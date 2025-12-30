ÍèÇ¯¤Î¸Þ¹òË¾÷¤ÈÌµÉÂÂ©ºÒ¤òµ§´ê¡ÄÌ¾¸Å²°¤ÎÇ®ÅÄ¿ÀµÜ¤Ç¡ÈÂç¶ÀÌß¡ÉÊôÇ¼ Ä¾·ÂÌó1.5m ½Å¤µ450kg 1/9¤Î¶À³«¤¤Ç»²ÇÒ¼Ô¤Ë
¡¡Ì¾¸Å²°¤ÎÇ®ÅÄ¿ÀµÜ¤Ç30Æü¡¢ÍèÇ¯¤Î¸Þ¹òË¾÷¤Ê¤É¤ò´ê¤¤¡¢Âç¶ÀÌß¤¬ÊôÇ¼¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Âç¶ÀÌß¤ÏÄ¾·Â¤ª¤è¤½1.5¥áー¥È¥ë¡¢½Å¤µ¤Ï450¥¥í¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Âç¶ÀÌß¤ÎÊôÇ¼¤Ï¸©Æâ¤ÎÇÀ²È¤é¤Çºî¤ë¡ÖËÇ¯¹Ö¡×¤Ë¤è¤ëÇ¯Ëö¹±Îã¤Î¹Ô»ö¤Ç¡¢ÍèÇ¯¤Î¸Þ¹òË¾÷¤ÈÌµÉÂÂ©ºÒ¤òµ§´ê¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤ª¤è¤½300¿Í¤¬Çò¤¤Ë¡Èï»Ñ¤Ç¤ª¤è¤½200¥áー¥È¥ë¶Æâ¤òÎý¤êÊâ¤¤¤¿¤¢¤È¡¢Âç¶ÀÌß3¤Ä¤òÇÒÅÂ¤ËÊôÇ¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Âç¶ÀÌß¤Ï¡¢¿·Ç¯1·î9Æü¤Î¶À³«¤¤Ç»²ÇÒ¼Ô¤é¤Ë¿¶¤ëÉñ¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡Ç®ÅÄ¿ÀµÜ¤Ç¤Ï¡¢Àµ·î»°¤¬Æü¤Ç¤ª¤è¤½220Ëü¿Í¤Î»²ÇÒµÒ¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¼þÊÕÆ»Ï©¤Îº®»¨¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¡¢Âç³¢Æü¤«¤é1·î18Æü¤Þ¤Ç¶Æâ¤ÎÃó¼Ö¾ì¤òÊÄº¿¤·¡¢¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤ÎÍøÍÑ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£