÉþ»Ñ¡¢»³ËÜ¾´¸ã¤Ï¥Ð¡¼¥Æ¥ó¥À¡¼»Ñ¡¢Æ£¸¶¼ù¤Ï¥Ý¥ê¥¹¤ÎÀ©Éþ¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¤¿¥³¥¹¥×¥ì»Ñ¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤é¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¥±¥¤¥³¤Á¤ã¤ó²Ä°¦¤¹¤®¤ÆÆóÅÙ¸«¤·¤¿¡×¡Ö¥á¥¤¥ÉÉþ¤ÎÇË²õÎÏ¤¹¤´¤¤¡×¡Ö½÷À¥À¥ó¥µ¡¼¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡×¡Ö¥ì¥Ù¥ë¹â¤¤¡×¡ÖÀ¸¥±¥¤¥³¤Á¤ã¤óºÇ¹â¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö¿Ø¤µ¤óÌÌÇò¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤ä¤Þ¤·¤ç¡¼¤Î¥Ð¡¼¥Æ¥ó¥³¥¹¥×¥ì¤ÏÌÜ¤ÎÊÝÍÜ¤¹¤®¤¿¡×¡Ö¼ù¥Ý¥ê¥¹Âº¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û26ºÐLDH½êÂ°¥¤¥±¥á¥ó¡Ö¥ì¥Ù¥ë¹â¤¤¡×²Ä°¦¤¹¤®¤ë¥á¥¤¥ÉÉþ¤Î½÷Áõ¥·¥ç¥Ã¥È
¢¡ÌÚÂ¼·Å¿Í¡¢¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤Ç½÷Áõ»ÑÈäÏª
EXILE¤Î¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¡ÖEXILE LIVE TOUR 2025 ¡ÈTHE REASON¡É¡×¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿ÌÚÂ¼¡£Æ±Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤«¥É¡¼¥à¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¥±¥¤¥³¤Á¤ã¤ó½Ð¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÚÂ¼¤Î¸ÀÍÕ¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤¿·Á¤Ç¡¢ÌÚÂ¼¤Î½÷Áõ¥³¥¹¥×¥ì»Ñ¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡£ÌÚÂ¼¤Ï°ÊÁ°¤«¤é¡¢FANTASTICS¤Î¸ø¼°Instagram¤ä¥é¥¤¥Ö¤Ê¤É¤Ç¡Ö¥±¥¤¥³¤Á¤ã¤ó¡×¤È¤·¤Æ½÷Áõ»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤â¶âÈ±¤Î¥»¥ß¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤Ç¡¢¥á¥¤¥É¥¨¥×¥í¥ó¤ò¤Ä¤±¤¿¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤È¤¤¤¦»Ñ¤ÇÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡EXILE¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
¤³¤ì¤é¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¥±¥¤¥³¤Á¤ã¤ó²Ä°¦¤¹¤®¤ÆÆóÅÙ¸«¤·¤¿¡×¡Ö¥á¥¤¥ÉÉþ¤ÎÇË²õÎÏ¤¹¤´¤¤¡×¡Ö½÷À¥À¥ó¥µ¡¼¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡×¡Ö¥ì¥Ù¥ë¹â¤¤¡×¡ÖÀ¸¥±¥¤¥³¤Á¤ã¤óºÇ¹â¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö¿Ø¤µ¤óÌÌÇò¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤ä¤Þ¤·¤ç¡¼¤Î¥Ð¡¼¥Æ¥ó¥³¥¹¥×¥ì¤ÏÌÜ¤ÎÊÝÍÜ¤¹¤®¤¿¡×¡Ö¼ù¥Ý¥ê¥¹Âº¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û