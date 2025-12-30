¡Ú¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼¡ÛÂçºåÍ£°ì¥·¡¼¥É¹»¤Î°ÕÃÏ¡¢Âçºå¶Í°þ¤¬¡È¥Ä¥¤¥óÄÌÅ·³Õ¡É¤Î¹â¤µÀ¸¤«¤·3²óÀï¿Ê½Ð
¡¡¡þÂè105²óÁ´¹ñ¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼2²óÀï¡¡Âçºå¶Í°þ61¡½3¸÷Àô¥«¥È¥ê¥Ã¥¯¡Ê2025Ç¯12·î30Æü¡¡²Ö±à¡Ë
¡¡¥·¡¼¥É¹»¤Ç5Âç²ñÏ¢Â³19²óÌÜ½Ð¾ì¤ÎÂçºå¶Í°þ¡ÊÂçºåÂè»°¡Ë¤¬¡¢¸÷Àô¥«¥È¥ê¥Ã¥¯¡Ê¼¢²ì¡Ë¤ò²¼¤·¡¢¸µÆü¤Î3²óÀï¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡Åì³¤ÂçÂçºå¶ÄÀ±¡¢¾ïæÆ³Ø±à¤È3¹»¤¬½Ð¾ì¤·¤¿ÂçºåÀª¤ÇÂçºå¶Í°þ¤¬Í£°ì¤Î¥·¡¼¥É¹»¡£½Õ¤Î¶áµ¦Âç²ñ¤Ç¤âÍ¥¾¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢°½ÉôÀµ»Ë´ÆÆÄ¤â¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¶¯¤ß¤òÀ¸¤«¤·¤ÆÀï¤¦¡£Á´°÷¤Ç¤É¤ì¤À¤±Ç´¤ê¶¯¤¯¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ç¤¤ë¤«¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡×¤È7Âç²ñ¤Ö¤ê2ÅÙÌÜ¤ÎÆüËÜ°ì¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¤Ò¤¿¤à¤¤ËÀï¤¦·è°Õ¤Ç²Ö±à¤ËÎ×¤ó¤À¡£
¡¡¹â¹»ÆüËÜÂåÉ½¸õÊä7¿Í¤òÍÊ¤¹¤ë¥¿¥ì¥ó¥È·³ÃÄ¡£Ãæ¤Ç¤â1¥á¡¼¥È¥ë92¤ÎÇñÀ²Íý¡Ê3Ç¯¡Ë¡¢1¥á¡¼¥È¥ë97¤Î¼ò°æ·ë¿Î¡Ê3Ç¯¡Ë¤ÎÎ¾¥í¥Ã¥¯¤Î¶¯¤µ¤È¹â¤µ¤ÏÂç¤¤ÊÉð´ï¤À¡£Á°È¾¤«¤é¤³¤Î¡È¥Ä¥¤¥óÄÌÅ·³Õ¡É¤¬°ÒÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£
¡¡Á°È¾12Ê¬¤Ë¥é¥¤¥ó¥¢¥¦¥È¤«¤é¤Î¥â¡¼¥ë¤ÇFLºäÅÄÂçÏÂ¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬ÀèÀ©¥È¥é¥¤¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢Æ±18Ê¬¤Ë¤â¥é¥¤¥ó¥¢¥¦¥È¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤¿Å¸³«¤Ç¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¥²¥Ã¥¿¡¼¤ÎWTB¥â¥ì¥Î·ÐÎ÷¥¶¥ó¥À¡¼¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬¥È¥é¥¤¡£Æ±24Ê¬¤Ë¤â¥é¥Ã¥¯¤«¤éÇñ¤¬»ý¤Á¤³¤ß¡¢¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤¿¡£
¡¡Á°²óÂç²ñ¤Ç¤Ï½à¡¹·è¾¡¤Ç¶Í°þ³Ø±à¤Ë14¡½26¤ÇÇÔÂà¡£¥ê¥Ù¥ó¥¸¤«¤é¤ÎÆüËÜ°ì¤Ø¤Î»×¤¤¤ÏÇ¯¤ò±Û¤¨¤ë¡£
¡¡¢¦Âçºå¶Í°þ¡¦°½ÉôÀµ»Ë´ÆÆÄ¡¡¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¤«¤«¤ë»î¹ç¤ò¤¤¤«¤Ë¾¡¤ÁÀÚ¤ë¤«¡£¤½¤³¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤â»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¡¢Á´°÷¤Ç´èÄ¥¤êÂ³¤±¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡£