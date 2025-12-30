²£¹ËÂç¤ÎÎ¤¡¢ÁêËÐ¼è¤ë·Î¸Å¤òºÆ³«¡¡º¸¸ªÄË¤«¤é¤ÎºÆµ¯¡¢½é¾ì½ê¤Ø°ÕÍß
¡¡ÂçÁêËÐ¤Î²£¹ËÂç¤ÎÎ¤¤¬30Æü¡¢°ñ¾ë¸©°¤¸«Ä®¤ÎÆó½ê¥Î´ØÉô²°¤ÇÇ¯ÆâºÇ¸å¤Î·Î¸Å¤ò¹Ô¤¤¡¢»°ÃÊÌÜÎÏ»Î¤È10ÈÖ¼è¤Ã¤ÆÁ´¾¡¤À¤Ã¤¿¡£ÁêËÐ¤ò¼è¤ë¤Î¤Ï¡¢11·î¤Î¶å½£¾ì½êÀé½©³Ú¤òº¸¸ªÄË¤ÇµÙ¾ì¤·¤Æ°Ê¹ß½é¤á¤Æ¡£½é¾ì½ê¡ÊÍèÇ¯1·î11Æü½éÆü¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë¤Ç¤ÎºÆµ¯¤Ø¸þ¤±¡Ö½éÆü¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤¦½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡ÆÀ°Õ¤Îº¸¤ª¤Ã¤Ä¤±¤ò»Ï¤á¡¢´¬¤ÂØ¤¨¤ä¤Ï¤º²¡¤·¤Ê¤Éº¸ÏÓ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÆ°¤¤ò»î¤·¤¿¡£¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈÃ¼Ëö¤Ç·Î¸Å¤Î±ÇÁü¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë»Ñ¤â¤¢¤ê¡ÖÄ¹¤¯¼ÂÀï¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¶²ÉÝ¤ò¤Ê¤¯¤µ¤Ê¤¤¤ÈÂÌÌÜ¤Ê¤Î¤Ç¡×¤ÈÁÀ¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Ç¯ÌÀ¤±¤Ï1·î2Æü¤Ë»ÏÆ°¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢5Æü¤Ë¤Ï²£¹Ë¿³µÄ°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤ë·Î¸ÅÁí¸«¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£