グルメも楽しめると思う「宮崎県の温泉地」ランキング！ 2位「京町温泉」を抑えた1位は？【2025年調査】
温泉で心身を癒しながら、その土地ならではの味覚を堪能できるのも旅の醍醐味。湯上がりに味わう郷土料理や旬の食材を使った絶品グルメは、訪れた人の記憶に残る特別な体験となります。
All About ニュース編集部では、2025年10月9〜10日の期間、全国20〜70代の男女250人を対象に、グルメも楽しめると思う温泉地に関するアンケートを実施しました。その中から、グルメも楽しめると思う「宮崎県の温泉地」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「地元野菜や宮崎牛を使った料理を楽しめるから」（40代女性／愛媛県）、「食べ歩きのお店がいっぱいあって楽しめるから」（40代女性／兵庫県）、「麺類が美味しくラーメンやうどんなど充実している」（40代男性／兵庫県）といった声が集まりました。
回答者からは「宮崎牛や地鶏、マンゴーなど地元グルメが充実していて、リゾート感のある温泉地で南国気分と食の贅沢が味わえるから」（50代女性／兵庫県）、「日南鶏の炭火焼きや地元新鮮な伊勢えび、ウニ・イクラなどの海鮮丼など楽しめます」（60代男性／兵庫県）、「宮崎の繁華街も近いので、辛麺やチキン南蛮などの美味しい店が沢山ありそうだから」（30代男性／静岡県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：京町温泉（宮崎県）／78票宮崎県の京町温泉郷は、宮崎県と熊本県の県境に位置し、「京」の文字を冠する通り、京都に似た風情ある街並みが特徴です。豊富な湯量を誇る温泉は、炭酸泉で知られ、美肌効果も期待できます。周辺には、宮崎牛や地鶏料理を提供するお店が多く、温泉とグルメの両方を楽しめるでしょう。
1位：青島温泉（宮崎県）／135票青島温泉は、宮崎市にある海辺の温泉地です。温泉からは、鬼の洗濯板で有名な青島を眺めることができ、リゾート気分を味わうことができます。温泉は、神経痛や筋肉痛に効果があるとされています。周辺には、新鮮な海の幸を使った料理を提供するお店が多く、宮崎の海の恵みを堪能できます。
