スヌーピー、約7000円相当お得な「2026 LUCKY BAG」の中身とは？ 限定バッグに人気商品もズラリ
PEANUTS Cafeは、毎年人気を集めている「LUCKY BAG」を、2026年1月1日より全国の店舗で数量限定販売する。PEANUTSファン年始の恒例アイテムとして親しまれている同商品は、今年も限定デザインのバッグをはじめとした全9点のセット内容となっている。
【写真】「2026 LUCKY BAG ベーシック」の中身は？
「2026 LUCKY BAG ベーシック」のショルダーバッグには、廃棄される食材を染料として再活用する日本発の取り組み「FOOD TEXTILE」の素材を使用。アイボリーとモカブラウンの2色展開で、ツートーン配色が特徴だ。シンプルなデザインで、日常使いから旅行、アウトドアまで幅広いシーンで活躍する。
セットには、LUCKY BAGでしか入手できない限定のショルダーバッグ、カフェグラス、卓上カレンダー、キーホルダーのほか、PEANUTS Cafe全店舗およびPEANUTS DINER 神戸で使用できるドリンクチケットが必ず含まれる。加えて、フード、アパレル、テーブルウェア、雑貨のジャンルから人気アイテム4点がランダムに封入され、合計9点、約1万9,000円相当の内容となっている。
価格は1万1,900円（税込）。店頭販売は、2026年1月1日にPEANUTS Cafe神戸、SUNNY SIDE kitchen（原宿）、大阪店で開始され、1月2日からはスヌーピーミュージアム（南町田）と名古屋店でも取り扱われる。店舗によって販売開始時間やセット内容が一部異なる。
なお、オンラインショップでの先行予約販売も実施されており、年末以降は順次発送が予定されている。詳細は公式サイトやSNSで確認できる。
年のはじまりに、PEANUTS Cafeならではのアイテムをまとめて楽しめる福袋として、注目されそうだ。
（C）2025 Peanuts Worldwide LLC
