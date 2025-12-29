¡Ú¥·ー¥Ûー¥¹»°²Ï¡ÛËþ°÷¤ÎIG¥¢¥êー¥Ê¤ÇAÅìµþ¤Ë79-82¤ÇÀËÇÔ¡¡À¾ÅÄÍ¥Âç¡ÖÁê¼ê¤¬Ë¾¤ó¤ÀÅ¸³«¤Ç¤â¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
1Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ëIG¥¢¥êー¥Ê¤Ç¤Î¥Ûー¥à¥²ー¥à¤Ç²ù¤·¤¤ÇÔÀï
12·î27¡¦28Æü¤Ë¡¢¡Ö¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B.LEAGUE 2025-26¥·ー¥º¥ó¡×¤ÎB1¥êー¥°Âè17Àá¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥·ー¥Ûー¥¹»°²Ï¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥ë¥¯Åìµþ¤ÈÂÐÀï¡£IG¥¢¥êー¥Ê¤Ç½é³«ºÅ¤Î¥Ûー¥à¥²ー¥à¤Ï¡¢27Æü¤Ï12901¿Í¡¢28Æü¤Ï13140¿Í¤ÎÆþ¾ì¼Ô¿ô¤òµÏ¿¡£ÂçÀª¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬µÍ¤á¤«¤±¤ëÃæ¡¢GAME1¤Ï73-82¤Ç¡¢GAME£²¤â79-82¤Ç»°²Ï¤ÏAÅìµþ¤ËÏ¢ÇÔ¡£2025Ç¯ºÇ¸å¤Î¥Ûー¥à¥²ー¥à¤ò¾¡Íø¤Ç¾þ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¥¿ー¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï3Q¤Ç¡¢ºÆ»°¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤â¤â¤Î¥¹¥³¥¢¤ò¿¤Ð¤»¤º¡¢10ÅÀ¤Î¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£²ù¤ä¤Þ¤ì¤ë¤Î¤¬¥Ú¥¤¥ó¥È¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ç¤ÎÆÀÅÀ¤À¡£
¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥Ú¥¤¥ó¥È¥¢¥¿¥Ã¥¯¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤¢¤È¤Ï¤½¤³¤ò·è¤áÀÚ¤ë¤«·è¤áÀÚ¤é¤Ê¤¤¤«¡£·è¤áÀÚ¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ð¥Áー¥à¤òµß¤¨¤¿¤È´¶¤¸¤¿¤Î¤Ç¡£¾¡¤¿¤»¤é¤ì¤ë¥×¥ì¥¤¥äー¤Ë¤â¤Ã¤È¤Ê¤ì¤¿¤é¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀ¾ÅÄÍ¥Âç¤Ï²ù¤ä¤à¡£
·è¤áÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢AÅìµþ¤ÎÁÈ¿¥ÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡£À¾ÅÄÍ¥Âç¤Ï¡ÖAÅìµþ¤µ¤ó¤Ï·ë¹½¥Ú¥¤¥ó¥È¤Ë¤ÏÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¥Ú¥¤¥ó¥ÈÆâ¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ÏÂÇ¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤Ç¥·¥åー¥È¤ò¤¦¤Þ¤¯Íî¤È¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£¥Ø¥ë¥×¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¥ï¥ó¥Æ¥ó¥ÝÁá¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¥»¥«¥ó¥É¥Ø¥ë¥×¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¥Ú¥¤¥ó¥È¥¨¥ê¥¢¤ò¼é¤ë¤Î¤¬¾å¼ê¤Ê¥Áー¥à¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤ò¤Ö¤ÁÇË¤Ã¤Æ¤ä¤í¤¦¤ß¤¿¤¤¤Êµ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¤³¤ÎÆü¤ÎÀ¾ÅÄÍ¥Âç¤Ï¡¢8ËÜ¤Î¥·¥åー¥È¤òÊü¤Ã¤Æ2ÆÀÅÀ¡£¥¨ー¥¹¤È¤·¤Æ²ù¤ä¤à¤Î¤â»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡£
¡Ö¼«Ê¬¤¬·è¤áÀÚ¤ì¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥À¥Ð¥ó¥Æ¡Ê¥¬ー¥É¥Êー¡Ë¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë¤°¤é¤¤¤Î¶¼°Ò¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Ï¤º¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êºÇ½ª¶ÉÌÌ¡¢ËÍ¤À¤Ã¤¿¤ê¥À¥Ð¥ó¥Æ¤À¤Ã¤¿¤ê¤¬ÂÇ³«¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÉôÊ¬¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£¤â¤Ã¤È¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
À¾ÅÄÍ¥Âç¡ÖÁê¼ê¤ÎÅÚÉ¶¤ËÎ©¤Ã¤¿¥²ー¥à¤Ç¤â¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡×
AÅìµþÀï¤Çµ¤¤¬¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢»°²Ï¤Î¥È¥é¥ó¥¸¥·¥ç¥ó¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¤¬¤¢¤Þ¤ê¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡£¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤«¤é¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤òÁá¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ËÜÍè¥Þー¥¯¤¹¤ë¤Ù¤Áª¼ê¤Ë¥º¥ì¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦Å¸³«¼«ÂÎ¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
AÅìµþ¤Ï¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÄÉ¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢GAME2¤Ç¤Ï¤ï¤º¤«3ËÜ¡£Ìá¤ê¤òÁá¤¯¤·¤Æ¡¢¥È¥é¥ó¥¸¥·¥ç¥óÂÐºö¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£»°²Ï¤¬¥Üー¥ë¤òÁá¤¯Á°¤Ë±¿¤ó¤Ç¤âAÅìµþ¤Ï¥Õ¥¡¥¦¥ë¤Ç¥²ー¥à¤ò»ß¤á¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Î¿Ø·Á¤òÀ°¤¨¤Æ¤«¤é¼é¤Ã¤¿¡£¹¶·â¤ÎºÝ¤â»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆÊø¤½¤¦¤È¤¹¤ë¡£¤ª¸ß¤¤¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ç¥È¥é¥Ã¥×¤ò»Å³Ý¤±¤ë¥·ー¥ó¤â¤Û¤Ü¤Ê¤¯¡¢Î¾¥Áー¥à¶¦¤Ë¥¿ー¥ó¥ªー¥Ðー¤Ï¾¯¤Ê¤á¡£¥Æ¥ó¥Ý¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¡¢¥Ïー¥Õ¥³ー¥È¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ëAÅìµþ¤¬Ë¾¤ó¤Ç¤¤¤¿Å¸³«¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢À¾ÅÄÍ¥Âç¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ïºò¥·ー¥º¥ó¤«¤é»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊAÅìµþ¤Ï¡Ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥Úー¥¹¤Ë°ú¤¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¥×¥ìー¤¹¤ë¤Î¤¬¾å¼ê¤¤¥Áー¥à¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤³ºÇ¶á¤Î»î¹ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î»þ´ÖÂÓ¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥Úー¥¹¤Ç»î¹ç¤ò¿Ê¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤éÉé¤±¤Þ¤·¤¿¡¢¤½¤ì¤ÇºÑ¤Þ¤µ¤ì¤Ê¤¤¥Õ¥§ー¥º¤ËËÍ¤¿¤Á¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£Áê¼ê¤ÎÅÚÉ¶¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤â¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦¥Áー¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¥Ïー¥Õ¥³ー¥È¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¤¬ÆÀ°Õ¤ÊAÅìµþ¤òÁê¼ê¤Ë¡¢»°²Ï¤Ï¤¬¤Ã¤×¤ê»Í¤Ä¤ÇÀï¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ë»°²Ï¤Î¥×¥é¥¤¥É¤È¼«¿®¤¬¸«¤¨±£¤ì¤¹¤ë¥²ー¥à¤À¤Ã¤¿¡£2»î¹ç¤È¤â»°²Ï¤Ï¥¢¥·¥¹¥È¿ô¤ÇÉé¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤ï¤º¤«¤Ê´°À®ÅÙ¤Î¹â¤µ¤¬¤³¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
²ù¤·¤¤Éé¤±¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢IG¥¢¥êー¥Ê¤Ç¤Î»î¹ç¤Ï´¶³´¿¼¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¡£
¡ÖIG¥¢¥êー¥Ê¤Ç½é¤á¤Æ¥Ûー¥à¥²ー¥à¤ò³«ºÅ¤Ç¤¤Æ¡Ä¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£»î¹ç¼«ÂÎ¤ÏÂåÉ½Àï¤Ë¶á¤¤¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤È¤¤¤¦¤«¡£¤½¤ì¤¬¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥Áー¥à¤Ç¤ä¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¥á¥¤¥ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¡£Âç¤¤µ¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»°²Ï¤Î¿·¥¢¥êー¥Ê¤â¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë»×¤¨¤ë°ìÀá¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀ¾ÅÄÍ¥Âç¡£
ÍèÇ¯¤Ï¥¹¥¿ー¥È¤«¤éCS½Ð¾ì¤òÁè¤¦¶¯¹ë¤È¤ÎÏ¢Àï¡¢¤µ¤é¤ËÅ·¹ÄÇÕ¤È¥·ー¥º¥ó¤Î¥¿ー¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¥²ー¥à¤¬Â³¤¯¡£º£Àá¤Î²ù¤·¤µ¤òÎÈ¤Ë¤·¤Æ¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£