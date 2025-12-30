第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）は２０２６年１月２日午前８時に東京・大手町をスタートし、１０区間、２１７・１キロでたすきをつなぐ。

１区（２１・３キロ）には各校がチーム自慢のスピードランナーをそろえ、ほぼ平坦な都心から品川、蒲田などを抜けて１８キロ手前で差し掛かる六郷橋（多摩川）付近でのスプリント勝負が大きな見どころとなる。

橋を渡って残り約２キロ、鶴見中継所まではスパート合戦となる。過去１０回の大会で１区トップの学校と往路優勝校の関係は以下の通り。（下記の表は左から、大会、１区トップ校、往路優勝校、カッコ内は１区トップ校の総合順位）

１０１回 中央大 青山学院大 （５）

１００回 駒沢大 青山学院大 （２）

９９回 明治大 駒沢大 （１２）

９８回 中央大 青山学院大 （６）

９７回 法政大 創価大 （１７）

９６回 創価大 青山学院大 （９）

９５回 東洋大 東洋大 （３）

９４回 東洋大 東洋大 （２）

９３回 東洋大 青山学院大 （２）

９２回 青山学院大 青山学院大 （１）

直近の１０大会で、１区トップ通過の学校が往路を制したケースは９２回、９４回、９５回の３回。そのうち、１区トップから往路優勝、そして総合優勝を獲得したのは、９２回大会の青山学院大だけだ。１区が集団走で混戦となり、２区に渡す時点でそれほどタイム差がつかなければ、その後の逆転も容易にあり得るということになる。

長丁場のレースの流れを大きく左右する区間といわれる１区の重要性は言うまでもないが、全区間が２０キロ超で、おまけに山という特殊区間もある。箱根駅伝では、総合力の大切さを改めて思わされる。

１００回大会で総合優勝した青山学院大はトップの駒沢大に３５秒差の１区９位から巻き返した。９８回大会で１区の吉居大和が１時間０分４０秒の区間新記録（２位駒沢大とは３９秒差）をマークした中央大は往路６位だった。前回１０１回大会では、中央大の吉居駿恭（現４年）がスタート直後に集団から飛び出して１時間１分７秒の区間歴代４位のタイムで区間賞をとり、２位駒沢大に１分３０秒以上の差をつけて２区にたすきをつないだが、往路芦ノ湖のゴールでは青山学院大に１分４７秒差の２位だった。

１区ではチーム間の駆け引きもあり「今年はスローペースになるのか、ハイペースになるのか」といったファンの興味は尽きない。国学院大の前田康弘監督は「前回は吉居君が大逃げを打ったので、１区に力のある選手が集まると思う」と警戒していた。青山学院大の原晋監督は「駅伝は足し算でなく、か掛け算にしないといけない。１区で出遅れると掛け算にならない。ハイペースでもスローペースでも対応できる選手を１区に起用しないと掛け算のレースができない」と話す。

１２月２９日に区間エントリーが発表され、今大会の１区は大きな焦点となりそうだ。青学大が前々回スターターを担った荒巻朋煕（４年）、国学院大は嘉数純平（同）と実力者を配置した。東洋大の新エース松井海斗（２年）、予選会日本人トップに入った中央学院大の近田陽路（４年）、東海大のスピードランナー兵藤ジュダ（同）、大東大の大浜逞真（２年）らが集結。さらに、前回１０１回大会で１区区間賞の中央大・吉居駿恭、区間２位の駒沢大・帰山侑大、同３位の日本体育大・平島龍斗など上位だった選手が当日変更可能な補欠に回っている。（デジタル編集部）