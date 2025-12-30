¾Æ¤±À×¤«¤éÀÊÌÉÔÌÀ¤Î1¿Í¤Î°äÂÎ¡ÄÈª¤ÇÊ¿²°·ú¤Æ¤ÎÇÀ¶ÈÍÑÁÒ¸Ë¤¬Á´¾Æ Ãæ¤Ë¤ÏÇÀºî¶È¤Ç»È¤¦Æ»¶ñ¤Ï¤¢¤ë¤â²Ð¤Îµ¤¤Ê¤·
¡¡30Æü¸áÁ°¡¢°¦ÃÎ¸©Åì³¤»Ô¤ÎÈª¤ÇÇÀ¶ÈÍÑÁÒ¸Ë¤¬Ç³¤¨¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢¾Æ¤±À×¤«¤éÀÊÌÉÔÌÀ¤Î1¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Åì³¤»Ô²ÃÌÚ²°Ä®¤ÎÈª¤Ç¸áÁ°9»þ40Ê¬¤´¤í¡¢¡ÖÈª¤Î¾®²°¤«¤é¹õ±ì¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÄÌ¹Ô¿Í¤ÎÃËÀ¤«¤é119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
消防車など7台が駆け付け、火はおよそ30分後に消し止められましたが、平屋建ての農業用倉庫が全焼し、焼け跡から身元不明の1人の遺体が発見されました。
¡¡¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÁÒ¸Ë¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¥Ð¥±¥Ä¤ä³ù¤Ê¤É¤ÎÇÀºî¶È¤Ç»È¤¦Æ»¶ñ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢²Ð¤Îµ¤¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡·Ù»¡¤Ï¡¢°äÂÎ¤Î¿È¸µ³ÎÇ§¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢½Ð²Ð¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸½¾ì¤ÏÌ¾Å´¡¦ÂÀÅÄÀî±Ø¤«¤éÆîÅì¤Ë3¥¥í¤Û¤É¤ÎÈª¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¾ì½ê¤Ç¡¢±ä¾Æ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
