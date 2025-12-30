【RIZIN】シェイドゥラエフ＆朝倉未来が計量クリア「俺がド派手にKOして2025年を締めくくります」
■『Yogibo presents RIZIN師走の超強者祭り』公開計量（30日・六本木ヒルズアリーナ）
明日の大みそかに迫ったRIZIN10周年を締めくくる記念大会に出場する全ファイターの公開計量が行われ、全30選手が計量をクリアした。第15試合（メインイベント）のフェザー級タイトルマッチで対戦する王者ラジャブアリ・シェイドゥラエフと挑戦者の朝倉未来は、それぞれ勝利を宣言した。
【インタビュー動画】シェイドゥラエフ「朝倉選手ファンの皆さんに事前に謝りたい」早期フィニッシュで防衛宣言
先にマイクを持った朝倉は「俺がド派手にKOして2025年を締めくくります」とマイクでアピールすると、この日一番の大声援が六本木を包んだ。対するシェイドゥラエフも「こんにちは、トーキョー！明日、さいたまスーパーアリーナでお会いしましょう」と笑顔で呼びかけた。
2025年も残り2日、六本木ヒルズアリーナには多数の格闘技ファンが集結。ファイターたちが計量クリアを告げられるたびに、大きな声援と拍手が送られた。
