¡¡¡Ú¥½¥¦¥ë¶¦Æ±¡Û´Ú¹ñÅý°ì¾Ê¤Ï30Æü¡¢Ä«Á¯Ï«Æ¯ÅÞµ¡´Ø»æ¤ÎÏ«Æ¯¿·Ê¹¤Ê¤ÉËÌÄ«Á¯¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢´Ú¹ñÆâ¤Ç¤Î±ÜÍ÷À©¸Â¤ò²ò½ü¤¹¤ëÊý¿Ë¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£ËÌÄ«Á¯¤ÎÂÎÀ©ÀëÅÁ¤ËÂÐ¤¹¤ë·Ù²ü¤«¤éÀ©¸Â¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢Æ±¾Ê¤Ï¡Ö¹ñÌ±¤ÎÀ®½Ï¤·¤¿°Õ¼±¿å½à¤Ë´ð¤Å¤¡¢ËÌÄ«Á¯¤Î¾ðÊó¤ò³«Êü¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÍûºßÌÀÂçÅýÎÎ¤äÅ¢Åì±ËÅý°ìÁê¤ÎËÌÄ«Á¯¤ËÂÐ¤¹¤ëÍ»ÏÂÀ¯ºö¤Î°ì´Ä¡£Åý°ì¾Ê¤Ï¡ÖÂÐ·è¤ÈÃÇÀä¤«¤éÏÂ²ò¤È³«Êü¤Ø¤ÎÀ¯ºöÅ¾´¹¤Ç¤¢¤ê¡¢¼ÂÁ©Åª¤ÊÁ¼ÃÖ¡×¤À¤È¤·¤¿¡£Í¿ÅÞ¡Ö¶¦¤ËÌ±¼çÅÞ¡×¤¬²áÈ¾¿ô¤ò°®¤ë¹ñ²ñ¤È¶¨ÎÏ¤·¡¢±ÜÍ÷À©¸Â¤Îº¬µòË¡¤Ç¤¢¤ë¾ðÊóÄÌ¿®ÌÖË¡¤Î²þÀµ¤ò¿Þ¤ë¡£
¡¡´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢À©¸Â¤¬²ò½ü¤µ¤ì¤ë¥µ¥¤¥È¤ÏÏ«Æ¯¿·Ê¹¤Î¤Û¤«¡¢Ä«Á¯Ãæ±ûÄÌ¿®¤Ê¤É·×Ìó60¤Ë¾å¤ë¡£À¯ÉÜµ¡´Ø¤Ê¤É¤¬½êÂ¢¤¹¤ë»æÌÌÈÇ¤ÎÏ«Æ¯¿·Ê¹¤â¡ÖÆÃ¼ì»ñÎÁ¡×¤«¤é°ìÈÌ¤Î»ñÎÁ¤ËÅ¾´¹¤·¡¢»ÔÌ±¤é¤Ë¤è¤ë±ÜÍ÷¤òÍÆ°×¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Íû»á¤Ïº£·î¡¢Åý°ì¾Ê¤ËÂÐ¤·¡¢¸½¹Ô¤Î±ÜÍ÷À©¸Â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¹ñÌ±¤ò¼çÂÎÅª¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÀëÅÁ¤äÀðÆ°¤Ë¤À¤Þ¤µ¤ì¤ëÂ¸ºß¤È°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤¿¡£